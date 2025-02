Nová hřiště i in-line dráha. Chotěboř po desítkách let dostaví sportovní areál

„Chotěbořský sportovní areál má nadregionální význam. Už desítky let je ale nedokončený. V minulosti se vždy dařilo doplnit vždy jen malou část. Nyní konečně přišel čas dokončit ho kompletně,“ uvedl starosta Ondřej Kozub.

Prohlásil to při středečním slavnostním zahájení stavby. Symbolicky ho obstaral výkop na fotbalovém hřišti, kdy starosta přihrál míč zástupci stavební firmy Chládek a Tintěra. Použili při tom oranžový míč, který je podle přítomných „bezpečný i pro použití na staveništích“.

Během čtrnácti měsíců by měl být sportovní areál doplněn o mnohé nové atrakce. Přibýt by mělo nové menší travnaté hřiště, jež by sloužilo jako tréninková plocha i zápasové hřiště pro mladší žáky. Modernizovány budou volejbalové kurty, nově založen bude kurt na beachvolejbal.

Projekt dále počítá s výstavbou nové tribuny na valu oddělujícím klasické travnaté fotbalové hřiště od plochy s umělou trávou. „Bude zastřešená a oboustranná. Divákům umožní sledovat zápasy na obou hřištích,“ představil Kozub.

Chloubou kilometr a čtvrt dlouhá in-line dráha

Chloubou areálu má být dráha pro inline bruslaře či uživatele kolečkových lyží. „Bude ve tvaru osmičky, dlouhá dohromady 1,2 kilometru,“ upřesnil chotěbořský místostarosta Tomáš Škaryd. K tomu dostanou milovníci kol zcela nový pumptrack, kompletně přestavěn má být skatepark a o nové prvky doplněno workoutové hřiště.

Při dostavbě vznikne také další multifunkční hřiště, plocha pro pétanque i velké dětské hřiště pro nejmenší. Postaveno bude nové občerstvení a přibude plocha určená pro ceremoniály a předávání medailí. „Bude mít podobu jakéhosi malého amfiteátru,“ přirovnal starosta.

Všemi novinkami se podaří kompletně využít celý oplocený areál městského sportoviště. „V současné době přibližně čtvrtina až třetina jeho plochy je bez využití. Nově bude na každém kousku plochy nějaké sportoviště,“ dodal Škaryd.

Zakázku získala havlíčkobrodská stavební firma Chládek a Tintěra. Nabídla sportoviště postavit za necelých 75 milionů korun bez DPH. Třetinu by měla pokrýt dotace od Kraje Vysočina. Práce potrvají do jara příštího roku. Město by rádo areál otevřelo ještě před začátkem letní sezony v příštím roce.

Fotbal se v Chotěboři hrát nepřestane

„Bude to náročná práce hlavně na koordinaci, kvůli různorodosti celého areálu. Čeká nás výstavba většího počtu menších sportovních ploch, pokaždé s jiným zaměřením,“ popsal při zahájení stavby zástupce stavební firmy Vlastimil Hladík.

Stavebník se musí popasovat i s podmínkou města, aby alespoň část areálu zůstala po celou dobu stavby v provozu. K dispozici bude zejména fotbalistům. Klub FC Chotěboř je ve městě největším, má kolem dvou set členů, velkou část z toho tvoří děti. Kvůli soutěžím, ale také sehranosti kolektivů a tréninkům nemůže činnost na rok přerušit.

„Rušit zápasy a tréninky by bylo nemožné, těžko bychom se do toho kolotoče vraceli. Na rok se tak trochu uskromníme, abychom si pak mohli užít jeden z nejmodernějších sportovních areálů nejen na Vysočině,“ vyjádřil se předseda oddílu Karel Zmek.

Chotěbořský sportovní areál patří už nyní k velice vyhledávaným. Kluby a oddíly z celé republiky si ho vybírají k pořádání kempů a soustředění. Jezdí tam například fotbalisté z Pardubic a Hradce Králové, ale i Středočeského kraje a jižní Moravy. Volejbalovou část si pak oblíbily kluby z Prahy. Slova o nadregionálním významu sportoviště jsou proto podle starosty Kozuba na místě.

Pro veřejnost se otevře až na jaře 2026

Do budoucna by město chtělo celý komplex ještě víc vyšperkovat. V sousedním zimním stadionu by chtělo zřídit ubytovnu, kam by se vešel celý jeden sportovní oddíl. „Pak bychom mohli klubům areál nabídnout k soustředění jako celek včetně ubytování,“ podotkl Ondřej Kozub. V současnosti kluby využívají služby hotelu na druhém konci města.

Pauzu od aktivit na chotěbořském sportovišti si ovšem bude muset na rok dát veřejnost. Pro tu bude areál během výstavby uzavřen. Otevře se znovu až na jaře 2026, zato v moderním hávu.

Velkorysý sportovní areál se nachází nedaleko centra Chotěboře. Jen venkovní část se rozkládá na ploše přibližně pěti a půl hektaru. Téměř až třetina však dosud nebyla využita. „Chtěli jsme areál dobudovat už před více než dvaceti lety. Nikdy na to ale nedošlo,“ zmínil místostarosta Škaryd, který v minulosti opakovaně zastával i post starosty města.

Vždy se podařilo za menší náklady obnovit nebo doplnit jen jeho část. Například před deseti lety přibylo hřiště s umělou trávou, později i moderní tartanová atletická dráha. Vznikl i skatepark a workoutové hřiště.