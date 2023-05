Ve školkách chybějí místa pro batolata, pomoci by mohlo sousedské hlídání

Kapacita školek je omezená a zájem rodičů enormní. A ani dětské skupiny, které v posledních letech přibývají, již nestačí. Řešením by tak mohlo být takzvané sousedské hlídání v domácnostech, běžné třeba v Německu. Projde-li novelizace zákona o dětských skupinách, může systém, jenž bude testován právě na Vysočině, fungovat už v roce 2024.

Ve Žďáře nad Sázavou bylo pro příští školní rok podáno 240 žádostí o přijetí dítěte do některé ze sedmi tamních školek.

„Předpokládáme, že budeme moci uspokojit 195 z nich,“ uvedla Iveta Klusáková, ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola (MŠ) Žďár nad Sázavou, pod niž mateřinky spadají. Čísla nejsou podle ní ještě uzavřena, ale už je zřejmé, že na tříleté a starší děti se dostane. Nepřijetí se dočkají hlavně přespolní a dvouletí.

Batolecí třída funguje ve městě jedna, při MŠ ve Veselské ulici. Má kapacitu 18 dětí. „Minimálně jedna, možná i dvě třídy by se ještě naplnily. Zájem rodičů tu je. Ale chceme-li vzít všechny přihlášené tříleté a starší děti, na další nezbývá prostor,“ konstatovala Klusáková.

Velkou poptávku vnímá i ze strany rodičů z okolních obcí. „Na vesnicích nemají téměř šanci, aby jim dvouleté dítě do školky vzali. Navíc tam bývá problém s krátkou provozní dobou,“ dodala Klusáková.

Přetlak je i v dětských skupinách

Podobná situace je i v Jihlavě, kde evidují zhruba šest set žádostí o přijetí. Zamítnutí se nejspíš dočká kolem stovky z nich. Kromě bydliště mimo Jihlavu je to hlavně kvůli nízkému věku dětí.

„Ze zákona bychom měli brát děti, které jsou tříleté do 31. srpna daného školního roku. Daří se nám ale umisťovat i později narozené, jež dosáhnou tří let třeba až v říjnu či listopadu. U prosincových už ale vyhovět nemůžeme,“ popsal Tomáš Koukal, vedoucí jihlavského odboru školství, kultury a tělovýchovy.

Péči o batolata v krajském městě zajišťuje MŠ Jeslenka s kapacitou 32 míst; deset jich je obsazeno dětmi od roku do dvou let.

Přetlak vnímají i dětské skupiny, alternativa předškolního vzdělávání, kde je však počet ratolestí výrazně nižší než ve třídě MŠ. I školné však bývá mnohonásobně vyšší.

S velkým zájmem rodičů se setkávají například v dětské skupině Mikrojesle Havlíčkův Brod, kde poskytují péči dvanácti dětem. Na příští školní rok mají plno, evidují navíc i řadu zájemců, kteří chtějí dávat potomka do skupiny jen v některé dny.

Důraz kladou i na aktivitu na trhu práce

„U menších dětí je dětská skupina ideální řešení. Vzhledem k nižšímu počtu dětí je přístup více individuální než v běžné školce,“ míní Daria Čapková, ředitelka Informačního a poradenského centra Vysočina, které Mikrojesle provozuje.

Důraz je podle ní kladen i na fakt, aby byli žadatelé aktivní na trhu práce. Právě takovým rodičům má služba vycházet vstříc. „Nyní intenzivně pracujeme na zřizování další dětské skupiny a hledání vhodných prostor,“ dodala Čapková.

S kapacitou osm dětí v roce 2019 začínala Dětská skupina Domeček v Pacově. Postupně byla navýšena na 12 míst. Na příští školní rok tam i tak mají 25 přihlášek.

„A to nepočítáme zájemce, kteří se teď začínají ozývat po vyhodnocení zápisů do školek, kam jejich děti nebyly přijaty,“ líčí za provozovatele Ivana Kumžáková.

Sousedské hlídání by řešilo řadu problémů

Brzy by mohlo dětské skupiny doplnit i sousedské hlídání. Jde o koncept Tagesmutter, obvyklý třeba v Rakousku či Německu. Projekt z dílny ministerstva práce a sociálních věcí počítá s tím, že „hlídač“ se bude doma starat za státní příspěvek až o čtyři děti, včetně vlastních, ve věku od půl roku do zahájení povinné školní docházky.

Pečovatelé by si museli doplnit kvalifikaci a jejich domácnosti projít kontrolou. Detaily projektu se nyní ladí.

„Kraj Vysočina je pilotním regionem, kde se bude sousedské hlídání testovat,“ sdělil Jan Břížďala, krajský radní pro oblast školství, mládeže a sportu. Vysočina byla zvolena hlavně pro svoji sídelní roztříštěnost a velký počet obcí.

„Málo míst ve školkách není plošný problém kraje, spíš jednotlivých regionů. Složitější je to v okresních městech, jako je Jihlava či Třebíč, kde je početná populace, a tím pádem i vyšší nároky na umístění dětí do školek,“ objasnil radní. Pro řadu rodičů je podle něj problémem i logistika.

„Školka není v každé obci, ale zhruba v každé třetí až čtvrté. Pro někoho může být složitější tam dítě dopravit. Právě to by ale mohlo sousedské hlídání vyřešit,“ míní Břížďala. Ohledně novinky byly osloveny všechny obce s rozšířenou působností, jichž je v kraji 15; kladně jich reagovalo sedm.

Zájemce čekají pohovory i kontroly

„Obrátili jsme se i na řadu potenciálních pečujících. A zájem byl obrovský. Aktuálně máme kolem dvaceti zájemkyň, které chtějí tuto službu poskytovat,“ přiblížila Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana, která je iniciátorkou projektu na Vysočině. Jedná se podle ní o lidí z celého kraje, z velkých měst i malých vsí.

„V první fázi se chceme se zájemci setkávat, předat si informace. Proběhnou vstupní pohovory se samosprávami i pečujícími. Může dojít i na zkušební kontrolu domácnosti,“ nastínila nastavování systému Hajnová.

Počítá se i s novým úvazkem na krajském odboru sociálních věcí. Bude-li novela zákona schválena, mohl by se podle Hajnové rozjet projekt „naostro“ zkraje příštího roku.

Projekt kvitují i mnozí rodiče. „Dnes už není myslitelné, aby matka tří dětí byla devět let doma a ztratila kontakt s oborem. Možnost dát dítě od dvou let do školky či jiného zařízení by měla mít každá žena bez toho, aby jí to bylo vyčítáno nebo jí společnost házela klacky pod nohy,“ míní Veronika Černá ze Žďáru, učitelka a matka tří dětí, jež nyní pracuje na zkrácený úvazek.