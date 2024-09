Pád omítky, která zranila dítě, zavinil déšť. Chodník byl označený, tvrdí škola

„Jak dnes řekl statik, omítka opadávala proto, že zeď byla podmáčená. Vlhká byla kvůli počasí, které nás o víkendu postihlo. Nebyli jsme na to ve své podstatě připravení, vodní živel se prostě podepsal na všem,“ říká ředitel školy Milan Dušák.

„Je to jednoduchá situace s tragickým momentem. Ten chlapeček mě z toho nejvíce mrzí a děsí. Protože když se zraní tak malé dítě, je to vždycky špatně,“ dodal ředitel školy.

O problémech s padající omítkou vedení školy vědělo od úterý. „Když jsme šli z oběda, viděli jsme, že u hlavního vchodu z Křížové ulice jsou nějaké hrudky spadané omítky,“ popisuje ředitel. „Viděli jsme pod parapety nějaké drobné odfoukliny. Takže kam jsme dosáhli, jeden dva jsme odstranili. Hlavní problém byl ale někde nahoře.“

Situaci soukromá škola ihned řešila. „Okamžitě jsme místo zajistili a volali jsme kvůli plošině, aby se na to pracovníci podívali. Ten barák je vysoký deset metrů, možná víc,“ říká Dušák. Škola plošinu objednala a její příjezd domluvila na druhý den. Rychleji to nešlo.

Vběhl chlapec do uzavřeného prostoru?

Správce budovy na chodník umístil tyče, které škola používá v zimních měsících jako ochranu v případě padajícího sněhu či ledu ze střechy. Měly sloužit jako zábrana a označení chodníku, že je neprůchozí.

„Tyče jsou tři, čtyři metry dlouhé. Zasahovaly minimálně do dvou třetin chodníku. Opřeli jsme je z jedné i druhé strany domu. Udělali jsme i výstrahu,“ popisuje ředitel, podle kterého si správce školy vše zdokumentoval.

„Ještě říkal, že to do rána na místě nevydrží. Že to nějací opilci ukradnou,“ popisuje Dušák. „No, vydrželo.“

Otázkou proto zůstává, proč po takto označeném chodníku procházela maminka s dítětem. „Do jaké míry ten chlapeček vběhl do inkriminovaného prostoru, který byl chráněn těmi tyčemi, nevíme. Nechci ani nic podsouvat mamince, jakým způsobem ho měla držet za ruku. To bych soudil něco, o čem nevím,“ krčí rameny Dušák.

„Tyče tam byly, každý viděl, co se tam děje. Tak se tomu místu mohl vyhnout. Stavaři nám řekli, že to nyní mají na více stavbách. Že vítr s mokrou vodou způsobil katastrofu. Je to nepříjemná, tragická událost. To je veškerý příběh. “

Jak bylo místo označeno, prověřuje i policie

Okolnosti nehody v současnosti vyšetřuje policie. „Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti,“ uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová

Ta odmítla komentovat, zda problematické místo bylo dostatečně zajištěno. „Potvrdit to v současné chvíli nelze. Prověřujeme situaci a okolnosti, včetně stavu, který této situaci předcházel,“ dodala.

Zraněný chlapec musel být převezen do jihlavské nemocnice. „Následně byl transportován na vyšší pracoviště do Brna,“ potvrdila vážnost situace mluvčí Nemocnice Jihlava Monika Zachrlová. Dodala, že další informace ke zdravotnímu stavu malého pacienta nelze vzhledem k jeho věku zveřejnit.

Vedení školy věří, že v daný moment udělalo maximum možného. „Nenapadlo nás, a ani bychom nemohli, dát tyče přes celý chodník. Tím pádem by lidé chodili do silnice a první přejetý člověk by šel zase na náš vrub,“ říká ředitel Dušek. „Když řeknete, že vám dvakrát spadla omítka, odpoví vám, že to není důvod, abyste zabrali celý chodník. Takové zábrany tam dali až policisté.“

Ředitel školy zároveň chtěl dementovat nejrůznější spekulace, které se šířily na sociálních sítích ihned po nešťastné události. „Podle některých spadla půlka školy, podle jiných skočil z okna nějaký student. Typický internet a sociální sítě,“ kroutí hlavou Dušák.