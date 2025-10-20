Tragédie na Vysočině. Třináctiletý chlapec zemřel po pádu z okna gymnázia

Podle policejní mluvčí Dany Čírtkové chlapec z okna vypadl před jedenáctou hodinou dopoledne. Proč se tak stalo, kriminalisté na místě vyšetřují. Další informace ale policie nesdělila.
„Bylo to dítě a i s ohledem na rodinu nemůžeme k události sdělit více,“ konstatovala Čírtková.
U gymnázia dopoledne zasahovala jak pozemní posádka záchranářů z Bystřice nad Pernštejnem, tak vrtulník z Jihlavy. „Bohužel, zranění chlapce nebyla slučitelná s životem. Zemřel na místě,“ uvedl mluvčí záchranářů na Vysočině Petr Janáček.
Chlapec zřejmě spadl přibližně z výšky okolo dvanácti metrů. Podle dalších studentů, které reportérka poblíž školy oslovila, vypadl z okna na toaletách ve třetím patře v zadní části školního areálu. Tělo dopadlo na oplocenou zahradu školy. Na místě ještě odpoledne byl policejní a hasičský stan, patrný na fotografiích.
„Probíhá vyšetřování, k čemu vlastně došlo,“ potvrdil ředitel školy Libor Veselý. Ani on ale více informací podat nechtěl. Nesdělil ani to, z jaké výšky chlapec spadl. „Omlouvám se, mám tu jednání s psychology, pokládám telefon,“ ukončil rozhovor.
Dvě hodiny po tragédii byl v okolí školy podle sdělení reportérky iDNES.cz klid. „U školy stojí několik policejních aut a hasiči. Jinak ale nikde nikdo není,“ hlásila z místa.
Jen sem a tam se trousili studenti. Věděli, co se na škole dopoledne stalo. Někteří dokonce chlapce znali, věděli, z které byl třídy. „Nebyl z Bystřice, do školy sem dojížděl,“ řekly mladé slečny.
Jak dodaly, výuka ve škole dál pokračovala, předčasně ji ukončila pouze třída, do níž chlapec chodil.
Gymnázium sídlí v Nádražní ulici a má kapacitu 360 žáků. Nabízí čtyřleté i osmileté studium. Jeho zřizovatelem je Kraj Vysočina.
„S hlubokým zármutkem potvrzuji zprávu o tragédii na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem, kde vyhasl život dítěte,“ uvedl na facebooku hejtman Vysočiny Martin Kukla (ANO). Dodal, že s ohledem na rodinu a vyšetřování nebudu událost blíže komentovat.
Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) vyjádřil soustrast rodině a blízkým mrtvého chlapce. „Děkuji psychologům a krizovým interventům složek integrovaného záchranného systému, kteří jsou na místě a poskytují potřebnou pomoc,“ napsal Bek.
Smrt naposledy před 12 lety
V posledních letech se na českých školách stalo několik podobných neštěstí, jež ale neskončila smrtí. Naposledy letos v červnu vypadla studentka z okna budovy gymnázia ve Frýdku-Místku. Utrpěla těžká poranění, nebyla ale v ohrožení života.
V lednu letošního roku vyskočila nezletilá dívka z okna základní školy v Čelechovicích na Hané, po pádu ze čtyř metrů utrpěla zranění a záchranáři ji letecky transportovali do Dětské nemocnice v Brně. Ve stejné nemocnici operovali i vážně zraněného chlapce, který v září 2023 vyskočil z okna ve třetím patře gymnázia v Boskovicích na Blanensku.
V minulosti se ve školách vyskytly i tragické případy pádů z oken. Například v říjnu 2013 v pražských Vršovicích zemřel student střední školy, policie případ vyšetřovala jako sebevraždu. V lednu 2008 zemřel devatenáctiletý student gymnázia v Holešově na Kroměřížsku, který vyskočil ze třetího patra.