Na Jihlavsku plánují provozovatelé otevřít sjezdovku, nařízením navzdory

„V současné době zjišťujeme potřebné informace a musíme také zajistit personál. A i když víme, že to bude třeba jenom na pár hodin, než nám to bude zakázáno, otevřít rozhodně chceme. Nemůžeme čekat až do 10. ledna. Nemluvě o tom, že ani toto datum nemusí být konečné,“ vyjádřil se Michal Hána, jeden z provozovatelů Skiareálu Čeřínek.

Podle jeho slov lidé na již zasněženém a připraveném svahu stejně jsou – jezdí tam na lyžích, saních či bobech nebo si prostě jen tak užívají sněhu.

„Může jich tady být naráz třeba tři stovky, možná dokonce pět set. Je to nekoordinované, lidé jezdí vedle sebe, proti sobě, prostě jak je napadne. Kdyby sjezdovka normálně fungovala, byl by v tom nějaký řád. Mohli bychom návštěvníky usměrňovat a dbát na dodržování hygienických opatření,“ myslí si Hána.

Kdy přesně se na Čeřínku vlek rozjede říct zatím nedokáže, určitě to prý ale bude dříve než v prozatím vládou stanovený termín 10. ledna.

Lyžaři rozhodnutí areálu podporují

Odezva veřejnosti a podpora lyžařů je podle provozovatelů obrovská. Ostatně ihned po zveřejnění informace o spuštění provozu se na facebookovém profilu sjezdovky hlásily desítky nadšených lidí, kteří plánují na Čeřínek vyrazit.

„Uzavření restaurace, fitka i naší prodejny chápeme, ale uzavření sjezdovky bez občerstvení vážně ne, takže určitě přijedeme! Držíme palce,“ napsala například Simona Dolejší, jedna z diskutujících.

Nad výší případných postihů nechtějí provozovatelé raději ani přemýšlet. Nemají však moc co ztratit. „Vláda si dává do 4.1. přestávku a my nemůžeme čekat, další dny bez provozu pro nás znamenají finanční krach,“ píše se na facebookovém profilu lyžařského areálu.

Otázkou je, co bude po spuštění provozu následovat. „Je vyhlášen nouzový stav a otevření sjezdovky je bez ohledu na názory kohokoliv z nás porušení vládního nařízení. Řešit jej však bude za současného nouzového stavu stát, nás jako hygieny se to v tomto případě netýká,“ vysvětlil Jiří Kos, ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina.