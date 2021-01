V brodském bazénu začnou dílčí opravy, na pořádnou rekonstrukci si počká

Když si nechala havlíčkobrodská radnice na jaře 2019 vypracovat posouzení stavu opláštění oblíbeného sportovního a relaxačního zařízení, nestačila se divit. Odborník našel řadu provoz ohrožujících nedostatků. Budově dával životnost maximálně pět let, tedy do roku 2024.



Zjistil, že ve špatném stavu jsou zejména střešní nosníky a celá konstrukce prosklené jižní a západní stěny, v níž jsou zasazeny skleněné tabule. Stěžejní stavební prvky jsou vlivem vlhkého prostředí na obou místech prorezlé a některé z nich se dokonce mírně posouvají.

Po necelých dvou letech od nelichotivého vysvědčení se vedení města rozhodlo největší problémy alespoň částečně řešit. Střechu i boční stěny nechá provizorně zajistit proti posunu či dokonce v krajním případě pádu.

„Chtěli jsme to udělat o něco dřív, ale nakonec to vyšlo až na únor. Ničemu to ale nevadí, protože bazén je stejně kvůli protikoronavirovým opatřením zavřený, a jak se zdá, kvůli prodloužení nouzového stavu ještě nějakou dobu zavřený zůstane,“ uvedl vedoucí odboru rozvoje města Josef Beneš.

Pod stropem stavebníci natáhnou ocelová lana

Stavebníci budou na střeše a opláštění budovy pracovat zhruba tři týdny. Během té doby trámy v konstrukci zastřešení zajistí ocelovými lany. A zpevňovacím rámem lépe zafixují i okna na prosklené části budovy.

„Až se bazén znovu otevře, návštěvníci výsledky jejich práce uvidí. Pod stropem budou natažena ocelová táhla. Zajištěn bude rovněž spodní rám oken,“ upřesnil Beneš.

Oprava přijde celkem na 1,7 milionu korun. „Hlavní pro nás je, že se touto investicí o něco prodlouží životnost celé stavby,“ konstatoval místostarosta Zbyněk Stejskal.

Radnici tolik nebude tlačit čas, ovšem kompletní opravě krytého bazénu se Brod nevyhne. Vedení města už připravuje studie, co všechno bude třeba obnovit, jak relaxační areál napojený na zimní stadion doplnit a co v něm vylepšit.

„Představy máme, ale nejvíc bude záležet na penězích. Uvidíme, zda uspějeme třeba v nějakém dotačním programu, co našetříme a co si budeme moci dovolit,“ poznamenal Stejskal.

Technické služby, které bazén provozují, už založily fond, do něhož dávají uspořené peníze a jenž na rekonstrukci budovy využijí.

Saunové centrum ve dvou patrech a velký tobogán

Již hotové studie se zaměřují především na saunovou část. Ta by se měla podstatně rozrůst, mělo by se z ní stát velké dvoupatrové saunové centrum s místnostmi pro masáže i odpočinek. S největší pravděpodobností mu bude muset ustoupit nynější posilovna.

Vedení města uvažuje také o vybudování tobogánu, který by vedl částečně mimo zastřešenou část bazénu a procházel by jižní stěnou budovy. Kvůli němu by úpravu doznala i bazénová vana, k níž by musel být přistavěn záliv, do kterého by tobogán ústil. Původní studie naznačovala vybudování přístavby na jihozápadním rohu stávající budovy.

„Samotný hlavní bazén by ale zůstal ve stejném půdorysu a jeho rozložení by bylo obdobné, jako je tomu dnes. Určitě bychom zachovali plavecké dráhy. Chceme totiž i nadále být plaveckým bazénem sloužícím zejména pro výuku dětí, nikoliv akvacentrem,“ zdůraznil místostarosta.

Přesto by se bazén mohl dočkat i dalších úprav, které by ho zatraktivnily zejména mezi omladinou. V plánu jsou další a modernější atrakce i zřízení dětského bazénu. Samozřejmostí při nákladné rekonstrukci bude i nové zastřešení.

Výdaje, jako by se celý krytý bazén stavěl znovu

„V podstatě půjde o to, postavit bazén znovu. Náklady se dají zatím jen odhadovat podle zkušeností z okolních měst. Střízlivý odhad se pohybuje mezi sedmdesáti a sto miliony korun,“ vyčíslil už před dvěma roky Stejskal.

Krytý bazén vyrostl v Kotlině v parku Budoucnost na konci devadesátých let minulého století. V té době byl Havlíčkův Brod posledním okresním městem v celém Česku, které takovým zařízením nedisponovalo. Otevřen byl 1. dubna 1998.

O pět let později se naopak stal prvním v Česku, který využívá mírně slanou vodu. Je napojen na zimní stadion a společně s ním a s tělocvičnou, kurty na squash i několika sály na posilování a cvičení tvoří ucelený sportovní komplex.

Problémy s konstrukcí střechy havlíčkobrodského bazénu se objevily už v lednu roku 2006, kdy byla na střeše vrstva sněhu. Tehdy si jeden z plavců všiml praskliny v příčném dřevěném nosníku pod stropem. Bazén musel být okamžitě uzavřen, vypuštěn a z lešení postaveném v prázdné vaně byl během dvou týdnů problém opraven.