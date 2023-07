Jihlavská zoo má čtyři mláďata aligátora čínského, k páření pomohly nahrávky

„Je to obrovský úspěch, zvlášť když se jedná o první snůšku našeho páru. Zatím jsme však na začátku cesty a musíme doufat, že se mláďatům povede dobře. Kritický je první týden,“ krotí přílišnou euforii ředitel zoo Jan Vašák.

Podmínky, které potřebují aligátoři k úspěšnému rozmnožování, jsou poměrně specifické a uměle je nasimulovat se blíží téměř alchymii. I proto jsou jihlavská mláďata tak výjimečná. Ve světě se pravidelný odchov tohoto druhu daří jen sporadicky. Úspěšná je v tom například ZOO Bronx v New Yorku. Velká část populace ale pochází z Výzkumného centra na ochranu aligátora čínského v An-chueju.

Velkou zásluhu na úspěchu mají zkušené chovatelky Luba Ševčíková a Petra Škárková. Ty se snažily přizpůsobit podmínky v expozici reáliím, které mají tato zvířata ve své domovině. V Číně žijí totiž aligátoři v subtropickém pásmu, takže jsou relativně chladnomilní, a ke svému rozmnožování dokonce potřebují zimní odpočinek při teplotách kolem dvanácti až patnácti stupňů.

Samec se snaží svůj protějšek zaujmout

A došlo i na jeden malý experiment. „Nám se nedařilo efektivně snížit teplotu tak moc, jak by bylo potřeba. Udělali jsme jim ale tmu a dalším krokem bylo, že naše chovatelky našly na internetu zvukové nahrávky pářících se aligátorů a pouštěly jim tyto zvuky do jejich expozice,“ popisuje ředitel.

Aligátoři jsou totiž poměrně hluční. Před spářením vydává samec dunivé zvuky, kterými se snaží samici zaujmout. Pokud ona je svolná, akt samotný probíhá ve vodě.

Povedlo se a aligátoři se začali pářit. „V tu dobu jsme ale netušili, jestli vůbec půjde o plodné páření,“ líčí Vašák.

Samice také dostala materiál ke stavbě hnízda, které si vybudovala z tlejícího listí a větviček. Tento „kompost“ pak vejce hřeje. Vyrobí si vlastně takový přírodní inkubátor.

Ovšem samice chovatelům zatajila samotnou snůšku vajec a oblafla i kamery, které expozici monitorují. „Pohybovala se tak skrytě, že nám neumožnila zjistit, že tam vajíčka jsou. A to tam máme i kamery,“ krčí rameny ředitel.

Překvapení pak čekalo na chovatelky v úterý 25. července, kdy se první vylíhlé mládě pokoušelo vylézt z hnízda. Z celkem třinácti vajec se nakonec vyklubala čtyři mláďata. Zbytek vajec nebyl oplodněný.

Všichni čtyři malí aligátoři jsou nyní v zázemí, kde ještě nějakou dobu zůstanou. Chovatelé budou dbát především na to, aby dobře přijímali potravu.

O tom, jestli experiment s pouštěním zvukových nahrávek, která tak trochu připomíná slavnou „Pláničkovu metodu“ z filmu Slunce, seno, jahody, skutečně má něco do sebe, ukáže až čas. „Je to taková první vlaštovka. Když se to povede třikrát, můžeme mluvit o tom, že funguje,“ dodává Jan Vašák.

Aligátor čínský je údajně předobrazem uctívaného posvátného čínského draka. Celkově jsou to malí, ale velmi štíhlí plazi. Typická je pro ně kratší, ale široká hlava. Samci dorůstají do délky až dvou metrů. Zvládnou nehnutě celý den ležet na hladině, ale nejraději vyhledávají stinné, tmavé kouty. Pochutnají si na rybách, obojživelnících, ale dají si i korýše, kraby a raky.

V Jihlavě jsou šestým rokem

Aligátor čínský žije pouze v Číně v oblastech podél řeky Jang-c’-ťiang. Patří mezi kriticky ohrožená zvířata. Za jejich mizením stojí ztráta přirozeného prostředí, rozšiřující se zemědělství, ale i požití jedu na krysy a vybírání hnízd.

Tento druh chová jihlavská zoo od roku 2017. Chovatelky jim podomácku říkají Kačenka a Bohoušek.

„Jako první jsme získali samici vylíhlou v roce 2009. O rok později k ní přibyl samec z japonské zoo, který se vylíhl v roce 2012. Jenom získat tyto aligátory bylo velice náročné a už jejich příchod pro nás znamenal velký úspěch,“ připomíná Simona Kubičková, vedoucí marketingu jihlavské zoo.

Zájem o chov aligátorů v Jihlavě měl již před řadou let její emeritní ředitel Vladislav Jiroušek. Tehdy ale neuspěl. „V roce 1999 jsem byl v tomto centru a snažil jsem se aligátory získat pro jihlavskou zoo. Ale nepovedlo se mi to. Pro Číňany jsou něco jako panda velká,“ říká Jiroušek.

V Česku jsou chováni v Krokodýlí Zoo Protivín a Zoo Jihlava.