Světový pohár v biatlonu se blíží, Vysočina očekává nápor 80 tisíc fanoušků

Přípravy ve Vysočina Areně vycházejí z bohatých zkušeností z minulých let, přesto letos pořadatele i město zaměstnával jeden nevyzpytatelný faktor: počasí. Obleva z minulého týdne totiž dělala vrásky nejen fanouškům, ale také radnici.
Starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda (Lepší Nové Město) proto sledoval předpověď. „Přál bych si, aby skončila obleva a aby zase mrzlo. Pokud nám bude přát počasí, tak jsem přesvědčen, že v Novém Městě na Moravě jsou organizátoři na všechno připraveni dobře,“ uvedl před pár dny.
O uplynulém víkendu se však počasí umoudřilo a navíc pořadatelé potvrzují, že díky obřímu zásobníku sněhu jsou tratě a jejich okolí v perfektním stavu.
Ubytování se bookuje i rok dopředu
Kapacity hotelů a penzionů v širším okolí Žďárska jsou v termínu od 22. do 25. ledna prakticky vyprodané. Podle Davida Štěpánka z destinační společnosti Koruna Vysočiny je to běžný jev. „Ti největší fanoušci to dělají tak, že odjíždějí z biatlonu a hned si domlouvají ubytování na příští rok,“ vysvětluje.
I když jsou hlavní kapacity obsazené, šance uspět na poslední chvíli stále existuje. Erik Havlík z novoměstského infocentra upozorňuje, že díky rozmachu soukromých apartmánů a chalup se možnosti v regionu v posledních letech zvýšily. Volná lůžka lze stále dohledat na webu biathlonnmnm.cz.
Specifickou skupinou jsou „karavanisté“. U Maršovic je pro ně připravena plocha pro 60 vozů, která je však již nyní téměř obsazená.
Uzavírky a kyvadlové autobusy
Pro řidiče bude biatlonový týden zkouškou trpělivosti. Policie ČR již oznámila zásadní omezení.
Zcela neprůjezdná bude silnice I/19 od kruhového objezdu v Novém Městě směrem na Slavkovice. Osobní auta do 3,5 tuny budou muset využít objížďky přes Petrovice a Hlinné, těžká doprava bude odkloněna přes Radešínskou Svratku a Bobrovou směrem na Žďár nad Sázavou.
Omezení se dotkne i místních. „Občané a rezidenti obcí Vlachovice, Tři Studně a Fryšava obdrží průjezdové karty, které je budou opravňovat k průjezdu silnicí po celou dobu konání světového poháru,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.
Toto opatření se týká zejména úseku u novoměstské nemocnice, který bude v sobotu 24. ledna uzavřen od rána až do večera. Jednosměrný provoz bude zaveden na silnici od Jiříkovic směrem do města a omezení čeká i Lesní ulici u Zahradníkova koutu.
Z parkovišť pojede kyvadlová doprava
Organizátoři apelují na diváky, aby se nesnažili dojet autem až k areálu. „V okolí Nového Města na Moravě jsou zajištěné plochy u Jiříkovic, Nové Vsi a na silnici číslo 19 od kruhového objezdu,“ informovali pořadatelé.
Velkokapacitní záchytná parkoviště vzniknou také ve Žďáru nad Sázavou u sportovišť. Právě odtud bude fungovat bezplatná kyvadlová doprava.
„Každý den budeme zveřejňovat aktuální zprávy, které se budou týkat nejen průběhu bezpečnostního opatření, ale především aktuální dopravní informace ohledně příjezdových tras a parkování, a to ve spolupráci s pořadateli a s využitím aplikace,“ dodala Čírtková.
Pro diváky bude areál otevřen vždy dvě až tři hodiny před startem prvního závodu, aby se předešlo frontám u turniketů.
Očekávaná návštěvnost je obrovská. Vedoucí tiskového střediska Tomáš Hermann odhaduje, že během čtyř dnů dorazí kolem 80 tisíc fanoušků, což odpovídá číslům z let 2023 a 2025. „Sobota je vyprodaná, plno bude i v ostatní dny, ale pár lístků ještě zbývá,“ uvedli pořadatelé.
Bezpečnost v rukou stovek policistů
Na start posledního Světového poháru před olympijskými hrami v Itálii se postaví bezmála 300 sportovců ze 30 národních federací. „K tomu je třeba připočítat 327 členů doprovodu,“ zmiňují pořadatelé vedoucí výprav, trenéry, servismany, lékařské zabezpečení či mediální pracovníky.
Bezpečnost v aréně i v ulicích zajistí 200 policistů. „V hlídkách budeme mít nasazeny policistky a policisty s jazykovým vybavením, abychom zvládli komunikaci se zahraničními návštěvníky,“ upřesnila mluvčí Čírtková s tím, že v pohotovosti bude i letecká a pyrotechnická služba.
Návštěvníci by měli počítat se zdržením nejen na silnicích, ale i u vstupů do Vysočina Areny. Špička návštěvnosti se očekává během víkendových závodů.