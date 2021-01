Vystavení neobvyklého Kosinkova dědictví připomíná nekonečný příběh

„Koncem minulého roku jsme obnovili jednání s německým advokátem, který se stará o odkaz manželů Bödefeldových, kteří městu odkázali značné jmění. Jedná se asi o 180 obrazů v hodnotě přibližně 1,5 milionu korun,“ řekla místostarostka Ludmila Řezníčková.



Žďárská rodačka Jitka Bödefeldová byla dcerou místního malíře a všeuměla Josefa Kosinky (1908 - 1983). Zemřela v roce 2003, její muž Albert zesnul o dva roky později. Manželé žili v Dürenu v Severním Porýní-Vestfálsku.

Radní města byli seznámeni s dědictvím na konci roku 2006. Od té doby připomíná vypořádání závěti žonglování s horkým bramborem.



Podle vedení města je základní podmínkou závěti to, že odkázané peníze ve výši zhruba pěti milionů korun budou použity v souvislosti s vystavením obrazů.

„Podle závěti musíme do roku 2035 všechny vystavit. Pracujeme s návrhem, že by se zrekonstruovala zadní část Staré radnice před vstupem do turistického informačního centra a jedna z vedlejších místností, která se uvolnila,“ zmiňuje Řezníčková bývalý fotoateliér.

„Chceme tento prostor oživit a používat častěji než dosud,“ vysvětluje Řezníčková.

Starostové si stěžovali na domluvu s německou stranou

Už nyní jsou ve vestibulu s fontánkou u zadního vchodu do radnice vystavovány například fotografie. Podle vedení města by se pak během pěti let na stěnách protočila všechna darovaná díla.

Dokdy stihne město připravit prostory Staré radnice, které už v minulém volebním období drobnými úpravami prošly, zatím není jasné. „Záleží, jak rychlá budou jednání s německou stranou,“ reaguje Řezníčková.

Vystavení Kosinkova dědictví zatím připomíná nekonečný příběh. Dříve se hovořilo například o zřízení galerie na dosud nevyužívané půdě Čechova domu, kde sídlí vedení knihovny, či v bývalé I. základní škole, kterou už však město prodalo.

Předchozí starostové Jaromír Brychta a Zdeněk Navrátil si stěžovali na mizernou komunikaci s německou stranou, správce pozůstalosti se během let změnil.

Obrazy byly z Německa převezeny do Žďáru v květnu 2012. Po zaevidování a ocenění byly poprvé souborně vystaveny v srpnu téhož roku v Domě kultury, o rok později viděli návštěvníci zlomek děl v Regionálním muzeu, které sbírku spravuje. Muzejníci občas některé obrazy využívají.

Žďár v odkazu získal převážně Kosinkova díla, ale mezi obrazy jsou i dvě Ladovy kresby, obrazy od Františka Kavána, Oty Bubeníčka, Františka Emlera, Aloise Lukáška nebo Jindřicha Zezuly.



„Sbírka má cenu hlavně historicko-dokumentační,“ řekla před lety při jejím posuzování galeristka Hana Nováková.



Měl autodopravu, fotografoval, maloval i dubloval

Město mezitím získalo další obrazy, tentokrát darem od rodiny Horákových, tedy ze strany druhé Kosinkovy dcery z Prahy. Její manžel daroval městu v červnu 2017 celkem 65 obrazů a umělecké sklo v ceně vyčíslené ve smlouvě na 175 tisíc korun.

„Galerie bude určená hlavně pro sbírku Bödefeldových. Samozřejmě ale počítáme i s výstavou obrazů od manželů Horákových,“ doplnil mluvčí města Matěj Papáček.

Josef Kosinka žil v letech 1908 až 1983 a patří mezi nejzajímavější žďárské osobnosti 20. století. Provozoval autodopravu, fotografoval, působil v Sokole, závodil na motocyklu, ve filmu Dědeček automobil dělal dubléra herci Svatopluku Benešovi.

Šest let byl ředitelem okresního muzea (1957 - 1963), z Kosinkových zápisků vznikla po jeho smrti kronika let 1900 - 1945. Jeho vášní bylo malování, akademické vzdělání však kvůli potížím s komunistickým režimem získal až po své rehabilitaci v roce 1968, když už byl v důchodu. Byl také konzervátorem památkové péče nebo domovníkem ubytovny.