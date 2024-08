ŘSD upraví křižovatku u Mrákotína. Není do ní vidět, umírají tam motorkáři

Kdo těmi místy jezdí pravidelně, už daleko před křižovatkou zpomaluje. Odbočka na Dobrou Vodu se nachází přesně na horizontu, hlavní silnice na příjezdu k ní z obou stran poměrně prudce stoupá. Silnice třetí třídy se ze státní jedničky navíc odpojuje v nepříjemné zatáčce. Kdo toto místo nezná, toho dokáže nemile překvapit.

„Naším cílem je odstranění bodové závady. Jedná se o značně nepřehlednou křižovatku, a to vzhledem k nenormovému směrovému a výškovému vedení silnice 23. Zároveň je silnice III/40615 na hlavní komunikaci připojena na horizontu ve směrovém oblouku,“ popsal odbornější mluvou regionální mluvčí ŘSD pro Kraj Vysočina Jiří Veselý.

O nebezpečnosti stávajícího křížení obou silnic svědčí statistiky dopravních nehod z posledních let. Těch se událo hned několik, mezi nimi jsou i havárie s vážnými následky. „Přitom každý den projede tímto místem na čtyři tisíce vozidel, z toho čtvrtinu tvoří nákladní a kamionová doprava,“ připomněl Veselý.

U vozovky stojí několik křížků. Ten poslední přibyl teprve nedávno, nese datum 6. července 2024. Pomníčky jsou určeny zejména motorkářům. Jeden doplňuje pneumatika z motocyklu, druhý část výfuku.

Přibude odbočovací pruh, silnice se narovná

Podle zpracovaného projektu by úsek měla nahradit nová přeložka. Vozovka by měla být rozšířena a doplněna o přídatný pruh pro odbočení vlevo. Zároveň by měl být zvětšen poloměr oblouku a trochu zarovnány výškové rozdíly. Rozšířena až o necelý metr by měla být i vedlejší silnice třetí třídy, která se na hlavní tah bude nově napojovat kolmo.

ŘSD se vzhledem k nepříliš vhodným poměrům v lokalitě snažilo stavební úpravy vypracovat co nejminimalističtěji. Větší rekonstrukci limituje konfigurace terénu, okolní zemědělsky využívané pozemky i umístění autobusových zastávek u sousedního Hamerského rybníka.

„Stavba si vyžádá přeložku vodovodu v délce 185 metrů. Vybudován bude také pět metrů široký asfaltový sjezd, který poslouží k přístupu na zemědělské pozemky,“ přiblížil Jiří Veselý.

Řidiči budou muset při rekonstrukci překousnout výrazné omezení provozu v místě křižovatky. Doprava by měla být svedena na provizorní souběžnou komunikaci. Dlouhá má být 682 metrů.

Cena se šplhá k osmdesáti milionům

„Ačkoliv nejde stavebně o rozsáhlou akci, její přínos je s ohledem na zvýšení bezpečnosti nezpochybnitelný. Úprava rizikové křižovatky se řadí mezi několik plánovaných projektů, které mají zlepšit plynulost a bezpečnost provozu na silnici I/23,“ dodal Veselý.

Přestože nejde o úpravu dlouhého úseku, vzhledem k okolnostem se jedná o stavbu poměrně nákladnou. Projektant její cenu odhadl na 80 milionů korun. Do tendru na zhotovitele se přihlásilo pět firem, které podaly nabídky. Ty nejlevnější začínaly na necelých 76 milionech bez DPH.

„Hodnoticí komise nyní jednotlivé nabídky posuzuje. Stavbu předpokládáme v letošním roce zahájit a do provozu uvést v druhé polovině příštího roku,“ řekl mluvčí ŘSD.