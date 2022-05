Meziříčí zpřísňuje podmínky pro developery, projekty chce schvalovat

„Když chce investor koupit městský pozemek - například za účelem stavby bytového domu - neměli jsme doposud jakoukoliv možnost si nějak systémově ohlídat, co na pozemku vznikne,“ popsal situaci starosta Velkého Meziříčí Alexandros Kaminaras.

Právě nový dokument, který podle něj ve městě hodně chyběl, to už umožní.

„Vyzve žadatele, aby doložil projekt či studii, která by nastínila jeho představu o podobě stavby. Ta se po sérii kroků propíše do dokumentace pro stavební povolení a teprve až s jeho vydáním žadatel pozemek nabývá do svého vlastnictví,“ objasnil Kaminaras s tím, že jde o jednotné a transparentní podmínky.

Novinka současně zajistí oběma stranám koordinovaný postup přípravy podkladů tak, aby se potenciální nesoulady odstranily ještě v předprojektové fázi a zabránilo se následným zbytečným průtahům.

„Proto je vhodné, aby investoři vstupovali do jednání s městem v co možná nejranější předprojektové fázi záměru,“ doplnila Lucie Málková, mluvčí meziříčské radnice.