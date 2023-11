Oblíbená cyklostezka v Přibyslavi by mohla pokračovat až do centra města

O nové stezce pro chodce a cyklisty od nádraží do centra města přemýšlí vedení přibyslavské radnice. Město už má využívanou cyklostezku po staré železniční trati do Sázavy. Pokud ale lidé chtějí výlet spojit s prohlídkou Přibyslavi, do centra se jinak než po silnici první třídy nedostanou. A to se má změnit.