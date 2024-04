Na D1 přibudou další zákazy předjíždění kamionů. Chceme plynulý provoz, říká ŘSD

Zákaz předjíždění na nejvytíženější české dálnici platí od začátku letošního roku. V první etapě se to týkalo obousměrně úseku mezi kilometry 90 a 112 a úseku mezi kilometry 141 a 182. Do konce května k nim přibydou další úseky.

Předjíždění nákladním vozidlům nad 3,5 tuny bude v době 6 do 22 hodin zakázáno na dalších osmadevadesáti kilometrech. „Chová se to jako plošný zákaz předjíždění vyjma míst, kde jsou více než dva jízdní pruhy, typicky ve stoupáních,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Řidičům nákladních vozidel a kamionů podle něj přesto mezi Prahou a Brnem zůstane dost kilometrů na to, aby se mohly předjet. „Ve směru na Prahu může nákladní doprava předjíždět na celkem 28 kilometrech, ve směru na Brno na 38 kilometrech. Není to tedy zcela bez možnosti předjíždět,“ podotkl.

Rozmístění dopravního značení pro ŘSD provádí vítěz výběrového řízení, společnost Zlínmark. Celkem u dálnice postaví 250 nových značek. Stát by to mělo nižší jednotky milionů korun. Čas na to firma má do konce května.

„Během prvních čtrnácti dnů provedeme výkopy a připravíme základové konstrukce. Během dalších čtrnácti dnů bychom měli osazovat samotné značky do patek,“ popsal zástupce společnosti Lukáš Vonderka.

Značky začnou platit ihned po osazení

Podle Jana Rýdla budou nové značky platné okamžitě po instalaci. „Nestane se tak k žádnému konkrétnímu datu. Značky začnou platit ve chvíli, kdy budou fyzicky na místě,“ zdůraznil.

Práce si vyžádají drobnější omezení provozu. Při instalaci značení u krajnice bude vždy v daném místě uzavřen odstavný pruh. Větší zásah bude u značek umísťovaných mezi středová svodidla.

„V takových případech musíme uzavřít levý jízdní pruh. Ve spolupráci s ŘSD jsme vytipovali časy, kdy to budeme udělat. Vesměs se jedná o doby mimo dopravní špičku a o víkendy,“ dodal Vonderka.

Současně s tím dodavatelská firma napevno zabetonuje i značení, které bylo instalováno už během první etapy v zimě. To je stále umístěno na přenosných stojanech jako značení dočasné. „V zimě nebylo možné kvůli klimatickým podmínkám a technologickým postupům betonovat. K tomu dojde až nyní,“ vysvětlil Rýdl.

Za Ředitelství silnic a dálnic zároveň poděkoval policii za spolupráci a především za způsob, jakým k respektování značek ze strany řidičů přistoupila. „Od zahájení první etapy v lednu to policie činí velice dobře. A to nikoliv nějakým dopravním terorem, ale citlivým a rozhodným způsobem,“ prohlásil.

Na pokutách už řidiči zaplatili přes 4 miliony

Dodržování zákazu předjíždění na D1 se zejména dálniční oddělení ve Velkém Beranově důkladně věnuje. A to jak při běžné činnosti, tak i při speciálních akcích na tento nešvar přímo zaměřených. Při nich využívá i třeba drony a vrtulník.

„Od prvního ledna do 26. dubna policisté z dálničního oddělení i silničního dohledu za tento prohřešek udělili celkem 935 pokut v příkazním řízení za 4 395 000 korun. Šest porušení jsme oznámili správnímu orgánu,“ vyčíslila mluvčí policie v Kraji Vysočina Dana Čírtková. Dá se očekávat, že v souvislosti s prodloužením úseků se zákazem přestupků přibyde.

D1 nebude jediná česká dálnice, kde se úseky se zákazem předjíždění pro nákladní vozidla letos rozšíří. Ještě do konce roku chce ŘSD značení instalovat na dálnice D2, D8 a D11.

„V případě D2 bude zákaz předjíždění platit mezi kilometry 3 a 11, na D8 a na D11 pak shodně od kilometru 0 do kilometru 18. Na obou těchto dálnicích už je značení z části osazené, do konce roku úseky jen rozšíříme,“ konstatoval Jan Rýdl.