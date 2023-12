Kritiky Chotěboř nevyslyšela, na sporném Koubku mohou růst bytové domy

Pro změnu územního plánu na posledním předvánočním jednání hlasovalo 13 z 21 chotěbořských zastupitelů. Pět bylo proti, jeden se zdržel. Zbylí zastupitelé nehlasovali. V podobném poměru hlasů zastupitelé zároveň zamítli veškeré námitky a připomínky, kterých se k návrhu sešly na dvě desítky.

Rozhodnutí znamená, že na Koubku se budou moci stavět bytové domy. Na ploše o rozloze přes jeden hektar by mohlo vzniknout až 150 nových bytů. Zároveň ale pro developery platí poměrně přísné regulativy co do poměru zastavěné plochy a zeleně, výšky budov nebo jejich umístění od okraje pozemku.

Vedení města se změnu územního plánu snažilo prosadit několik let. Spory se vyhrotily před třemi roky, kdy odpůrci začali sepisovat petici. Až do nynějška byla plocha určena pro občanskou vybavenost s důrazem na stavby zdravotnického a sociálního charakteru. Bylo to z důvodu stavby domova pro seniory, který nyní menší část původně volného prostranství zaplňuje. Zbytek pozemku je volný, bez využití, rozprostírá se na něm louka.

„Schválení změny územního plánu nám umožní připravit zadávací a architektonické podmínky budoucí výstavby. Přesně si ujasníme, co od plochy očekáváme a co na ní chceme, případně připravíme ještě další, přísnější regulativy. A pak můžeme plochu inzerovat,“ představil nejbližší kroky radnice starosta Ondřej Kozub (ODS).

Výstavba bytů je zanedbaná, tvrdí starosta

Vedení města už roky razí tezi, že Chotěboř nové byty nutně potřebuje. Chce tak vyjít vstříc zaměstnavatelům, kteří často narážejí na nemožnost bydlení pro nové pracovníky. Zároveň se radnice chce více orientovat na výstavbu bytů, která byla podle Kozuba v posledních dvaceti letech ve městě velmi zanedbaná.

„Od Koubku si slibujeme, že by na něm mohlo vzniknout zajímavé hromadné bydlení rezidentního typu až pro 300 lidí. Jiná taková ucelená lokalita ve městě není. Významně to podpoří další rozvoj Chotěboře, která v porovnání třeba s Hlinskem nebo Světlou nad Sázavou ve vývoji ustrnula,“ vzkazuje starosta.

Proti tomuto záměru se však ve městě objevil vysoký počet odpůrců. Mnozí chtěli lokalitu zachovat, jaká je. Jiní toužili raději po novém parku, další by pozemek věnovali rozšíření sportovní infrastruktury. Všichni společně ale namítají, že se bytová zástavba doprostřed vilové čtvrti nehodí a do budoucna způsobí problémy.

„Razantně tu stoupne intenzita dopravy. Už nyní jsou zde ve špičkách problémy. Ulice vedoucí ke Koubku přitom nelze rozšířit. A za nemožné považujeme stavět paneláky v těsném sousedství domova pro seniory. Klidné stáří s betonovým sídlištěm za okny zkombinovat nelze,“ poukazuje Martin Hudík. Namítá, že město přijde o jediný velký ucelený pozemek, který by podle jeho názoru šlo využít lépe.

Patří do skupiny obyvatel, kteří mají proti záměru námitky. Už před třemi roky sepsali petici, kterou do letošního léta podepsalo přes 800 lidí. A zároveň své námitky a připomínky podali nyní při jednání o změně územního plánu.

Vše diktuje developer, ne politici z radnice?

„Vadí mi, že jsme označováni za křiklouny. Chceme ale jen upozornit na to, co se nám v celé záležitosti nelíbí. Vedení města není vstřícné, dělá jen to, co ze zákona musí, nepostupuje vzhledem k občanům vstřícně, chce si bez diskuse za každou cenu prosadit svou,“ zlobí se Hudík.

To ale starosta Kozub odmítá. Veškeré zamítnuté námitky a připomínky byly podle něj zbytečné a navíc nad ty, které už po předchozích jednáních vedení města do změny územního plánu zapracovalo.

Koubek je rozlehlá volná plocha nedaleko samotného centra Chotěboře. Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap.

Hudík tvrdí, že změna územního plánu je šitá na míru developerovi, který se před třemi lety objevil. S tím tvrzením souhlasí i bývalý místostarosta David Šafránek. Ten, nyní už jako opoziční zastupitel, jako jeden z mála pro změnu územního plánu nehlasoval.

„Nelíbí se mi, že celá snaha vedení města vychází z postupu navrženého developerem. Osobně nejsem proti výstavbě na Koubku. Ale měla by vycházet z představ a potřeb města. Jsem si jist, že pokud by se tu developer neobjevil a neprezentoval svůj záměr, ke Koubku bychom přistupovali zcela jinak,“ prohlásil Šafránek.

Než se začne stavět, potrvá to několik let

Možnosti, jak zabránit stavbě bytových domů, se odpůrcům po rozhodnutí zastupitelů velmi zúžily. Už jen z toho důvodu, že při dalších úkonech ve stavebním řízení budou účastníky jen nejbližší sousedé.

„Momentálně vůbec netušíme, co dál bychom mohli dělat. Ale i nadále budeme hledat veškeré opravné prostředky, které bychom mohli využít,“ slibuje Martin Hudík.

Podle starosty Kozuba je i přes rozhodnutí zastupitelů k výstavbě daleko. Než radnice podá inzerát, v němž bude hledat developera, který by byty postavil, může uplynout i několik let.

„Po celou dobu budeme výstavbu pečlivě připravovat a mimo jiné s obyvateli lokality jednat o dalších možnostech a pravidlech nejen pro stavbu, ale i následný prodej bytů,“ slibuje Kozub.