Starostové mají sen provést cyklisty bezpečně podél řeky horním Posázavím

„Víme, že prakticky každé město na toku Sázavy v našem nejbližším okolí má zpracovaný projekt, nebo pracuje na projektu, který cyklostezku podél řeky řeší. Nebylo by proto od věci všechny tyto plány propojit a vybudovat bezpečnou trasu, jak se na kole dostat od Žďáru nad Sázavou do Ledče nad Sázavou,“ přiblížil myšlenku havlíčkobrodský starosta Zbyněk Stejskal, sám velký cyklistický nadšenec.

Brodská radnice by chtěla podobné aktivity koordinovat a zapojit do nich i Kraj Vysočina. Ten by mohl nechat vypracovat komplexní studii, případně se přes dotační programy na budování částí stezky i podílet. A hlavně zařadit chystanou cyklistickou propojku do páteřních cyklotras na Vysočině.

První a víceméně informativní schůzku mají představitelé jednotlivých měst a kraje za sebou. Hlavně ze strany starostů se nápad setkal s velkým ohlasem a zájmem. Připravují se další jednání, na něž budou pozváni i zástupci menších obcí na předpokládané trase. Řešit by se mělo nejen vedení stezky, ale i možné zapojení obcí. Finanční možnosti menších vesniček jsou totiž zcela jinde, než mají větší města.

Komplexní studie by měla řešit i trasu cyklostezky. Každé sídlo má totiž své priority, někde průchodu podél řeky brání přírodní podmínky, jinde třeba železniční trať nebo majetkové vztahy k pozemkům. Různou představu mají o trase i jednotlivé obce, takže je třeba zajistit, aby na sebe jednotlivé úseky navazovaly.

Jedním z problémů budou Stvořidla...

„Je pravděpodobné, že na některých místech se trasa od řeky bude muset vzdálit. Třeba v úseku Stvořidel, skrz která není možné stezku pro cyklisty vést,“ naznačil Zbyněk Stejskal.

Tento úsek označila za nejproblematičtější i starostka Ledče Hana Horáková. „Jedná se o chráněnou krajinnou oblast, kudy dle vyjádření orgánů ochrany přírody s definitivní platností nelze cyklostezku vést. Museli bychom přes Trpišovice. To je ovšem pořádný krpál, který by pro rodiny s malými dětmi mohl být nepřekonatelný,“ konstatovala.

Ledeč má relativně novou cyklostezku do Sluneční zátoky. Ale i ta je v současnosti pro cyklisty slepým bodem. Odtud by stezka musela vést na Stvořidla do dalšího prudkého kopce kolem léčebny Háj. „Vést stezku podél řeky by kvůli skalám přišlo na minimálně dvacet milionů,“ podotkla Horáková.

... i úsek z Přibyslavi do Pohledu

Komplikovaná situace může nastat i na druhém konci Havlíčkobrodska. Rozdílné představy o vedení stezky má Přibyslav a sousední Stříbrné Hory i Pohled.

Podle přibyslavského starosty Martina Kamaráda by ideální bylo využít těleso staré železniční trati z Přibyslavi na Havlíčkův Brod. Ta Přibyslav objíždí po jižní straně, přes hráz Jablonecké nádrže se stáčí k Hesovu. Zde by bylo nutné obejít sýrárnu Savencia a po levém břehu pokračovat na Stříbrné Hory. Řeku by pak musel překročit most, nabízí se pokračování po červené turistické trase Karla Havlíčka Borovského kolem Pátkovy jeskyně a důlního propadu.

„Jenže následují body, kudy asi trasu dál vést nepůjde. Bude proto záležet na jednání, jak se stezku podaří naplánovat tak, aby vyhovovala všem a hlavně na sebe jednotlivé úseky navazovaly,“ poznamenal Martin Kamarád.

„Podél řeky to pro nás není výhodné“

Autoři myšlenky si uvědomují, že ne všechny obce mohou na cyklostezce podél Sázavy mít zájem. To může být třeba příklad Nové Vsi u Světlé. Obec se nachází na kopci více než kilometr od řeky. Jejím obyvatelům by stezka údolím nic nepřinesla. A přitom v katastru Nové Vsi leží téměř čtyřkilometrový úsek Sázavy od Babic přes chatovou osadu Dobrá až k nádraží ve Světlé nad Sázavou.

„Pro nás by takové řešení určitě výhodné nebylo a investovat do něho bychom nechtěli. Přáli bychom si spíš cyklostezku, kterou by i naši občané mohli využít, tudíž nejlépe podél silnice a na Světlou nad Sázavou,“ poznamenal starosta Nové Vsi Václav Kopic.

Celá trasa od Žďáru do Ledče by nemusela vést po nově vyasfaltovaných cestách. Byť třeba z východu se po nich dá dojet až do Přibyslavi, další úseky jsou v Havlíčkově Brodě, od Světlé nad Sázavou do Smrčné nebo v Ledči. „Daly by se využít i zpevněné úseky stávajících málo frekventovaných silnic, byla by to kombinace cyklostezky a cyklotrasy,“ podotýká Zbyněk Stejskal.

Třeba Havlíčkův Brod takto chce už letos při budování stezky do Klanečné využít úsek mezi Papšíkovem a Veselicí.

Posázavská trasa podél Sázavy nevede

Autoři myšlenky si zatím nekladou žádné konkrétní cíle, do kdy by měla být bezpečná propojka sídel na Sázavě hotová. Vše se bude odvíjet od dalších jednání a nutné shody všech zainteresovaných.

Podél toku Sázavy už jedna cyklotrasa vede řadu let. Dálková trasa nese označení 19. Se samotnou řekou toho však mnoho společného nemá. Začíná v obci Lísek ve Žďárských vrších mezi Novým Městem na Moravě a Bystřicí nad Pernštejnem, asi dvacet kilometrů vzdušnou čarou od pramene Sázavy.

Vede sice stejným směrem, kudy Sázava teče, její koryto však kopíruje jen místy. Většinu trasy vede po klasických silnicích nižších tříd daleko od řeky. Cyklisty na Havlíčkobrodsku zavede například do Bartoušova, na Lipnici či do Dolního Města, mnoho kilometrů od řeky.