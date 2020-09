Přestavbu nebezpečných křižovatek umožní i závora a klíč pro farmáře

Hlavním investorem úpravy nebezpečného napojení havlíčkobrodských osad Svatý Kříž, Ovčín a Mendlova Ves bude stát.



ŘSD by úpravy měly přijít na téměř 60 milionů korun. Město, na jehož bedra spadne přibližně 700 metrů nové místní komunikace k Mendlově Vsi, bude muset vydat 22 milionů.



Úpravu série nebezpečných křižovatek podél Svatého Kříže, jen zhruba dva kilometry za výjezdem z Havlíčkova Brodu směrem na Jihlavu, požadují zdejší občané už řadu let. Chtěli ji původně řešit zřízením odbočovacích pruhů.

ŘSD ale dlouhou dobu stavební úpravy odmítalo a policie rozhodla o zákazech odbočení a snížení rychlosti. Až zkraje letošního roku přišlo ŘSD s velice razantní proměnou celé lokality.

Podle ředitelky jihlavské správy ŘSD Marie Tesařové vycházela z bezpečnostní inspekce úseku, kterou správce komunikace nechal provést. „Je to dlouhodobě problémový a nebezpečný úsek, jehož rizika bezpečnostní inspekce jen podtrhla,“ řekla Tesařová.

Velkorysé řešení radnici zprvu zaskočilo

Inspektoři navrhli ještě před současnou první odbočkou na Svatý Kříž ve směru od Brodu vybudovat kruhový objezd. Západní větev by směřovala do Svatého Kříže, východní do Ovčína a Mendlovy Vsi. Tu by s objezdem propojila nová sedmisetmetrová místní komunikace vedoucí souběžně se silnicí 38.

Představitele havlíčkobrodské radnice takové řešení zprvu pořádně zaskočilo. Postupně ho ale vzali za své. „Toto řešení nás překvapilo svou velkorysostí. Bylo by komfortní a sloužilo by určitě mnoho desítek let, ale zároveň by i na město kladlo velké požadavky,“ komentoval ho například místostarosta Libor Honzárek.

„O jiných řešeních nechce policie ani slyšet. Pokud by tato varianta měla v něčem fatálně narazit, realizovat ji nebudeme a vše zůstane tak, jak je dnes. Nepůjdeme přes mrtvoly jako u velkých staveb,“ prohlásila v červenci na veřejné besedě ředitelka Tesařová.



Právě na tomto setkání s několika obyvateli dotčených osad se budoucí podoba odboček ladila. Ukázalo se na ní riziko, které celý projekt má.



Projektant totiž trvá na zaslepení všech současných odboček ze silnice 38 u Svatého Kříže. V tom by ale narazil na místního farmáře, který je musí využívat, a navíc vlastní pole, na nichž by se mělo stavět.

Ještě než spor začal, vyřešila ho závora

Jak Libor Honzárek zastupitele nyní informoval, podařilo se tento možný spor vyřešit. „U vyústění místní komunikace od Svatého Kříže na křižovatku u Mendlovy Vsi bude závora. Pouze farmář od ní bude mít klíče a bude tudy moci při vědomí nebezpečí na křížení silnic jezdit,“ popsal. „Toto řešení má podporu ŘSD i policie,“ dodal brodský místostarosta.

Na opačné straně silnice 38 směrem k Mendlově Vsi má být dnešní nájezd rekultivován, asfalt odstraněn a má zde být zřízen takzvaný hospodářský sjezd. Ten by nebyl zpevněný, ale měl by být dostatečně způsobilý pro zemědělskou techniku.

Veronika Vošická Buráňová, která je mimo jiné i krajskou koordinátorkou BESIP na Vysočině, na zastupitelstvu navrhovala i takzvaný bypass. Ten by usnadnil odbočení od Brodu na Svatý Kříž, auta by jezdila kolem kruhového objezdu. „Vozidel tam odbočuje dost, zabránilo by to zbytečnému houstnutí dopravy na objezdu,“ vysvětlovala.



Ačkoliv současná studie je pouze výchozím materiálem pro další úrovně projektové dokumentace, s bypassem se příliš nepočítá. „Jsme limitováni obrovským množstvím kabelů a inženýrských sítí v okolí kruhového objezdu,“ naznačil Honzárek.

Stavět by se mohlo začít nejdříve v roce 2022

Kdy se křižovatka začne skutečně upravovat, není prozatím zcela jasné. Jisté je, že to nebude už v příštím roce.

„Počítáme s tím, že v příštím roce bude vyhotoven finální projekt. Zda bude tato investice zařazena do roku 2022, nebo až později, v tuto chvíli nevíme,“ konstatoval další z brodských místostarostů Zbyněk Stejskal.

Podle představ autorů studie by se kruhový objezd měl posunout asi o sto metrů blíže k Brodu oproti dnešní odbočce na Svatý Kříž. Jeho součástí bude chodník, osvětlení, přechod pro chodce i autobusová zastávka. Ta bude oproti dnešku asi o 300 metrů dál od osad. Svatý Kříž napojí nová silnice, stejně tak nová místní komunikace povede od objezdu do Ovčína a do Mendlovy Vsi.