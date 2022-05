Spoj do Brna na Vysočině skončí, úřad zakázal vozit cestující jen po kraji

Udělení licence krajští úředníci podmiňují zákazem přepravy cestujících na vnitrokrajské úrovni v určitých časových blocích. V praxi to znamená, že komerční spoj by v tyto hodiny mohl nabrat cestující třeba v Jemnici a odvézt je do Brna, ale už by je nesměl nechat vystoupit na jiné zastávce v rámci kraje.

„Nezbývá nám, než se odvolat k ministerstvu dopravy, což ale s ohledem na časovou tíseň povede k přerušení provozu autobusů na této lince nejpozději k 31. květnu,“ sdělil Karel Bílý, majitel společnosti United Buses.

Zatímco v některých předchozích závazných stanoviscích kraj neumožňoval provoz komerčního spoje hodinu před a hodinu po dotovaném spoji, nyní stanovuje celé časové úseky. Například v části linky Jemnice - Moravské Budějovice je takovéto omezení v pracovních dnech od 3.45 do 18.47 a od 19.00 do 21.00.

Kraj Vysočina to zdůvodňuje zákonnou povinností chránit krajem dotované spoje. „Dopravce na lince rozhodně nemusí končit. Jediné, co dle nové licence má za povinnost, je vytvořit takový jízdní řád, dle kterého nebude takzvaně vybírat cestující na vnitrokrajských relacích dotovaným spojům, které jezdí po většinu dne v hodinovém intervalu. Doprava z jakékoliv zastávky na Vysočině do Brna není omezena,“ uvedl Martin Hyský, předseda výboru pro rozvojové projekty zastupitelstva Kraje Vysočina (ČSSD).

Povede to k umrtvení regionu, vadí starostovi

Takový provoz se ale soukromým dopravcům nevyplatí. „Vyjet na linku, jež vám dovoluje naložit jenom ty, kteří jedou do Brna, a jež na trase nesmí prakticky vozit cestující, je ekonomický nesmysl,“ řekl k tomu manažer United Buses Josef Šelepa.

Velmi negativně tuto situaci a krajem nastavené podmínky vnímají někteří starostové a radní dotčených měst. „Víme, že podmínky nastavují krajští úředníci, ale podle mě to je i chyba vedení Kraje Vysočina, které by mělo brát v potaz všechny okolnosti. Ukončení této linky a spoje na Brno povede k dalšímu umrtvování a vylidňování našeho regionu,“ posteskl si starosta Jemnice Miloň Slabý.

„Nemáme tu dětského lékaře, teď tu skončila banka a tohle je další rána. Budeme tlačit na Kraj Vysočina a uděláme vše pro to, aby se linka vrátila. Je jí opravdu škoda,“ dodal starosta.

Argument, že by tento spoj konkuroval veřejné dopravě, je podle starosty Slabého lichý.

Podobná závazná stanoviska podle Martina Hyského nejsou novinkou a vydávají je i jiné kraje. Region podle něj není bez dopravní obsluhy. „Od prosince loňského roku došlo k navýšení krajské objednávky na Třebíčsku. Tudíž i ke zkvalitnění dopravní obslužnosti v dané oblasti,“ zdůraznil.

Autobusem do Třebíče, do Brna pak vlakem

Podle radního Moravských Budějovic Zdeňka Janderky však na celou situaci doplácejí hlavně občané. „Mrzí nás, jak to dopadlo, protože autobusový spoj na Brno byl jedním z mála požadavků, který jsme se snažili prosadit,“ poznamenal.

Cestování do Brna bude od června možné jen prostřednictvím přípojů na železniční stanici Třebíč a odtud vlakovými spoji. „Po desítkách let, kdy v našem regionu byla utlumována doprava po železnici a lidé si zvykli na autobusové spoje, nastal pravý opak. Zrušit autobusové spoje a nahradit je autobusovými přípoji na vlaky,“ dodal.

Janderka také požádal vedení Kraje Vysočina, zda by bylo možné projednat záležitost na úrovni rady Kraje Vysočina a krajského zastupitelstva. „Zda tomu tak bude, jsem se ještě nedozvěděl,“ uvedl.

Spor United Buses a Kraje Vysočina není jediný. Proti podmínkám na jiné licenci se soukromý dopravce úspěšně odvolal k ministerstvu dopravy. To naznalo, že krajem nastavené podmínky v závazném stanovisku jsou nepřezkoumatelné, a stanovisko zrušilo.