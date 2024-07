Odvážlivci v Blažkově zkoušeli štěstí při jízdě na kluzké nestabilní lávce

Tradiční Blažkovská lávka – soutěžní jízda na bicyklu přes rybník - se zde uskutečnila už po jednašedesáté, přičemž první ročník byl v roce 1947. Pořádání akce bylo od té doby přerušeno jen dvakrát. „Poprvé v devadesátých letech, kdy přívalové deště poničily rybník, který si pak musel několik let počkat na rekonstrukci, a jednou v době covidových restrikcí,“ informovala Petra Tatíčková z pořádajícího blažkovského sboru dobrovolných hasičů.

Každoročně se mezi soutěžícími najdou dva tři, kteří pětačtyřicet metrů dlouhou nestabilní kluzkou lávku přejedou v celé délce. Většina však končí akrobatickou jízdu po pár metrů krkolomným pádem do vody i s bicyklem. „Je to náročné, nemám balanc, takže jsem měla nejlepší čas tři vteřiny,“ přiznala po druhém kole dvacetiletá Anna Petružalková, která přijela do Blažkova až z Čermné v Krkonoších.

„Těžký je rozjezd, je třeba nebát se rozjet, udělat první šlapku, aby balanc zůstal stejný. Pak to asi pojede, ale prkno je navíc kluzké,“ uvažovala před třetí jízdou. Hlavní závod doplňují soutěže v hodu pivním sudem či skoku pro láhev rumu. Obecenstvo obveselují také „šarády“, místní ochotníci, kteří obchází areál v různých tematických kostýmech.