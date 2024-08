Silničáři rozeberou most na D1 u Jihlavy. Pouhých devět let po modernizaci

Že je most v mnohem horším stavu, než předpokládal projekt na modernizaci dálnice, odhalili stavebníci ihned po odkrytí mostní konstrukce v roce 2015. A v té době padlo i rozhodnutí, že než prodloužit tehdy napjatou modernizaci dálnice o odhadovaných čtyři až pět měsíců, udělají se práce později. Právě ono později nyní nastává.

„Padlo rozhodnutí na most nanést novou asfaltovou vozovku, udělat nové římsy a tím most ještě deset let udržet. Kdyby se kompletní rekonstrukce dělala už tehdy, nabouralo by to harmonogram modernizace. Kdyby se most plně rekonstruoval, jak to uděláme dnes, narušilo by to navazování dalších úseků a modernizace D1 by se protáhla o rok až dva,“ řekl na dnešním brífinku přímo na dálnici mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Tímto úsekem dálnice projede denně podle Rýdla až 40 tisíc vozidel, z toho čtyřicet procent tvoří těžká doprava.

„Most odstrojíme do základních stavebních prvků, zůstanou zde jen původní železobetonové prefabrikované pilíře a nosníky. Stavba bude trvat maximálně 150 pracovních dnů,“ doplnil Rýdla.

Ovšem oněch 150 dní bude rozděleno do dvou stavebních sezon. „Most tvoří prakticky dva samostatné mosty, takže ještě letos se odehraje první etapa a v příštím roce od dubna do poloviny června druhá etapa,“ vysvětlil mluvčí. Letos dojde k opravě mostu ve směru na Prahu, na jaře ve směru na Brno.

Práce na přemostění dálnice přes silnici I/38 spojující Havlíčkův Brod a Jihlavu by měly začít už ve středu v sedm hodin ráno. Rekonstrukce má přijít na přibližně 45 milionů korun.

Podobný případ je most Šmejkalka

Most byl postaven v roce 1979, částečně rekonstruován byl v už zmíněném roce 2015. „V rámci opravy dojde k výměně vyrovnávacích a přechodových železobetonových desek, provedena bude nová vrstva nosné konstrukce, izolace a výměna asfaltového souvrství. Počítáme i se sanací betonových ploch a menšími terénními úpravami. Základní parametry mostu přitom nebudou opravou měněny,“ upřesnil Jiří Veselý z oddělení komunikace ŘSD pro Kraj Vysočina.

Podle mluvčího ŘSD Rýdla úterní a pondělní kolona v místě zúžení opadne záhy poté, co řidiči před mostem v obou směrech už pojedou v omezení do dvou pruhů podle nového dopravního značení.

Přes zimu - tedy od listopadu do konce března - bude provoz v místě bez omezení.

Podobné omezení čeká řidiči na dálnici D1 i v případě mostu Šmejkalka na 24. kilometru. I ten byl původně zařazený do modernizace D1. Jeho oprava ale v tu dobu nevyšla z jiného důvodu.

„ŘSD tehdy mělo připravený postup, že se most zboří a postaví nový, úplně stejný, včetně oblouku. Ale s tím nesouhlasili památkáři, kteří řekli, že most musíme sanovat a zachovat původní oblouk. Tady i tam je to technické manažerské rozhodnutí. Nyní je na Šmejkalce pouze omezení rychlosti na 100 kilometrů v hodině, k omezení provozu tam přistoupíme zřejmě na jaře příštího roku,“ dodal Rýdl.