Kompletní opravu budovy, rekonstrukci interiérů, vytvoření nových kancelářských prostor a jejich pronájem. To byl cíl Kateřiny Kratochvílové, šéfky dopravní firmy Icom transport, když na jaře 2019 dominantní budovu na Smetanově náměstí v dražbě za 16 milionů korun kupovala.
Po několika letech je obnova osmipodlažního věžáku dokončena. Ovšem se zcela jiným výsledkem i hereckým obsazením. Z bývalého úřadu jsou nové byty. A za projektem už nestojí Kateřina Kratochvílová, nýbrž její sestra Eva Kratochvílová.
|
Skleňák mění vzhled. Lidé si zvykají na novou podobu bývalého finančního úřadu
„Ukázalo se, že sestra nemá na tuto záležitost tolik času, kolik by bylo potřeba. Tak nemovitost převedla na mě,“ vysvětluje nyní Eva. „A že nedošlo k výstavbě kanceláří, ale bytů, je dáno čistě ekonomikou,“ dodává.
Kancelářských prostor k pronájmu je v Havlíčkově Brodě až příliš. Na fakt, že koupě budovy za 16 milionů korun s tím, že v ní budou kanceláře k pronájmu, je nevratná investice, upozornil už před šesti lety realitní makléř Milan Šedý. Eva Kratochvílová mu dává za pravdu. „Ceny za pronájem kanceláří v Havlíčkově Brodě jsou hluboko pod trhem. Návratnost takového projektu by byla extrémně dlouhá,“ potvrdila.
Vedení města mělo obavy. Teď je bere zpět
Přepracovat projekt z kanceláří na výstavbu bytů ji navíc usnadnila změna stavebního zákona. Novela už neklade tak přísné nároky na počet parkovacích míst. Právě s těmi byl v centru Brodu v minulosti největší problém.
„V minulosti jsme z přestavby budovy na byty skutečně trochu obavy měli. Nechtěli jsme dopravu v centru města ještě více zahustit. Jenže předpisy se trochu zmírnily a navíc se nám podařilo zřízením rezidenčních zón mnohé potíže s parkováním vyřešit. Auta dalších přibližně třiceti rezidentů centrum města v pohodě pojme,“ konstatoval místostarosta Libor Honzárek.
V bývalém finančním úřadu je tak nyní před dokončením 32 nových moderně pojatých bytů. Jsou od velikosti 1+kk až po 3+kk. Ve druhém podlaží vzniká jeden rozlehlý otevřený prostor, jakýsi ateliér. Bude záležet jen na jeho budoucím majiteli, jestli mu to tak vyhovuje, nebo bude chtít byt přepažit příčkami.
Ostatní byty od třetího do osmého podlaží jsou klasické o standardních dispozicích a různé velikosti. Všechna patra jsou stejná. Přístupná jsou výtahem ve středu budovy, kolem něhož vede i široké schodiště. V každém patře je tak ve středu budovy poměrně rozlehlý vestibul, byty jsou pak po jejím obvodu.
|
Bývalý finanční úřad v Brodě kupuje šéfka Icomu, chce v něm kanceláře
V prvním podlaží jsou pak sklepní kóje. V zadní části v tom samém patře garáže. Těch je tu osm, zbytek míst pro ponechání auta tvoří parkoviště ve dvoře za budovou. Stejně jako ke garážím se na něj zajíždí kolem základní umělecké školy.
Největší benefit je umístění v centru města
Že z budovy finančního úřadu jednou bude bytovka, si Libor Honzárek ještě před pár lety nedokázal představit. „Je to typicky kancelářská budova, která přímo pro tento účel byla stavěna,“ tvrdil.
Osmipodlažní budova byla do rekonstrukce typickým příkladem socialistické architektury, stavěna byla na konci 70. let minulého století. Zprvu sloužila jako administrativní sídlo škrobárenského závodu. Po změně režimu se do ní nastěhoval finanční úřad a daňová správa. Plášť byl pokryt typickými prosklenými deskami. Po přestavbě má mnohem decentnější a modernější šedou fasádu.
I proto je Honzárek nakonec za projekt Evy Kratochvílové rád. „Velké plus je v tom, že se centrum města nevylidňuje, jako se to děje v jiných městech. I nadále tu budou žít lidé,“ podotkl.
|
V Brodě vznikly dvě desítky nových bytů, investor cílí hlavně na seniory
Právě umístění budovy v samém centru Brodu, na Smetanově náměstí, je i podle Kratochvílové největším benefitem celého projektu. „Všechno je tu blízko. Nákupní možnosti, hlavní náměstí, úřady, park, dokonce i nemocnice a školy i školky,“ vyzdvihla.
O byty je už nyní velký zájem. „Více než polovina jich je rezervovaných,“ naznačila Kratochvílová. Stavebně by měly být veškeré bytové jednotky dokončené do února. Předání novým majitelům k nastěhování mohou být ihned poté po kolaudaci.
Sama investorka je pozitivně překvapena z přístupu havlíčkobrodské samosprávy i úřadů státní správy k projektu. „Je naprosto skvělý, musím jim moc poděkovat. S tak kladným přístupem, jako v Havlíčkově Brodě, jsme se jinde v republice zatím nesetkali,“ pochvaluje si.
Bytové výstavbě se v Brodě v posledních letech daří
V Havlíčkově Brodě je po nových bytech velký hlad a radnice to dobře ví. Každý podobný projekt proto vítá s nadšením. „Nemusí to vždy být zrovna město, kdo je stavitelem. Musí ale nastavit a zajistit podmínky, které soukromým investorům a developerům výstavbu umožní a co nejvíce usnadní. A to se nyní v Brodě daří,“ prohlásil před časem starosta Zbyněk Stejskal.
V posledních pěti letech se bytové výstavbě v Brodě nebývale daří. Developerské projekty vznikly mimo jiné v Čechovce, na Žižkově nebo na Výšině, nový nájemní dům prioritně pro seniory a rodiny s dětmi stojí na Škvárovně. Řádově šlo o nižší stovky nových bytů a prakticky všechny se okamžitě podařilo prodat. Připravené už jsou další projekty.
Jeden chystá i samo město. V zahradě za městskými bytovkami v ulici 5. května, směrem k nákupnímu centru Kaufland, chce stavět zcela nový dům. „Počítáme tam s nájemním bydlením pro potřebné. Tedy pro mladé rodiny, seniory, ale i třeba profese, které ve městě chybí a bylo by vhodné je tu udržet či jejich počet navýšit,“ přiblížil Libor Honzárek. Se stavbou radnice čeká na vhodný dotační titul.