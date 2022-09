Oblíbené loutkové divadlo si odloženými oslavami připomene kulaté výročí

Kulaté jubileum souboru připadalo už na loňský rok, tehdy se ale oslavy nakonec nekonaly kvůli covidu. Odložená akce se tak uskuteční o nadcházejícím víkendu v prostorách meziříčského Jupiter clubu (JC).

„Pro veřejnost oslavy začnou v sobotu na nádvoří před kinem a budou pokračovat během celého víkendu, vždy od 10. do 18. hodiny,“ popsala principálka souboru Kateřina Maloušková s tím, že program přiblíží historii i současnost loutkového divadla ve městě.

Návštěvníci budou moci například nahlédnout do jindy utajeného dění v zákulisí, a to na komentovaných prohlídkách i prostřednictvím vystavených černobílých fotografií. Tyto snímky budou pak k vidění v předsálí kina až do 2. října. Seznámit se s unikátním vybavením souboru bude zase možné na výstavě loutek a kulis ve výstavní síni. I tam lze zavítat až do druhého říjnového dne.

„Navíc v kině bude promítán nový dokument o loutkovém divadle, který natočil náš člen - režisér Radim Svoboda. A musím říct, že se mu moc povedl,“ láká na další bod programu Maloušková.

Loutková představení nebudou chybět

Na divadelních oslavách nebudou chybět loutková představení. „V sobotu v 15 hodin na malé scéně JC uvede pohádku loutkoherecký soubor z Humpolce. V neděli v tentýž čas potom odehraje pohádku náš soubor,“ přiblížila principálka. Pro děti bude navíc na oslavách nachystán i fotokoutek či tvořivé dílny.

Samotný start letošní divadelní sezony plánuje tým Loutek VM na 8. října představením Honza u krále, které se bude opakovat ještě 22. října. A poté až do března příštího roku se mohou zájemci těšit na obvyklých pět dalších pohádek.

„Celou sezonu ale chceme udělat tak trošku vzpomínkovou - připomeneme si plakáty z jednotlivých období, které také znovu použijeme u našich představení, a plánujeme i nějakou soutěž pro děti,“ nastínila plány Maloušková.

Loutkový soubor ve Velkém Meziříčí vznikl v roce 1951. Zakladatelé byli Miroslav Rosa, Jasna Mikulášková a Václav Slabý. Od roku 1991 spadá divadlo pod městské kulturní centrum Jupiter club.

Přibližně dvacetičlenný spolek ročně odehraje kolem dvacítky představení pro veřejnost i děti z mateřských škol. Disponuje více než dvěma stovkami loutek a 120 scénáři pohádek.