Do Polné láká Vackův betlém. Až do Štědrého dne se musí obejít bez Ježíška

Po smrti Františka Vacka před třemi roky převzal každoroční stavění polenského betlému s více než dvaceti figurami Jakub Skočdopole. Pomáhají mu místní skauti.

„Já osobně se na stavbě betlému podílím od roku 2011. Vždy nás je zhruba patnáct včetně dětí. Naopak nejstarší pomocnici, dlouholeté kamarádce Lidušce, už je krásných 88 let,“ říká Skočdopole s tím, že k demontáži betlému pak dochází vždy v půli ledna, nejdříve po Třech králích.

Betlém je zajímavý a neobvyklý tím, že se drží jedné ze starých tradic. Až do Vánoc se musí jesličky obejít bez Jezulátka. Je to logické, podle legend se teprve až na Štědrý den narodil. „Vždy až na Štědrý den přibude do jesliček nejmenší figurka, malý Ježíšek,“ potvrzuje Skočdopole.

„V minulosti se betlém i různě přestavoval, například Panna Marie jela do 24. prosince na koni v doprovodu Josefa. V roce 2020, v čase covidu, měly figurky ručně šité roušky. Byl z toho však poprask, po pár dnech jsme jim museli roušky sundat,“ vzpomíná stavitel betlému.

František Vacek býval polenským všeumělem. Mimo jiné byl amatérský řezbář, jenž mimo jiné vytvořil i postavu Leopolda Hilsnera pro restauraci U Hilsnera. Též vytvořil mnoho novoročenek s vyobrazení Polné a byl i členem divadelního sboru.