Jen krytý bazén je v současnosti málo. Devítitisícová Chotěboř má smělejší plán

Jeho možnou podobu už radnice devítitisícového města má. Stavět by se mohlo do dvou let.
Plavecký bazén, relaxační a odpočinkový bazén, brouzdaliště, další větší bazén, ale i wellness zóna s vířivkami a saunami. K tomu masáže a třeba i „pracovna“ fyzioterapeuta. Suchá dětská herna s kavárnou i venkovní provoz s biotopem a anglickým trávníkem na slunění. Hned vedle pak kemp a parkoviště. Tak by nové chotěbořské Relax centrum mohlo vypadat.
Lidé se chtějí ve vodě i bavit
„O krytém bazénu se v Chotěboři mluví desítky let. Myslíme si, že nastala vhodná doba na to se do projektu konečně pustit. Momentálně k tomu máme možnosti a za dalších deset let už by takový areál byl zase dvakrát třikrát dražší,“ vysvětluje chotěbořský starosta Ondřej Kozub.
Základní myšlenkou bylo zajistit bazén pro výuku plavání u dětí ze škol nejen v Chotěboři, ale v celém regionu. Výuka je na školách povinná. Ty tak musejí zajišťovat dopravu do okolních měst, nejčastěji do Havlíčkova Brodu.
„Působí to logistické problémy. A obvykle bývá doprava na celém kurzu to nejdražší,“ zmiňuje Kozub. Kromě toho chce město umožnit plavání i například kojencům, seniorům, ale třeba i sportovcům.
Dnes už ovšem letité nápady na obyčejný bazén ani zdaleka nestačí. Lidé netouží jen plavat, chtějí se ve vodě i bavit, potřebují další atrakce. „Proto jsme nakonec navrhli komplexní relaxační centrum,“ dodává starosta.
Jeho možnou podobu už pro město vytvořil brněnský ateliér Arch. Design. Jeho studii před několika dny radnice zveřejnila na svých webových stránkách. „Návrh nového bazénového areálu v Chotěboři vnímáme jako příležitost vytvořit nejen funkční sportovní zařízení, ale i otevřený a přívětivý veřejný prostor, který se stane přirozenou součástí života města,“ popisují studii autoři.
Kritikům se nelíbí umístění
Areál nechá vedení města umístit v ulici U Střelnice. Je to jihozápadní okraj města, poblíž je výpadovka na Havlíčkův Brod či třeba nákupní centrum Tesco.
Právě o vhodné lokalitě pro takové zařízení se horlivě debatuje. Kritikům se příliš nezamlouvá, raději by ho viděli v centru. „Udivuje mě, že napřed prodáme Koubek developerovi, aby zde postavil nový Chánov, a pak naplánujeme bazén za městem. Na Koubku jsou veškeré inženýrské sítě. Umístění bazénu zde by bylo logické, v centru města, v okolí ostatních sportovišť. Nyní tedy město investuje více milionů na výstavbu sítí pro bazén, než dostalo za Koubek,“ tvrdí například Miroslav Maša.
„Město pár týdnů od prodeje tohoto pozemku developerské společnosti bude vyjímat pozemek ze zemědělského půdního fondu, budovat příjezdové cesty a inženýrské sítě, aby mohlo postavit relaxační centrum, které bude místo u sportovišť, školek a škol za městem,“ podotýká i Lenka Polívková.
S ohledem na sousedy
Podle starosty Kozuba se ovšem Koubek pro účely relaxačního centra ukázal být jako nevhodný. Jeho plocha je takřka dvakrát menší než pozemek za městem. Neumožnil by tudíž tak obsáhlý projekt. A navíc - právě s ohledem na sousedy – by nebylo koupaliště uprostřed sídliště šťastné.
„Návštěvníků relaxačního centra by bylo násobně víc než obyvatel nových bytovek na Koubku. S tím by byl spojen i příjezd stovek aut a autobusů denně. V létě by pak sousedy určitě rušil hluk návštěvníků. Byl bych zvědav, jak by se jim to líbilo,“ poznamenal Kozub.
I za městem bude podle něj relaxační centrum dobře dostupné. Nabídne parkoviště, zajíždět k němu bude městská hromadná doprava.
I podle ateliéru je umístění relaxačního centra za městem vhodnější. „Stavba je zasazena na pomezí zástavby a volné krajiny. Inspirací pro architektonické řešení byla právě poloha. Motiv plynulého přechodu mezi urbanizovaným prostředím a volnou krajinou se propisuje napříč celým návrhem,“ vysvětlují autoři studie.
Že se jedná o zařízení spojené s vodou, má jasně naznačit prvek vlny. Ten sjednocuje celý objem budovy a definuje její charakter. Vnitřní a vnější svět propojí skleněné průhledy z největší bazénové haly. K této hlavní části se pak skládají další provozy.
Stavět by se mohlo začít do dvou let
Zda je nynější studie zároveň návrhem finálním, ovšem dosud není jasno. Pro Chotěboř bude rozhodující cena. Vedení města by se velmi rádo vešlo do limitu 273 milionů bez DPH.
„Je to suma, kterou jsme vypočetli společně s daňovými experty a ekonomy. Stavbu bychom z většiny hradili úvěrem a výsledná částka splňuje podmínku, abychom nemuseli nikterak omezit běžný provoz města a další investice,“ vysvětlil starosta.
O ceně a rozsahu projektu bude vedení města s autory návrhů průběžně diskutovat. Zastupitelé pak mohou rozhodnout, zda cenu navýší, případně si některou libůstku navrženou projektanty odpustí.
Otázkou budou i náklady na provoz. Díky plánované fotovoltaice, kogeneračním jednotkám a čerpání vody z hlubinných vrtů použitelné na více místech by dokonce mohl být výdělečný.
Kdy přesně by nové relaxační centrum mohlo být hotové, zatím není jasné. Pokud vše půjde dobře, stavět by se mohlo do dvou let. Jestliže tomu zastupitelé budou při schvalování rozpočtu na příští rok a střednědobých investic nakloněni, už v příštím roce by radnice mohla vyhlásit výběrové řízení. „Chceme jít metodou design&build, tedy že by vítěz soutěže areál namaloval i kompletně postavil,“ doplnil Kozub.