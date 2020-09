Nakažených v humpoleckém domově důchodců přibývá, pomoci by mohla armáda

Situace je stále nejhorší na Pelhřimovsku. Za poslední týden tam přibylo v přepočtu na sto tisíc obyvatel 98 lidí s covidem-19. Číslo rychle narostlo hlavně kvůli šíření nákazy v Domově pro seniory Humpolec. Kraj Vysočina, zřizovatel tohoto zařízení, žádá o pomoc v péči o klienty domova armádu.

Domov zahrnuje dvě budovy, přičemž virus se rozmohl na jednom z oddělení objektu v Lužické ulici, které obývá 39 klientů. Pozitivní test jich mělo 23. Covid-19 byl potvrzen rovněž u 18 zaměstnanců, tedy u převážné většiny personálu.

Na výpomoc do zasaženého oddělení se proto přesunula část pracovníků z druhého pracoviště domova v Máchově ulici.

„K dispozici nyní máme také osm dobrovolníků, kteří budou přednostně testováni, aby mohli do domova co nejdříve nastoupit. K tomu bychom uvítali rychlou pomoc asi dvanácti příslušníků armády, aby byl plnohodnotně zajištěn provoz celého zařízení. Kraj je připraven poskytnout stravu i ochranné pomůcky, podobně jako to fungovalo v případě soukromého Alzheimercentra v Jihlavě,“ připomněl po pondělním jednání bezpečnostní rady kraje předchozí pomoc vojáků hejtman Jiří Běhounek.

Dodal také, že o situaci v humpoleckém zařízení informoval ministra obrany Lubomíra Metnara. Domov stále shání další dobrovolníky, nabízí jim tři tisíce korun za odpracovanou směnu.

„Lidé se nám hlásí, problém ale je, že hygienici vyžadují, aby měli negativní PCR test,“ popsal ředitel zařízení Petr Vaněk.

Testování, na něž jsou zájemci o brigádu posíláni, domov zatím hradil ze své kasy. „Doufám ale, že nám to hygiena proplatí, když má takové požadavky,“ dodal Vaněk.

V domově jsou zpřísněna hygienická opatření, je zastaven nástup nových klientů a platí tam zákaz návštěv na obou pracovištích.

„Jedna z klientek Domova pro seniory v Humpolci, která byla hospitalizovaná, v nemocnici zemřela,“ oznámil Jiří Kos z Krajské hygienické stanice. Podle něj se jednalo o ženu ročníku narození 1936 s přidruženými chorobami, nezemřela tudíž přímo na koronavirus, ale s koronavirem.

K preventivnímu zákazu návštěv přistoupili kvůli nepříznivé epidemické situaci v regionu i v Domově pro seniory Pelhřimov.

Na rychlý narůst počtu nakažených měl ale na Pelhřimovsku vliv také nedávný abiturientský sraz. „Tam víme zatím o třinácti pozitivních případech,“ dodal k situaci Jiří Kos, ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví krajské hygienické stanice (KHS) v Jihlavě.

Nákaza se objevila i mezi personálem třebíčského domova pro seniory, konkrétně u zaměstnankyň pracoviště v Kubešově ulici.

Roušky ve školách

První pozitivní test měla minulý týden sociální pracovnice. „Testování, které se týkalo celkem 28 zaměstnanců, pak potvrdilo covid-19 ještě u dvou pracovnic přímé péče. Na jeden výsledek testu čekáme,“ shrnula ředitelka domova Helena Chalupová.

Klienti podle jejích slov testováni nebyli. „Nemají zdravotní obtíže. Pravidelně kontrolujeme jejich stav, měříme jim teplotu. Jsou zavedena zpřísněná hygienická opatření, zakázali jsme návštěvy,“ pověděla Chalupová s tím, že na druhém pracovišti domova v Koutkově ulici je vše v pořádku, povoleny jsou i návštěvy.

Covid-19 se nevyhnul ani čerstvě otevřeným školám. Na Pelhřimovsku šla do karantény jedna třída základní školy v Novém Rychnově. Tamní čtvrťáci zůstávají doma do konce týdne kvůli onemocnění pedagoga. Třída automaticky přešla na distanční formu výuky. Podle ředitele Vladimíra Srba se zatím nošení roušek týká jen učitelů.

V karanténě je i jedna ze tříd jihlavské ZŠ Seifertova. Tam dosud školáci nosit roušky nemuseli. Nyní si je však musí nasazovat o přestávkách a před jídelnou. Třída, ve které nakažené dítě sedělo, byla vydezinfikována.

S virem se potýkají také na Gymnáziu Třebíč. Žáci z jedné třídy budou roušky nosit ve společných prostorách i při seminářích, kde se setkávají se studenty z jiných tříd. Důvodem je karanténa několika žáků, již byli v kontaktu se spolužákem, jenž má covid-19.

Omezení na úřadech

Tři nemocné pracovníky evidují na jihlavském magistrátu. „Na základě doporučení KHS je v karanténě 14 zaměstnanců. Ti mají sice výsledky testů negativní, ale zůstanou doma. U několika dalších čekáme na výsledky, které budou známy v průběhu tohoto týdne,“ sdělila za magistrát Aneta Hrdličková.

Zatím byl omezen jen provoz matričního úřadu, další změny se případně odehrají na základě očekávaných výsledků testů. V omezeném režimu funguje již druhý týden úřad městyse Okříšky na Třebíčsku, covidem tam onemocněli čtyři zaměstnanci.

„V provozu je jen podatelna a matrika, v úředních dnech se střídají pracovníci stavebního úřadu. Předpokládáme, že od příštího týdne už by měl úřad najet na běžný režim,“ pravil starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý.

Pozitivní test na koronavirus měli i dva úředníci žďárského městského úřadu. Dalším šestadvaceti vyšel test negativně a dva na výsledek teprve čekají.

Od začátku pandemie hygienici v kraji potvrdili 935 případů covidu-19, 590 lidí se uzdravilo a 15 lidí s koronavirem zemřelo.