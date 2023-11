Na D1 u Humpolce spadl z přívěsu špatně upevněný gauč, trefil ho kamion

Policisté dostali oznámení o prapodivném předmětu na 88. kilometru v úterý pět minut před sedmou. „Na místo byla vyslána nejbližší hlídka. Hrozilo nebezpečí, že ležící předmět projíždějící řidiči přehlédnou a do sedací soupravy narazí,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

To se vzápětí stalo. Přibližně pět minut poté volal řidič kamionu, že mu do cesty spadl gauč. Nedokázal na situaci reagovat a se svým Volvem s návěsem do kusu nábytku narazil. Nehoda se obešla bez zranění a následků.

A na tísňovou linku vzápětí telefonoval třetí řidič. Stál na odstavném parkovišti na 89. kilometru a zjistil, že gauč, který převážel na přívěsném vozíku za osobním automobilem, postrádá.

„Při jízdě v pravém jízdním pruhu gauč z přívěsného vozíku spadl, protože nebyl řádně upevněný. Tento osmapadesátiletý řidič se tak svým jednáním dopustil přestupku v dopravě, protože ohrozil bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,“ konstatovala Čírtková.

Viník celé události dostal za nezajištěný náklad blokovou pokutu. Dýchnout musel on i řidič kamionu, který do gauče narazil. Obě dechové zkoušky na alkohol dopadly s negativním výsledkem.

„Posádka Správy a údržby dálnic sedací soupravu za asistence dálničních policistů naložila a převezla na odstavné parkoviště o kilometr dál, kde si náklad převzal jeho majitel,“ dodala policejní mluvčí.

Ta zároveň připomněla nutnost převážený náklad dostatečně upevnit a zabezpečit před pádem na vozovku. „Na dálnici je tato situace obzvláště vážná, a to vzhledem k silné intenzitě provozu,“ zdůraznila.