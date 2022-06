Pelhřimov zastavil přípravu rekonstrukce bazénu, děsí ho náklady i energie

Už v roce 2020 se náklady na stavební práce odhadovaly na částku mezi 300 až 400 miliony korun. Za současné situace na trhu se stavebním materiálem by cena stoupla ještě víc, byť město chtělo stavbu provést po etapách.

K projektu se však Pelhřimovští chtějí vrátit. „Rozhodně ho nenecháme spát. Už během léta chceme pracovat na novém zadání, abychom mohli vypsat nové výběrové řízení na projektovou dokumentaci. Víme, že projektová dokumentace je potřeba, ať už by se stavělo, či nikoli,“ říká místostarosta Zdeněk Jaroš (TOP 09).

Nový projekt by podle místostarosty měl být ve stejném rozsahu a počítat bude i s venkovním koupalištěm. Zaměřit se nyní má také na způsob vytápění a hledat alternativní zdroje energie.

„Nechceme být závislí na dodávkách zemního plynu. Původní záměr počítal s tím, že vytápět se bude kogenerační jednotkou, která je na plyn. Nově bychom chtěli do projektu zakomponovat vytápění celého komplexu sportoviště. Původní záměr nehleděl na to, že vedle máme halu a zimní stadion, který je také potřeba energeticky zaopatřit,“ poznamenal Jaroš.

Opozice postup města považuje za blamáž

Už v roce 2020, kdy se o záměru revitalizace bazénu začalo debatovat, opoziční zastupitel Pavel Hájek (Změna pro Pelhřimov) kritizoval, že radnice nenechala připravit více variant řešení podle jejich finanční náročnosti, aby se poté mohla rozhodnout pro tu nejvýhodnější.

„Jestliže v počátku byl projekt za cenu 400 milionů korun, ve stávající situaci, kdy šlo všechno jednou tak nahoru, jsme na ceně 500 až 600 milionů. Ty jsou pro město absolutně nemožné. Smutné na tom je, že jsme mnohokrát apelovali na vedení města, aby situaci přehodnotilo a řeklo, zda jsme schopni tento megalomanský projekt realizovat. Považuji to za jednu velkou blamáž,“ kritizuje zastupitel Hájek.

Podle něj je navíc s podivem, že město na dubnovém zastupitelstvu požadovalo navýšit částku na projektovou dokumentaci. „A druhý měsíc to vše zruší. My se určitě budeme detailně ptát na příštím zastupitelstvu, kolik město firmě na projektovou dokumentaci dalo a jaké práce za to firma odvedla,“ dodal Hájek.

Uzavření krytého bazénu zatím nehrozí

Obnova plaveckého areálu by znamenala jeho první celkovou rekonstrukci po téměř čtyřiceti letech. Nicméně podle místostarosty Zdeňka Jaroše není stav bazénu tak špatný, že by hrozilo například jeho uzavření. Po vybudování venkovního umělého koupaliště zase dlouhé roky volá veřejnost.

Vedení města v polovině roku 2020 představilo zastupitelům na pracovním semináři architektonickou studii na přeměnu celého areálu. Jejími autory jsou architekti z ateliéru OK Plan Architects. Studie pak měla být podkladem pro následné vytvoření projektové dokumentace.

Návrh zahrnuje změnu stávajících dispozic, dostavbu wellness zóny nabízející různé druhy saun, masáží a vybudování toboganu. Úplnou novinkou měl být venkovní bazén umístěný na přilehlém pozemku a množství dětských herních prvků.