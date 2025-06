Tohle město není pro chudý. Takovým sloganem by se mohl od nynějška „chlubit“ Havlíčkův Brod. Označení si vysloužil za stanovení cen stavebních parcel Na Nebi. Ty ještě nejsou připraveny, prodej však začne počátkem srpna. Oznámena byla i jejich cena.

Za metr čtvereční dají zájemci minimálně 4 490 korun. Ve srovnání cen pozemků pro individuální výstavbu rodinných a řadových domů na Vysočině je to zdaleka nejvyšší suma. Naposledy prodávané městské parcely v Brodě nestály ani polovinu. V místní části Suchá nabízí radnice poslední parcely za 2 200 korun za metr. Pozemky se neprodaly hned, nabídky radnice opakovala.

Například ve srovnatelně velkém Žďáře nad Sázavou radnice prodávala obdobné pozemky před dvěma a půl roky za pevnou cenu 2 357 korun bez DPH. V Třebíči, kde se městské pozemky prodávaly v lokalitě Za poliklinikou v roce 2021, startovala cena na 1 810 korunách za metr. Telč zapsaná na seznam památek UNESCO nabízela v letošním roce městské pozemky u Dačické ulice za 2 300 korun včetně DPH za metr čtvereční.

„Vyvolávací kupní cena je stanovena tak, že jejím prostřednictvím se městu vrátí náklady a aktiva vložená do realizace projektu. K těmto vstupním nákladům není kalkulována žádná přirážka s cílem vytvořit zisk,“ píší zástupci havlíčkobrodské radnice v zásadách prodeje pozemků Na Nebi na svých webových stránkách.

„Parcely ve městě chybí, prodaly se i dražší“

„Ta cena je šílená,“ kroutí hlavou realitní makléř Milan Šedý.

„Ve městě stavební parcely prakticky nejsou. Jedenadvacet není velký počet, je jich relativně málo. A jedná se o pozemky menší, pro řadovky. To znamená, že cena za celou parcelu nominálně tak vysoká opticky není,“ hledá vysvětlení pro cenovou politiku.

„Je pravda, že vím o stavební parcele v Mírové ulici, která se prodala i za pět tisíc korun za metr. A nebyla malá. Ale to byl soukromý projekt, nikoliv městský pozemek. Od města bych čekal ceny o něco přívětivější,“ dodal Šedý.

Vedení města podrobně stanovení cen neobjasnilo. V dokumentech i podkladech pro zastupitele se lze dočíst jen to, že jde o cenu obvyklou a že by prodej parcel měl uhradit náklady, jež do zasíťování a přípravy plochy o celkové výměře 8 809 metrů čtverečních město vloží.

Na této ploše vznikne jednadvacet parcel o velikostech od 287 do 861 metrů čtverečních. Stát se tak má do roka, připravené k výstavbě by měly být za rok v červnu. Kupující za ně zaplatí minimálně od zhruba jednoho a půl po čtyři miliony korun.

První elektronická aukce v historii Brodu

Cena 4 490 korun za metr je pouze vyvolávací. Vůbec poprvé v historii bude město pozemky prodávat formou elektronické aukce. Na webových stránkách www.bydlenivhb.cz zájemci naleznou podrobné informace a přímo na nich se aukce i uskuteční.

„Plánujeme, že bychom aukci zahájili prvního srpna. Stránky jsme zprovoznili několik týdnů předtím, aby se zájemci mohli seznámit se všemi náležitostmi od mapy a podrobného popisu po regulační plán a další podmínky výstavby,“ uvedla místostarostka Marie Rothbauerová (ODS).

Do aukce se poté zájemci přihlásí pomocí bankovní identity. Podání budou moci učinit na jakýkoliv pozemek, který si vyberou. Učiní příhoz, který musí být minimálně o deset tisíc korun vyšší, než předchozí. Rozeběhne se tím lhůta 24 hodin, během nichž může reagovat a přihodit případný konkurent. Pokud tak v té době neučiní, pozemek našel kupce.

„Elektronická aukce je nástroj jedenadvacátého století. Je to moderní způsob prodeje, průkazný, čitelný a fér vůči všem. Navíc není potřeba nikde čekat, nikam chodit, lze se aukce zúčastnit i z druhého konce světa,“ vyzdvihla místostarostka. Až dosud Brod prodával pozemky především takzvanou obálkovou metodou.

Někteří zastupitelé kritizovali, že není nikterak omezeno, kolik parcel si jeden zájemce může ve finále pořídit. „Nebráníme se tomu, aby jeden majitel koupil větší počet pozemků. Hlavně chceme, aby byly všechny domy postavené co nejdřív, aby po letech nezůstaly parcely prázdné, jako se to stalo v několika případech na sídlišti Rozkoš,“ reagovala Rothbauerová.

Výstavba musí respektovat regulační plán

Aukce na každý jednotlivý pozemek by po zahájení měla trvat tak dlouho, dokud se neprodá. Některé mohou získat majitele druhý den za vyvolávací cenu, prodej jiných se kvůli příhozům může protáhnout třeba na týdny. A o některé nemusí být zájem okamžitě a prodají se třeba po několika měsících.

Zájemci si ovšem musí uvědomit, že v případě lokality Na Nebi je čekají mnohá omezení. V první řadě je to kvůli umístění parcel. Ty se nachází ve svahu nad koupalištěm, který je v zadní části poměrně prudký. Nákladné pak může být případné vyrovnání pozemku či zřízení terasy pro jeho stoprocentní využití.

A omezením bude i již zmíněný a poměrně přísný regulační plán. Ten se vedení města rozhodlo v lokalitě Na Nebi v tak striktní míře uplatnit poprvé. Domy budou muset mít jednotnou podobu, stavebníci budou mít na výběr ze tří variant. Nebudou si moci postavit úplně vše, co chtějí.

„Stavebníci budou muset dodržet standardy týkající se vzhledu domů, jejich výšky, podoby oplocení i třeba použitých materiálů. Chceme tím docílit, aby tato nově vzniklá čtvrť měla jednotnou podobu,“ přiblížil už při schválení regulačního plánu starosta Zbyněk Stejskal (ODS). O tom, jak důkladný a podrobný je regulační plán, svědčí jeho velikost. Elektronická verze ke stažení má 76 megabytů.

150 tisíc může město po kolaudaci vrátit

Do ceny parcel je zahrnut paušální poplatek ve výši 150 tisíc korun. Jedná se o jakousi zálohu, že dům bude postavený včas. Po úspěšné kolaudaci o ni majitel může město požádat a pokud je vše v pořádku, stopadesátitisícovou zálohu dostane zpět.

Lokalita Na Nebi se nachází podél Reynkovy ulice, mezi severovýchodním obchvatem a základní školou Nuselská. Po dlouhá desetiletí tu bývala zahrádkářská kolonie. I přes protesty nájemců ji vedení města nechalo v roce 2021 srovnat se zemí. Celkem tu vznikne 27 parcel. Vedle jednadvaceti městských jich bude šest v režii soukromého vlastníka pozemků.