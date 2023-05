Nová cyklotrasa spojí s Brodem tři místní části, prodraží ji most v údolí

„Na pořízení projektu jsme dostali dotaci. Předpokládáme, že o dotaci budeme žádat i na samotné stavební práce,“ uvedl havlíčkobrodský starosta Zbyněk Stejskal.

Stavba by měla probíhat po etapách. Jako první by měl být hotový nový úsek z Klanečné do takzvaného Údolí lásky směrem k Veselici. Cesta tam bude vytyčena po městských pozemcích, částečně mimo současnou trasu.

Komplikací bude nutnost položit nový most přes Úsobský potok. „Chtěli jsme tam mít brod, ovšem to Povodí Vltavy neumožnilo. Tlačí nás k vybudování mostu, který by byl dimenzován minimálně na dvacetiletou vodu. To práce výrazně prodraží,“ konstatoval starosta Stejskal.

Z Veselice do Papšíkova by měla trasa dále vést po stávající silničce s minimem provozu. Zcela novou zpevněnou stezku pak nechá město vytvořit v prudkém klesání z Papšíkova pod železniční trať.

„Půjde zhruba o tři metry širokou silničku, která i v tomto úseku povede po městských pozemcích mimo současnou polní cestu. Pro překonání řeky využijeme bývalý železniční most. U rozvodny se trasa napojí na cyklostezku podél Ledečské ulice,“ přiblížila brodská místostarostka Marie Rothbauerová.