Žďár postaví první sociální dům pro mladé rodiny, samoživitelky a seniory

„Půjde primárně o malometrážní byty se zvýhodněným nájemným, které bylo stanoveno na 61 korun za metr čtvereční. Tato cena byla zvolena jako výhodnější varianta ve srovnání se současnými běžnými komerčními nájmy v bytech na území města,“ uvedla žďárská místostarostka Romana Bělohlávková.



Podle ní ale nelze říci, že jde o přesnou sumu, projeví se na ní minimálně inflace.

Už nyní je jasné, že zájemců o takzvané sociální bydlení bude výrazně více, než je plánovaných sedmnáct bytů.



„Řádově se jedná o desítky domácností, které by na toto bydlení rády dosáhly,“ podotkla místostarostka. Další byty tohoto typu by tak mohly v budoucnu ještě přibýt ve druhé etapě výstavby.



Aby se radnice vyhnula případným spekulantům, byla již sestavena podrobná pravidla pro přidělení bytů. Podmínek, jež bude potřeba splnit, je celá řada. Shrnuty jsou do sedmi článků, na jejichž tvorbě se podílelo nejen vedení města, ale i sociální odbor či pracovníci bytové komise.

Byty mají dostat jen ti, kteří je skutečně potřebují

„Velmi nám totiž záleží na tom, aby byty dostávali jen ti, kteří je skutečně potřebují. Zájemci budou proto vždy vyplňovat dotazník, kde se sleduje potřebnost domácnosti, hrubá měsíční mzda a další specifické záležitosti. Jednou z nejdůležitějších podmínek ale bude rozhodně ochota spolupracovat s pracovníkem sociálního odboru města,“ nastínila Bělohlávková.

Výhodou podle jejích slov bude i bydliště ve Žďáře nad Sázavou. Cílem radnice totiž kromě jiného je, aby občané z okresního města kvůli nedostatku míst pro bydlení neodcházeli, a obyvatelé Žďáru tak neubývali.



Uchazeči s bydlištěm mimo město však striktně vyloučeni nejsou. Délka bydlení je stanovena vždy na dva roky, přičemž je možné nájemní smlouvu opakovaně prodlužovat bez stanovení maximálního limitu těchto prodloužení.

Peníze na výstavbu nového domu chce radnice čerpat ze svého fondu bydlení, vytvořeného před zhruba dvěma lety. V současné době je v něm kolem sedmnácti milionů korun.

„Počítáme s tím, že zhruba polovina z tohoto fondu bude čerpána právě v rámci výstavby bytového domu v Sázavské ulici,“ uvedla místostarostka Bělohlávková. Žďárští usilují také o získaní státní dotace. Začít stavět by se tak mohlo v ideálním případě již v prvním pololetí letošního roku, hotovo pak podle vedení města bude do tří let.

Svobodárny mají kvůli nájemníkům špatnou pověst

Možnost bydlení v malometrážních sociálních bytech o velikosti 1+1 mají ovšem lidé ve Žďáře i nyní. Jedná se o takzvané svobodárny na sídlišti Stalingrad - v ulicích Brodská a Revoluční. „Město tam vlastní a pronajímá zájemcům celkem 243 bytů,“ upřesnil mluvčí radnice Matěj Papáček.

Lokalita svobodáren nemá však mezi místními příliš dobrou pověst. Tato obydlí jsou místem koncentrace nejen sociálně slabých, ale mnohdy i problémových nájemníků.

Nové sociální bydlení ve žďárské čtvrti Klafar by tak mělo být určitou alternativou k těmto svobodárnám.

„Věříme, že to nebude chápáno nijak pejorativně, ale jako dobrá možnost pro ty, kteří jsou v určitém finančním znevýhodnění a dočasně potřebují podporu a pomoc města,“ dodala Bělohlávková.

Kromě domu se sociálními byty má v Sázavské ulici vyrůst i takzvaný dům se závazky, jenž cílí především na mladé lidi a rodiny. Jde o určitou formu družstevního vlastnictví bytů, které pak přejdou do majetku soukromého. Opět ale s podmínkou trvalého pobytu ve Žďáře.

„Tento dům je aktuálně ve fázi projektové přípravy,“ informoval Papáček.