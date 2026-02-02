„Chceme, aby knihovna byla místem živého setkávání, kde se nejen čte, ale také přemýšlí, diskutuje a naslouchá. Akce Hovory v knihovně dává prostor osobnostem, které mají co říct a umí inspirovat napříč generacemi,“ okomentovala ředitelka žďárské knihovny Matěje Josefa Sychry Martina Sedláková a doplnila, že tématem prvního ročníku akce je Demokracie v kultuře.
Program nabídne setkání se čtyřmi výraznými osobnostmi z různých oblastí veřejného života. Ondřej Vykoukal je výkonným ředitelem novocirkusového souboru Cirk La Putyka a divadelního prostoru Jatka78, kde se podílí na jejich strategickém i mezinárodním rozvoji.
Další host, Petr Koubský, působí jako redaktor Deníku N pro vědu a techniku a věnuje se vědecké žurnalistice i výuce na vysokých školách. „Adam Langer je ředitelem a dramaturgem Sladovny Písek, instituce zaměřené na zážitkové vzdělávání dětí, dlouhodobě se věnuje i rozvoji dětských muzeí a galerií,“ popsala Sedláková. Trojici mužů doplní Lucie Bechynková moderátorka, spisovatelka a spoluautorka úspěšného podcastu Opravdové zločiny.
Lidé, kteří na Hovory v knihovně dorazí, si budou moci tyto „živé“ knihy plné informací „zapůjčit“. Každého z hostů budou mít v malé skupině, čítající nejvýše patnáct lidí, na zhruba čtyřicet minut plně k dispozici.
„Mohou s hostem vést otevřený a osobní rozhovor, klást otázky, diskutovat. Záleží vždy na složení každé skupiny, jakým směrem se bude hovor ubírat a jaká tam bude atmosféra,“ přiblížila ředitelka s tím, že po uplynutí časového limitu se návštěvníci přesunou do jiných prostor k dalšímu hostovi.
|
Žďárská knihovna v novém nabízí i virtuální brýle, čtenáře odbaví rychleji
Bloková debata, která se ve žďárské knihovně uskuteční v sobotu 21. března od 14 hodin, zaujala například Alenu Soukalovou ze Žďáru. „Velmi se těším na setkání s lidmi, kterým na demokracii záleží, a jsou to lidé z první linie s velkým přehledem a erudicí,“ říká Soukalová. Zrovna Cirk La putyka ona i její blízcí milují a každý rok navštěvují jeho nová představení. „Je to něco, co také dělá svět krásnější. Jsem ráda, že tito lidé zavítají do Žďáru, aby se podělili o své zkušenosti,“ dodala Soukalová.
Otevřený dialog může pomoci
Hovory knihovna pořádá společně s Centrem prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Podle Davida Filipa, vedoucího tohoto zařízení, mají podobná setkání pro žáky, studenty a mladé lidi celkově zásadní význam. Otevřený dialog s inspirativními osobnostmi jim může pomoci lépe porozumět složitým společenským tématům a učí je i naslouchat odlišným názorům.
„V našich preventivních programech dětem říkáme, ať klidně využívají internet i umělou inteligenci, ale ať myslí i na to, že každá informace by měla mít více zdrojů. A právě tato forma debaty může pro ně být tím dalším zdrojem, který jim pomůže vytvářet si vlastní pohled na to, co pro ně znamená demokracie, i na svět celkově,“ míní Filip.
|
Elektronika klasické knihy nevytlačí, říká ředitelka nejlepší knihovny v Česku
Pracovníci centra se ročně setkají se zhruba sedmi tisícovkami dětí z Vysočiny, hlavně ze Žďárska a Havlíčkobrodska. A dle jejich zkušeností může být velkým přínosem Hovorů v knihovně právě i jejich debatní forma. „Mladí lidé se mohou ptát, diskutovat, argumentovat, což je v dnešní době velmi důležité. Řada lidí totiž dnes už diskutovat moc neumí, snazší je pro ně napsat komentář na sociální sítě, což je ale jenom takové plácnutí do vody,“ konstatoval vedoucí Centra prevence.
Návštěvníci akce, kteří mají obavy, že jim 40 minut se zajímavou osobností na popovídání nestačí, se mohou těšit na závěrečnou neformální diskusi u občerstvení. „Ta nabídne prostor pro další otázky, sdílení dojmů a osobní setkání s hosty v uvolněné atmosféře,“ nastínila závěr zhruba pětihodinového programu Sedláková.
Více informací o akci i možnost rezervace míst, jichž je k dispozici celkem šest desítek, lze najít na webu knihovny www.knihzdar.cz. Vstupné činí 250 korun.