Chilli omáčky nadšence z Jakubova bodují, uspěly i v prestižní anglické soutěži

Výsledkem celé snahy Tomáše Petery jsou hlavně omáčky, čatní (hutná omáčka – pozn. red.) i pesta (omáčka na těstoviny – pozn. red.) široké plejády chutí a s různými úrovněmi pálivosti. Zájemci si mohou vybrat například jen jemně pikantní hruškovou nebo klasickou sweet chilli omáčku, případně o něco pálivější meruňkovou či přitvrdit s „dýňovkou“.

Speciality Tomáše Petery nedávno obdržely dvě významná ocenění, přičemž na další ještě aspirují. „Posílali jsme několik vzorků našich produktů do prestižní anglické soutěže Great Taste Awards. A naše chilli omáčka borůvka s malinou v Londýně uspěla, byla ohodnocena jednou hvězdou,“ pochlubil se Petera. Jde podle něj o pikantnější produkt, který má čtvrtý stupeň pálivosti z pěti.

Kromě malin a borůvek je ve složení třeba i medová whisky, javorový sirup nebo limetková šťáva. I další dvě omáčky, jež putovaly do Anglie s tou oceněnou, měly ale dobré reference. „Byly ohodnoceny slovně, přičemž zpětná vazba porotců byla velmi pozitivní,“ konstatoval držitel ceny.

Klání Great Taste Awards je nejprestižnější gastronomická soutěž pro výrobce potravin z celého světa, takže získat tam za svůj vzorek nějakou hvězdu je pro účastníky v podstatě takový Oskar.

14. dubna 2024

„Je tam velká konkurence, hodnotí se třeba 25 tisíc vzorků. A já jsem jen malý výrobce. V cizině, ale i tady u nás v Česku je plno mnohem větších a zkušenějších lidí a firem. O to víc mě ocenění těší,“ říká Petera.

S pálivým koníčkem pomáhá celá rodina

S jeho pálivým koníčkem, který je mu zároveň i prací, pomáhá také manželka Lucie a občas i děti. Jeho činnost totiž nezahrnuje pouze tvorbu omáček a dalších pochutin, ale rovněž pěstování chilli paprik a poté prodej sazenic i osiva.

Získaná značka kvality je určitý ukazatel pro zákazníky. „Máme zkušenosti z různých prodejních akcí, že lidé na to docela hledí. Pokud se rozhodují mezi nějakými produkty, sáhnou raději po tom s oceněním. A i pro nás je to samozřejmě doklad toho, že jsme se někam vypracovali,“ míní Petera.

Vzorky z Jakubova nedávno putovaly i do soutěže National Chilli Awards. Pro tu se ženou vybrali omáčky barbecue, lesní směs, borůvku s malinou, cibulovou a SuperHot Srirachu. Teď čekají, jak dopadne hodnocení.

A stejně jako loni chce jakubovský milovník chilli zaslat své produkty i do letošního ročníku Great Taste, zvolí ovšem zase jiné příchutě. „My bychom tam klidně poslali celý náš sortiment. Vzorky jsou ale zpoplatněné a zrovna do Great Taste to není úplně levná záležitost. Takže vybíráme naše top omáčky,“ vysvětlují Peterovi.

Degustační sada byla do měsíce pryč

Mezi jejich nejnovější příchutě patří třeba cibulová, jejíž základ tvoří žlutá i červená cibule, dále má ve složení mimo jiné sušené švestky, datlový sirup nebo pepř. Tato delikatesa už má na kontě také medaili - získala druhé místo na Chilli festivalu Mechov v Hradci Králové.

„Z novějších omáček bych zmínil třeba ještě lesní směs, tu jsme začali nabízet loni na jaře. A nyní už se vyrábí etikety na letošní novinku - mangovou omáčku,“ láká Petera. V nabídce podle něj přibyla i řada semen nových druhů chilli.

Známka kvality Great Taste je pro výrobce něco jako gurmánský Oskar.

Před Vánocemi zákazníkům Peterovi nabídli rovněž degustační sadu s deseti malými skleničkami různých druhů omáček, zabalených v dřevěných krabičkách, které vyrábí sama Lucie Peterová.

„Dělali jsme nějakých padesát kusů a byly do měsíce pryč, takže to určitě nebylo naposledy,“ shodují se manželé.

Sazeničky už rostou, brzy budou na e-shopu

Nyní v únoru je pěstitelská sezona chilli už v plném proudu. Většinu semínek papriček mají Peterovi zasetou. „Rostliny jsou pod světly a pomalu rostou. Zhruba během týdne dáme sazenice na e-shop, takže budou k objednání s tím, že je začneme rozesílat opět na konci dubna,“ přiblížil pěstitel.

Začíná ale také sezona různých akcí, na nichž Tomáš Petera své lahůdky nabízí. „Jezdíme na různé farmářské trhy, food festivaly a další akce, například do Třebíče, Telče, Nového Města na Moravě. Teď na jaře nás čeká třeba Zimní futrování ve Žďáře nad Sázavou, které se koná 1. března,“ uvedl Petera s tím, že jeho produkty lze jinak pořídit na e-shopu www.chilli-semena.cz.