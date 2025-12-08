Lidé na Žďársku si od nového roku připlatí za vodu, cena se zvýší o inflaci

„Tato úprava ceny představuje – při roční spotřebě sto kubíků na jedno odběrné místo – nárůst výdajů za vodné a stočné třicet korun za měsíc,“ vyčíslil Radek Zlesák, předseda předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací (SVK) Žďársko. Řečí procent se jedná o navýšení o 2,6 procenta.
Takové skóre hodnotí Zlesák jako pozitivní výsledek zhruba dvouměsíčního vyjednávání mezi svazkem coby majitelem vodohospodářské infrastruktury v regionu a Vodárenskou akciovou společností (VAS), která ji dále provozuje.
„Do jednání o ceně vody jsme i v letošním roce vstupovali s cílem udržet přijatelnou cenu pro spotřebitele a dosáhnout zvýšení nájemného za naši vodárenskou infrastrukturu, ze kterého potom financujeme její obnovu,“ vyjádřil se Zlesák. To bylo možné i díky nynějším, již stabilizovaným cenám energií a jenom mírnému nárůstu cen v ostatních položkách vstupních nákladů.
Stovky kilometrů rozvodů
SVK Žďársko je v regionu vlastníkem více než devíti stovek kilometrů vodovodů a zhruba čtyř set kilometrů kanalizací. Jeho majetek k tomu zahrnuje ještě desítky dalších zařízení – dvaadvacet úpraven a devatenáct čistíren odpadních vod. V souhrnu jde o vodohospodářskou infrastrukturu v hodnotě bezmála deseti miliard korun.
Podle Zlesáka svazek obcí svůj majetek navíc neustále modernizuje a rozšiřuje – hlavně budováním nových vodovodů a kanalizací v obcích, kde doposud tyto sítě chyběly.
„Z toho vyplývá rovněž povinnost obnovy tohoto majetku a roční závazek obnovy a tvorby zdrojů ve výši 139,3 milionu korun,“ konstatoval předseda předsednictva.
Zdražovalo se už loni
Zmíněná cena vodného a stočného, která bude platná od prvního ledna příštího roku, reflektuje podle něj nejen tyto zákonné povinnosti vlastníka, ale také podmínky udržitelnosti projektů, které SVK Žďársko uskutečňuje s pomocí dotací z Operačního programu Životního prostředí.
Z ceny vodného a stočného putuje 23,5 procenta jako odvod státu. „Náklady na provoz a údržbu vodovodů a kanalizací, tedy na chemikálie, materiál, energie či opravy, činí 17,7 procenta. Náklady provozovatele – osobní náklady, odpisy a opravy majetku – pak tvoří v celé kalkulaci 30,5 procenta,“ vyčíslil Aleš Kačírek, ředitel divize VAS.
Voda na Žďársku zdražovala již před rokem, a to o 7,76 procenta ve srovnáním s předešlým rokem 2024