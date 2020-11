Rekordman snědl 13 papriček, které by jiného zabily. A měl chuť na další

„Podmínkou rekordu bylo na vlastní žádost pan Řehůřka, že zkonzumované papričky po dobu 30 minut po snědení jaksi udrží v těle, což bylo splněno,“ řekl Miroslav Marek z pelhřimovské Agentury Dobrý den, která rekord zapsala.

„Běžnou praxí na soutěžích totiž je, že soutěžící sice papričky zkonzumují, ale během několika minut se jich pak jejich tělo zbaví, a to já neuznávám,“ řekl Řehůřek.



Extrémně pálivých papriček moruga snědl při rekordu celkem 93 gramů. Pro netrénované má tato odrůda v ústech, v krku a na jazyku efekt stejný jako kontakt s vařící vodou. Řehůřek přitom nejevil žádné zvláštní známky nevolnosti, nebo nepříjemných fyzických stavů. Pouze smrkal a mírně slzel. Dříve patřil k tuzemským šampionům v soutěžích pojídání chilli.

Každá paprička má jiný průběh pálivosti

Pálivost paprik se udává v takzvané Scovilleho stupnici. Zatímco běžná tabasco omáčka má 2500 - 5000 jednotek pálivosti SHU, u papričky Trinidad Moruga Sciorpion se udává 2 009 231 SHU a u stávající jedničky v žebříčku jménem Carolina Reaper jde o 2 200 000 SHU.

Čistý kapsaicin - což je alkaloid, který je hlavní rostlinnou látkou, odpovědnou za pálivost paprik - má 15 milionů SHU.

„Každá paprika ale má jiný průběh palu, neboli pálivosti. Moruga má rychlý náběh a pálí poměrně vytrvale, zatímco Carolina pálí se zpožděním a kratší dobu,“ popsal Řehůřek.

Chilli užívá jako léku, o jehož prospěšnosti pro své zdraví je přesvědčen. Trpí totiž vzácným onemocněním, Usherůvým syndromem, což je choroba, při které postižený člověk ztrácí zrak a sluch a někdy - třeba v případě Řehůřka – se přidávají také problémy s rovnováhou.

Chilli si kape do očí, zachránilo ho od slepoty

„Konzumace pálivých chilli papriček dráždí nervová zakončení do té míry, že pan Řehůřek se postupně díky jejích pojídání začal mírně zlepšovat,“ řekl Marek.

„Chilli jím, když mám na něj chuť, a to je zpravidla denně. Velmi rád mám právě morugy, ale stejně tak si pochutnám i na Cayenne, které je sice dvacetkrát méně pálivější, ale má vynikající chuť,“ popsal Řehůřek.

Už dvacet minut po pozření třinácti morug řekl, že už by si dal další chilli. „Z chilli jsem si vyrobil i oční kapky, které mě zachránily od absolutní slepoty,“ řekl.

Paradoxní přitom je, že odborníci v žádném případě nedoporučují sáhnout si například do očí rukou, která se předtím dotýkala extrémně pálivých papriček typu morugy, protože by to mohlo způsobit jejich poleptání.