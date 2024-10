Brod chce kvůli rozšíření křižovatky vykoupit dům. Obává se však nárůstu ceny

„Je to samostatně stojící dům přímo na křižovatce mezi Masarykovou a Ledečskou ulicí. Objevil se v nabídce realitní kanceláře a město o něj jeví zájem. Dům je překážkou v dopravním řešení křižovatky. Pokud by ho město získalo a zbouralo, došlo by k odstranění dlouhodobé dopravní závady,“ popsala místostarostka Marie Rothbauerová (ODS).

Nemovitost je v nabídce humpolecké společnosti Kavka Real Estates. Samotný dvoupatrový dům pocházející z roku 1945 se rozprostírá na ploše 147 metrů čtverečních a obsahuje dva byty 3+1 a 2+1. Leží na pozemku o celkové rozloze 336 metrů. Patří k němu i samostatně stojící garáž. To vše za 6,2 milionu korun.

Dům není v dobrém stavu a dle realitní kanceláře je co se týče energií i mimořádně nehospodárný. Makléř ho však při patřičné přestavbě má za vhodný k podnikání či bydlení. Vyzdvihuje pak jeho umístění v centru města.

Že by ale mohl ještě někdy sloužit ke komfortnímu bydlení, naopak vedení města rozporuje. Podle představitelů radnice je dům delší dobu neobývaný a do budoucna prakticky neobyvatelný. A to především kvůli jeho poloze. Ze dvou stran mu těsně kolem oken vedou nejrušnější brodské ulice. Po chystané úpravě křižovatky by hustý provoz částečně přibyl i ze třetí strany.

Navýšení ceny řada zastupitelů už teď odmítá

„Nedovedu si představit, že by na takovém místě někdo chtěl bydlet,“ uvažuje místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Dům by proto dle mínění vedení města měl ustoupit rozšíření křižovatky. „Je klíčovou stavební překážkou rozšíření křižovatky,“ vzkázal starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Dokážeme si při úpravě křižovatky bez problémů poradit bez tohoto pozemku. Ano, byl by vhodný pro odbočovací pruh od Kolína na Ledeč. Ale také se nenecháme vydírat. Máme tu Haškovy sady, do nichž lze v případě potřeby zasáhnout. Jan Matějka radní Havlíčkova Brodu (TOP 09)

Zastupitelé se jednomyslně rozhodli jednat o koupi s majitelem i realitní kanceláří. Mají však obavu, že druhá strana začne v případě zájmu města cenu uměle navyšovat. Pro jednání si tak prozatím nestanovili žádný strop. Vyhradili si však právo konečnou sumu posoudit.

O svůj názor se na posledním jednání podělilo hned několik zastupitelů. A ti předem odmítli zvednout ruku pro vyšší cenu, než je nyní deklarovaná nabídka. Mluvili o tom, že se město nesmí nechat vydírat a že už částka 6,2 milionu je pro nemovitost na takovém místě a v takovém stavu hodně vysoká.

Město by si poradilo i bez demolice domu

„Dokážeme si při úpravě křižovatky bez problémů poradit bez tohoto pozemku. Ano, byl by vhodný pro odbočovací pruh od Kolína na Ledeč. Ale také se nenecháme vydírat. Máme tu Haškovy sady, do nichž lze v případě potřeby zasáhnout,“ prohlásil například radní Jan Matějka (TOP 09).

Podle jeho názoru je pro navýšení dopravní kapacity křižovatky nejdůležitější odbočovací pruh od Ledče směrem na Jihlavu. To je i dle měření jednoznačně nejčastější trasa, kterou auta z Ledečské ulice jezdí. A koupě domu, jež leží na druhé straně křižovatky, ke zřízení tohoto pruhu nikterak nepomůže.

Pokud by vilku město nezískalo, při rozšíření křižovatky Masarykovy a Ledečské ulice by muselo více zasáhnout do přilehlých Haškových Sadů.

„Pro mě osobně je 6,2 milionu částka limitní, nechci podporovat vyšší cenu. Komfort pro řidiče by byl při demolici a větší úpravě křižovatky vyšší, ale těmi šesti miliony je to vyváženo,“ prohlásil i místostarosta Honzárek. Stejného názoru byl třeba i opoziční zastupitel Vladimír Frič (KSČM).

„Pokud tam dům zůstane, musíme zasáhnout při úpravě křižovatky do Haškových sadů. Pokud tam nezůstane, zasahovat do parku nemusíme a uchráníme jeho důležitou část,“ podotkl v diskusi Stejskal.

I z toho důvodu věří, že by se vyjednávačům města mohlo podařit vsadit na veřejný zájem a ponechat cenu na současné úrovni.

O zřízení kruhového objezdu už se neuvažuje

Jisté je už podle Honzárka i Matějky to, že i v případě odkupu a demolice rohového domu by nynější křížení ulic nenahradil kruhový objezd. O tom se debatovalo už před lety a služebně starší zastupitelé to stále mají v hlavě. Kdyby budova zmizela, už by se do míst vešel. Ale vzhledem k dnešní intenzitě dopravy a umístění mezi dvě světelné křižovatky by nebyl vhodný.

„Kombinace světel a kruhového objezdu v jeho blízkosti dělá neplechu. Vidíme to na kruhovém objezdu u kostela svaté Kateřiny, který je vedle křižovatky se světelnou signalizací. Když padne červená, zablokují se na kruhovém objezdu všechny směry,“ vysvětlil Matějka.

Vybudováním kruhového objezdu by navíc pozbyla smysl takzvaná zelená vlna. Ta by měla fungovat na sérii světelných křižovatek v Masarykově ulici od hotelu Slunce až po napojení na severovýchodní obchvat. Při plynulém provozu a předpisové rychlosti by auta skoro celé město měla po hlavní projet na zelenou. Kruhový objezd by to narušil.

Jak dodal Libor Honzárek, úprava současné křižovatky a doplnění odbočovacích pruhů by bylo v případě Masarykovy a Ledečské ulice vhodnějším a zároveň mnohem levnějším řešením.

Nejprve křižovatka u Slunce a nový most

Další postup se bude odvíjet od jednání s realitní kanceláří a vlastníkem domu. Ať už to dopadne jakkoliv, k úpravám křižovatky by pravděpodobně nedošlo dříve než za tři roky. Další dvě stavební sezony by měla být uzavřena Masarykova ulice. Bude se přestavovat křižovatka u hotelu Slunce i most přes Sázavu. Ledečská ulice by tak měla jako jedna z objízdných tras zůstat otevřená.

Pro budoucí rozšíření křižovatky Masarykovy a Ledečské ulice učinilo vedení města důležité kroky už před několika lety. V roce 2018 odkoupilo bývalý statek, který stál naproti dnes prodávanému domu. O tři roky později ho nechalo zbourat, čímž uvolnilo důležité pozemky.