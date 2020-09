Před filmem i divadlem lidé uvidí historickou oponu s vyobrazením Brodu

Historická opona pochází nejspíš z roku 1886. Zobrazuje pohled na tehdejší Německý Brod z dnešní Jihlavské ulice. Vyhotovena je na obřím plátně olejovými barvami. Její velikost je takřka sedm a půl krát čtyři metry.

„Svými rozměry je to dosud největší obraz města, který známe,“ rozplýval se před čtyřmi roky Jiří Jedlička, tehdejší ředitel brodského Muzea Vysočiny, v jehož depozitáři opona ležela srolovaná bez povšimnutí desítky let.

Havlíčkobrodská radnice společně s Krajem Vysočina, který je zřizovatelem muzea, oponu nechaly za 320 tisíc korun zrestaurovat. Především město pak trvalo na tom, aby byla trvale vystavená a aby si ji lidé mohli prohlédnout.



„Opona je momentálně provizorně zavěšena v provazišti nad jevištěm divadla. Jsou tam takzvané tahy, na něž se věší divadelní dekorace. Opona je nyní na tom nejzadnějším, aby příliš nepřekážela a byla v bezpečí,“ uvedl ředitel havlíčkobrodského Městského divadla a kina Ostrov (MDKO) Tomáš Hermann.

Se složitou instalací pomáhají technici z Brna

„Je to olej na plátně. Nechávat ji srolovanou na válci by nebylo ideální, utrpěla by. Proto jsme ji už na počátku prázdnin za přítomnosti památkářů a restaurátora rozvinuli a zavěsili,“ podotkl.

V městském divadle zůstane historická opona i nadále. Zasazena bude do pevného rámu, aby se nekývala a nehýbala, a bude zavěšena na tahy v popředí před promítacím plátnem. Před každým filmovým a většinou divadelních představení bude historická opona spuštěna. Uvidí ji tak téměř všichni návštěvníci divadla a kina.

„Je to poměrně složité řešení, komplikované hlavně kvůli nedostatku místa v provazišti, kde jsou ještě divadelní lávky pro techniky. Musí se udělat řada dalších úprav. Ale mělo by se to s běžným divadelním provozem skloubit,“ věří ředitel divadla.

S týmem svých lidí přesné umístění historické opony dlouho hledal. Pomáhají s tím i technici jihlavského Horáckého divadla či Městského divadla v Brně, kteří přijeli vypomoci přímo do Brodu.

Zavěšení opony bude dražší, než její restaurování

I proto nebude zasazení opony do pevného rámu a její následné zavěšení zrovna levná záležitost. Cena za její umístění dokonce převýší sumu, na niž přišlo restaurování historického skvostu.

O tom, že radnice na zavěšení opony přispěje, rozhodli před týdnem brodští zastupitelé. Ti kvůli tomu o 170 tisíc korun navýšili divadlu dotaci na letošní rok. „Na vystavení opony se bude rovným dílem podílet město, kraj i samo divadlo,“ uvedl místostarosta Vladimír Slávka.



Vyvěšení opony mělo podporu u všech zastupitelů. „Už na její restaurování jsme dali spoustu peněz. Ale než aby znovu ležela v depozitáři krajského muzea, je lepší, aby visela na lidem přístupném místě,“ souhlasila například opoziční zastupitelka Eva Vyoralová.

Podle Hermanna by měla být opona viditelně vyvěšena zhruba do půl roku. Konkrétní termín, do kdy se tak má stát, si divadlo nedává. Smlouvu s Krajem Vysočina o dlouhodobé výpůjčce uzavřelo zatím na sedm let.

„Předpokládáme, že pak bude prodloužena,“ podotýká Hermann.

Nejstarší brodské opony se zřejmě nedochovaly

Autorem historicky cenné opony je akademický malíř Gustav Kubeš z Prahy. Vytvořil ji podle fotografie z roku 1885. V horní části jsou vyobrazeni andělíčci, kteří drží znak města.

Opona původně visela v někdejší divadelní budově, takzvané Solnici. Tam ochotnický soubor sídlil od roku 1852. V padesátých letech minulého století byla budova stržena. Později na jejím místě vzniklo dnešní Smetanovo náměstí.

Opona byla při demolici budovy uložena v depozitáři muzea, kde se bez povšimnutí ukrývala až do roku 2016.

Dochovaná opona je sice vzácnou památkou, zdaleka se však nejedná o první ani nejstarší brodskou divadelní oponu. O jedné je zmínka už z roku 1844. Tehdy Karel Havlíček Borovský dosáhl přestěhování ochotnického divadla do školy na dnešním Rubešově náměstí, kde pak ochotníci hráli šest let. Oponu pro zdejší jeviště, která nesla nápis „Český jazyk k českému srdci“, maloval malíř Jan Březina.

Úplně první opona v Solnici pak byla v roce 1852 namalována malířem Daleckým z Poličky. Zachycovala pohled na Německý Brod od Humpolecké ulice. Obě tyto opony se však nejspíš nedochovaly.