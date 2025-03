Fanoušci biatlonu míří na Vysočinu. Zbývají poslední vstupenky a lůžka

Nové Město na Moravě je u sportovních nadšenců dlouhodobě oblíbené, tamní bujaré divácké kulisy patří v konkurenci dalších dějišť biatlonových klání mezi vyhlášené. A zdá se, že ani letošek nebude výjimkou.

Zájem návštěvníků o vstupenky byl dle pořadatelů obrovský, organizátoři očekávají účast v souhrnu kolem 90 tisíc lidí. „Máme víceméně vyprodáno,“ konstatoval v pátek Jiří Hamza, předseda organizačního výboru a šéf Českého svazu biatlonu. Největší zájem měli fanoušci o víkendové stíhací závody a štafety, tam vstupenky mizely nejrychleji.

Tribuny však rozhodně nebudou zet prázdnotou ani ve čtvrtek a v pátek. Pořadatelé ostatně kromě prodeje rozdali opět množství lístků i mezi školy v regionu. Žáci z Vysočiny si tak mohou návštěvou biatlonového svátku zpestřit jarní prázdniny, které v kraji připadají právě na tento týden.

„Děti dostaly vstupenky ve škole, tak jsme ještě něco dokoupili a užijeme si se známými čtvrteční závody,“ svěřila se například Helena Poláčková ze Žďáru nad Sázavou.

Nepatří sice mezi skalní fanoušky, ale nedávný stříbrný úspěch českých biatlonistů na mistrovství světa ve švýcarském Lenzerheide ji přesvědčil. „Chceme podpořit i místní akci a těšíme se, že děti zažijí tu atmosféru, co znají jen z televize. A hlavně to máme za humny,“ usmívá se.

Žně pro hoteliéry

Biatlonový Světový pohár je v závěru zimní sezony také vítaným přilepšením pro hoteliéry a další ubytovatele napříč regionem. Zájem o lůžka je velký, kdo z přespolních si nesehnal ubytování zavčasu, musí se teď smířit s delším dojížděním.

„Ubytování se ještě sehnat dá, i když už ne přímo v Novém Městě na Moravě, ale třeba s dojezdem 15 až 20 kilometrů odtud, zvlášť pokud se chce ubytovat více lidí,“ popsal David Štěpánek, ředitel destinační společnosti Koruna Vysočiny. Blíže se podle něj nabízejí místa v individuálních zařízeních, jako jsou třeba chaty nebo chalupy. „V těchto případech jde ale pouze o jednotky lůžek,“ podotkl Štěpánek.

Přímo v centru závodního dění se nachází legendární Hotel Ski. Ten však tradičně obsazují samotní závodníci a jejich realizační týmy. K dispozici v něm mají 66 pokojů a také šestici bungalovů. „Celá kapacita je ale již plně obsazena,“ informovala obchodní manažerka Hotelu Ski Romana Zbořilová.

Potvrdila také, že společně se Světovým pohárem horských kol, jarní a podzimní konferenční sezonou a školními prázdninami tvoří Světový pohár v biatlonu velmi důležitou součást ubytovací sezony. I přesto ale zvládne hotel veškerý provoz a servis vlastními personálními silami, bez nutnosti nabírání externích pracovníků a brigádníků.

Tradičně plno má rovněž novoměstský hotel Horní Dvůr. „Při těchto akcích máme vždy pokoje zamluvené dlouho dopředu, a ani letos to není jinak,“ uvedla provozní hotelu Klára Buřvalová. Převážnou většinu hostů tvoří dle jejích slov přímo sportovní týmy, a to ze zahraničí.

Začal zákaz vstupu pro veřejnost

Na nezájem ubytovaných si ale nemohou stěžovat ani hoteliéři z okolních obcí. „Máme téměř obsazeno. V hotelu je snad jen jeden poslední pokoj a v turistické části jsme zaplněni tak z poloviny,“ nastínila o víkendu Jana Kakačová, produkční Hotelu Medlov, který je od Vysočina Areny vzdálen zhruba devět kilometrů. Hosty podle ní tvoří mimo jiné sportovní fanoušci, včetně řady cizinců, ale třeba také novináři, například tým České televize.

Přímo ve Vysočina Areně je již v plném proudu příprava tratí, postupně se pracuje ve vybraných částech areálu. „Úseky jsou vždy jasně označeny a návštěvníci budou o úpravě informováni. Prosíme je, aby sledovali značení a dodržovali všechny pokyny,“ upozornil novoměstský starosta Michal Šmarda.

Od 3. března je již vstup do Vysočina Areny veřejnosti zapovězen.

Zásoby sněhu jsou dostatečné, takže se není třeba obávat ani aktuálních rozmarů počasí. To totiž podle předpovědi zatím věstí spíše jarní atmosféru. Teploty se mají pohybovat i v noci nad nulou a přes den by se mohly vyšplhat až ke třinácti stupňům Celsia.

Přípravy na SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě vrcholí.

Právě aktuální klimatické podmínky také nakonec rozhodnou o tom, jak bude řešeno parkování návštěvníků. Ve hře je totiž opět takzvaná mokrá a suchá verze. V případe mokré varianty nelze počítat s obvyklými loukami a travnatými plochami v okolí areálu coby odstavnými místy, a na řadu by tak muselo přijít parkování na vybraných okolních komunikacích – včetně silnice I/19.

„Zatím vyčkáváme, konečný verdikt padne až před závody,“ konstatoval minulý pátek Hamza. Oteplení podle něj ale nemusí automaticky znamenat, že auta na louky nebudou moci. „Já jsem optimista. Věřím, že teplé počasí může naopak přispět k tomu, že travnaté plochy pěkně vyschnou,“ dodal Jiří Hamza.

Fandy svezou autobusy

Světový pohár bude mít vliv nejen na dopravu v Novém Městě a nejbližším okolí, ale i na sousední Žďár nad Sázavou.

„A to zejména v situaci, kdy nastane mokrá varianta. Pak by se totiž stala parkovištěm i naše ulice Novoměstská od křižovatky s Mělkovicemi,“ nastínil využití silnice I/19 žďárský starosta Martin Mrkos s tím, že oficiální parkoviště pro návštěvníky závodu bude i u žďárského zimního stadionu.

V okolí Nového Města jsou dále zajištěné odstavné plochy kolem Jiříkovic, Nové Vsi a na silnici I/19 od kruhového objezdu v Novém Městě až po odbočku k nemocnici. Ze všech pořadatelé zajišťují svoz kyvadlovou dopravou.

Ze Žďáru, kam pravděpodobně dorazí mnozí fandové vlakem, pojedou dvě linky. „První bude vyjíždět od vlakového nádraží, druhá pak z Dolní ulice od Obchodního centra Halva,“ upřesnil Mrkos.

Dopravních komplikací ani jiných potíží se vedení města neobává. „Musím to zaklepat, ale organizátoři mívají vždy vše dobře podchycené, takže i přes to obrovské množství lidí, kteří na biatlon proudí, to život ve Žďáře nijak zásadně neomezuje,“ dodal starosta.

Na zajištění bezpečnosti na silnicích, ale i veřejného pořádku bude nasazeno zvýšené množství vysočinských policistů. Během čtyřdenní akce se jich vystřídá ve službě kolem tří stovek.