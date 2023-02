Města sází na levnější družstevní bydlení, v Jihlavě po něm touží stovky lidí

Družstevní model bydlení teď chybí, říká makléřka Zvýšenou poptávku po bytech modelu družstevního bydlení registruje i Lenka Lamková, realitní makléřka a majitelka žďárské společnosti Cortes Capital. „Růst úrokových sazeb v bankách, které poskytují hypoteční úvěry, zastavil zájem o možnost koupě bytů za účelem bydlení hlavně u mladých lidí, kteří nemají nadstandardní finanční podporu třeba od rodičů. Vysoké nároky bank na jejich požadované příjmy a vysoká splátka hypotéky jim neumožňují splnění jejich snu - bydlení ve svém za rozumné splátky,“ nastínila stávající situaci Lenka Lamková, která se na realitním trhu pohybuje již od roku 2001. Tento problém bydlení by podle ní mohl být vyřešen právě nabídkou družstevních bytů, které historicky fungovaly jako podpora mladých rodin nebo vyzrálejších občanů, kteří si nemohli dovolit zaplatit jednorázově vysokou částku za koupi bytu. Místo toho pravidelně byt spláceli družstvu. Byt přitom neměl nižší tržní hodnotu než byt v osobním vlastnictví; družstevní podíl byl převoditelný se souhlasem družstva. „Tento úspěšný model bydlení nám nyní na trhu velmi chybí, mladí lidé bydlí v podnájmech, které jsou mnohdy předražené a nenabízí jim svobodu bydlení ve svém,“ popsala Lamková. Jako realitní makléřka loni prodala 80 bytů do osobního vlastnictví za účelem bydlení, nicméně pouze polovina z nich skutečně sloužila k přímému bydlení kupujícího. Druhá polovina byla investiční záležitost - za účelem pronajímání. „Třicet procent žadatelů, kterým nevyšel hypoteční úvěr, smutně poptávalo bydlení typu ‚družstevního bytu‘, ale tuto možnost jsem jim bohužel nemohla nabídnout,“ konstatovala Lenka Lamková. Pokud by tato možnost byla, věří, že spousta mladých lidí by zůstala ve svém rodném městě, pracovala tu a budovala své rodiny. „Neodcházeli by do jiných, větších měst za prací ‚lépe placenou‘, a tím pádem zase do nájemního bydlení,“ dodala makléřka s tím, že i ona sama svoji rodinu a svůj život začala budovat právě v družstevním bytě.