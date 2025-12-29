Tři „závodníci“ přišli na Vysočině o řidičák během pár hodin, rekordman jel 209 km/h

V sobotu před půl jedenáctou dopoledne projížděli policisté po dálničním přivaděči (po silnici I/38). Hlídka se služebním vozidlem Škoda Superb v civilním provedení po chvíli zaregistrovala jízdu osobního auta s českou registrační značkou.
|
Cizinec na noční D1 předjel policisty víc než dvoustovkou. A přišlo ho to draho
„Řidič vozu Volkswagen projížděl kolem vysokou rychlostí, což také vzápětí potvrdil výsledek z měření. V úseku, kde je stanovena nejvyšší dovolená rychlost 90 kilometrů v hodině, projíždělo vozidlo rychlostí 146 kilometrů za hodinu,“ uvedla mluvčí vysočinských policistů Dana Čírtková.
V případě, že řidič překročí rychlost mimo obec o více než 50 km/h, není podle ní zmiňovaný přestupek možné vyřešit na místě. „Policisté u řidiče provedli dechovou zkoušku, jejíž výsledek byl negativní. Každopádně muž přišel i tak o řidičský průkaz,“ prozradila Čírtková s tím, že přestupek bude dál řešit místně příslušný správní orgán.
Spěchal ve směru na Prahu
Ještě většího piráta silnic pak zaregistrovali policisté jen o několik hodin později na dálnici D1 v úseku 124. kilometru ve směru jízdy na Prahu.
„Řidič osobního vozidla Škoda Superb s českou registrační značkou projížděl úsekem, kde je stanovena nejvyšší dovolená rychlost 130 kilometrů za hodinu, rychlostí 209 kilometrů za hodinu,“ zmínila další případ policejní mluvčí.
I tento řidič měl sice negativní výsledek na alkohol, nicméně také přišel na místě o svůj řidičák.
|
Rušná neděle na D1. Jeden řidič letěl přes 200, druhý ještě k tomu nadýchal
Do třetice pak nedovoleně spěchal po dálnici D1 v neděli kolem osmé hodiny ranní v úseku 99. kilometru ve směru jízdy na Brno řidič Audi A6. „Radar naměřil tomuto vozidlu, které řídil cizinec, rychlost 197 kilometrů v hodině. Vzhledem k tomu, že existovalo důvodné podezření, že se bude řidič v České republice vyhýbat řízení o přestupku, byla mu na místě uložena kauce ve výši 10 tisíc korun,“ vysvětlila Čírtková.
A pochopitelně ani tento řidič už potom nemohl pokračovat v jízdě, jelikož mu hlídka odebrala řidičský průkaz. Při vysokém překročení rychlosti dává policistům takovou možnost novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, která je účinná od 1. ledna loňského roku.
V přestupkovém řízení pak hrozí hříšníkovi pokuta až 25 tisíc korun, zákaz řízení na šest až osmnáct měsíců a v rámci bodového systému dostane šest trestných bodů.