Lidé na Žďársku si od nového roku připlatí za vodu, cena se zvýší o inflaci

  7:48,  aktualizováno  7:48
Od ledna příštího roku si lidé na Žďársku za vodu připlatí. Zatímco dnes vydávají za jeden kubík necelých 140 korun, brzy je metr krychlový vyjde na 143,5 koruny, včetně daně. Dle Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, jehož členy jsou města a obce okresu, jde o minimální nárůst – pouze o inflaci.
Voda (Ilustrační snímek)

ilustrační snímek | foto: MF DNES

„Tato úprava ceny představuje – při roční spotřebě sto kubíků na jedno odběrné místo – nárůst výdajů za vodné a stočné třicet korun za měsíc,“ vyčíslil Radek Zlesák, předseda předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací (SVK) Žďársko. Řečí procent se jedná o navýšení o 2,6 procenta.

Takové skóre hodnotí Zlesák jako pozitivní výsledek zhruba dvouměsíčního vyjednávání mezi svazkem coby majitelem vodohospodářské infrastruktury v regionu a Vodárenskou akciovou společností (VAS), která ji dále provozuje.

„Do jednání o ceně vody jsme i v letošním roce vstupovali s cílem udržet přijatelnou cenu pro spotřebitele a dosáhnout zvýšení nájemného za naši vodárenskou infrastrukturu, ze kterého potom financujeme její obnovu,“ vyjádřil se Zlesák. To bylo možné i díky nynějším, již stabilizovaným cenám energií a jenom mírnému nárůstu cen v ostatních položkách vstupních nákladů.

Stovky kilometrů rozvodů

SVK Žďársko je v regionu vlastníkem více než devíti stovek kilometrů vodovodů a zhruba čtyř set kilometrů kanalizací. Jeho majetek k tomu zahrnuje ještě desítky dalších zařízení – dvaadvacet úpraven a devatenáct čistíren odpadních vod. V souhrnu jde o vodohospodářskou infrastrukturu v hodnotě bezmála deseti miliard korun.

Za vodu zaplatí lidé na Žďársku od ledna víc, zdraží o téměř osm procent

Podle Zlesáka svazek obcí svůj majetek navíc neustále modernizuje a rozšiřuje – hlavně budováním nových vodovodů a kanalizací v obcích, kde doposud tyto sítě chyběly.

„Z toho vyplývá rovněž povinnost obnovy tohoto majetku a roční závazek obnovy a tvorby zdrojů ve výši 139,3 milionu korun,“ konstatoval předseda předsednictva.

Zdražovalo se už loni

Zmíněná cena vodného a stočného, která bude platná od prvního ledna příštího roku, reflektuje podle něj nejen tyto zákonné povinnosti vlastníka, ale také podmínky udržitelnosti projektů, které SVK Žďársko uskutečňuje s pomocí dotací z Operačního programu Životního prostředí.

Na Žďársku lidem zdraží voda, dodavatel bude mít přesto zisk minimální

Z ceny vodného a stočného putuje 23,5 procenta jako odvod státu. „Náklady na provoz a údržbu vodovodů a kanalizací, tedy na chemikálie, materiál, energie či opravy, činí 17,7 procenta. Náklady provozovatele – osobní náklady, odpisy a opravy majetku – pak tvoří v celé kalkulaci 30,5 procenta,“ vyčíslil Aleš Kačírek, ředitel divize VAS.

Voda na Žďársku zdražovala již před rokem, a to o 7,76 procenta ve srovnáním s předešlým rokem 2024

Autor:
Vstoupit do diskuse