Ceny se ve většině případů nemění buď vůbec, anebo jen v podobě, která nestojí za řeč. A někde dokonce lidé i ušetří - i když také v tomto případě půjde spíš o drobné úpravy.
Jihlava Voda zdraží, ale jen symbolicky
Například o ceně tepla v krajském městě Vysočiny nerozhoduje přímo město Jihlava. „Odvíjí se od cen energií a firem, které jednotlivé úseky zásobují, jako například Jihlavské kotelny,“ prozrazuje mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk.
Cena vody ve městech v Kraji Vysočina
Jihlava
Havlíčkův Brod
Pelhřimov
Třebíč
Žďár nad Sázavou
Nicméně lidé mohou i tak počítat se zhruba stejnou částkou, jakou platili loni. Jihlavské kotelny oznámily, že cena se bude držet hodnot z roku 2025.
Jiné to nebude ani ve zbývajících oblastech. A pokud už se ceny měnit budou, pak pouze minimálně, v řádech několika korun. Jako například u vodného a stočného, kde se částka změní směrem nahoru o 1 korunu a 60 haléřů za metr krychlový.
Naopak vůbec se oproti loňsku nepohnula v Jihlavě částka za jízdenky v městské hromadné dopravě, za nájemné v městských bytech, poplatek za psa či za svoz komunálního odpadu. „Za odpad každý občan opět zaplatí 804 korun,“ připomíná částku Daněk.
Žádné změny se podle něj nechystají ani v kategorii daně z nemovitosti. „Přesněji řečeno, nemění se ze strany města, ale může se uplatnit mechanismus stanovený národní legislativou,“ doplňuje mluvčí.
Havlíčkův Brod Teplo ve městě zlevnilo
Zásadní změny se nedotknou ani cen v Havlíčkově Brodě. I když v případě tepla bude situace pro obyvatele oproti loňsku příjemnější. A to skoro o patnáct procent. Loni platili za gigajoule (GJ) 1 106 korun, kdežto letos to bude částka 942 Kč.
Cena tepla
Jihlava
Havlíčkův Brod
Pelhřimov
Třebíč
Žďár nad Sázavou
Naopak cena vody se mírně zvedna, a to konkrétně o 6 korun za kubík. „Pořád u nás ale cenu vody držíme poměrně výrazně pod celostátním průměrem,“ upozorňuje Jan Kadlec, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod.
„Udělali jsme si tabulku, v níž jsme srovnali naší cenu za posledních dvacet let s celostátním průměrem. Naši odběratelé za dvacet let ušetřili celkem 870 milionů korun oproti tomu, kdy by platili průměrné ceny,“ dodal Kadlec.
Co se uložení komunálního odpadu týká, město se hodlá držet svého loňského modelu. V roce 2025 totiž spustilo v této oblasti doslova revoluci. Nově se platilo za velikost vyvážené nádoby. A to potrvá i letos.
„Občané, kteří nemění velikost sběrné nádoby, zaplatí v roce 2026 za svoz odpadu stejnou částku jako v předchozím roce,“ hlásí mluvčí havlíčkobrodské radnice Zuzana Melounová.
Pelhřimov Někde více, jinde méně
Za teplo v Pelhřimově si lidé oproti loňsku připlatí skoro pět procent, z 988 korun se taxa za GJ zvedla na 1 035 Kč. Naopak za vodu budou platit méně. Z 98,30 za kubík se cena snížila na 88,60 koruny.
„Díky tomuto kroku si Pelhřimov i nadále udržuje jednu z nejnižších cen vody v České republice, a to při zachování kvality a rozsahu poskytovaných služeb,“ připomíná mluvčí pelhřimovské radnice Andrea Unterfrancová.
Městskou hromadnou dopravou se lidé v Pelhřimově svezou stejně jako loni za 12 korun.
„Ke změně dochází pouze v oblasti zvýhodnění plateb kartou. Nově se ruší nižší ceny jízdného při bezhotovostní platbě a zaplacení kartou již nebude mít vliv na konečnou cenu jízdenky. Město tímto krokem sjednocuje tarifní podmínky,“ dodává Unterfrancová.
Třebíč Vyplatí se platit kartou
To v třebíčské městské hromadné dopravě se naopak od nového roku platba hotově za jízdenky o pár korun prodraží. „Základní jízdné při platbě kartou je 12 korun, hotově 15 Kč. Roční předplatné činí 1 200 korun,“ říká mluvčí radnice Irini Martakidisová.
V ostatních oblastech zůstávají ceny prakticky stejné jako loni. Odchylky ve zveřejněných částkách jsou de facto nepostřehnutelné.
Žďár nad Sázavou Kolik za psa? Stovku na měsíc
Maličko výraznější je zdražení tepla a vody ve Žďáru nad Sázavou, i když ani tady se nejedná o nijak závratné sumy. Cena tepla se zvedla o zhruba 38 Kč a voda bude dražší jen o 3,5 koruny.
V porovnání s ostatními okresními městy Vysočiny má právě Žďár - společně s Pelhřimovem - nejvyšší poplatky za psa. Za rok každý majitel zaplatí za svého mazlíčka 1 200 korun. Mimochodem v Jihlavě činí stejný poplatek pětistovku.