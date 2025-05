Co je v nabídce Ve dvou nových bytových domech na ulici Sázavská, jež postaví Dostupné bydlení České spořitelny, je 34 nájemních bytů (1+kk, 2+kk, 2+1 a 3+kk). K nastěhování budou nejdříve od 1. srpna 2025. O pronájem se mohou ucházet lidé zajišťující služby nezbytné pro fungování společnosti (učitelé, zdravotníci, policisté, hasiči atd.). Výběr nájemníků dle daných kritérií je v režii města. Pět bytů je rezervováno pro novoměstskou nemocnici. Lidé se mohou hlásit do 20. května 12.00 hodin. Radnice už eviduje první zájemce. Vyplněné přihlášky se odevzdávají na podatelnu žďárského městského úřadu. V červnu se pak uskuteční den otevřených dveří. Nájemní smlouvy budou uzavírány na rok s možností prodloužení až na pět let. Správu objektů zajistí městská společnost SATT. Název Rezidence Drdla vzdává hold houslovému virtuosovi a skladateli Františku Drdlovi, který se narodil ve Žďáře. Významný umělec později působil zejména ve Vídni – domovském městě mateřské společnosti České spořitelny, Erste Group. (Více informací je na webu: rezidencedrdla.zdarns.cz)