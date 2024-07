Brod chystá stavbu bazénu, architektonickou soutěž zajistí profesionálové

„Předmětem smlouvy je komplexní organizace architektonické soutěže v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a soutěžním řádem České komory autorizovaných architektů,“ uvedla mluvčí města Zuzana Melounová s tím, že Brod firmu CBArchitektura pověřil přípravou a koordinací všech fází soutěže, od zpracování soutěžních podmínek až po vyhodnocení a zveřejnění výsledků.

„Tato soutěž představuje významný krok vpřed v našich snahách o modernizaci městské infrastruktury a zajištění kvalitních volnočasových možností pro naše občany,“ prohlásil starosta Zbyněk Stejskal.

Pro Havlíčkův Brod je to vůbec poprvé, kdy skutečnou oficiální architektonickou soutěž pořádá.

Dle schválené smlouvy má CBArchitektura soutěž vyhlásit do pěti měsíců, tedy ještě před koncem letošního roku. Dalších pět měsíců bude určeno na samotné trvání soutěže a vyhlášení výsledků. Podobu nového bazénu by tak mělo město znát nejpozději na začátku léta příštího roku.

„Jsme přesvědčeni, že spolupráce se společností CBArchitektura nám umožní vybrat nejlepší návrh pro nový plavecký bazén, který bude sloužit dalším generacím,“ konstatoval místostarosta města Libor Honzárek.

Bazén se přestěhuje k letnímu koupališti

Vybudování nového plaveckého bazénu bude pro město klíčovým úkolem na další roky. Ten současný - u zimního stadionu v Kotlině - je v havarijním stavu a dosluhuje. Jeho přestavba by se nevyplatila, rozšíření pak kvůli umístění v parku není možné vůbec.

Už loni v prosinci proto zastupitelé schválili plán na výstavbu nového bazénu v areálu letního koupaliště. „Stav krytého plaveckého bazénu je žalostný. Nevíme, jakou měrou k tomu přispěly nedostatky při jeho stavbě v devadesátých letech a jakou používání slané vody, na což nebyl projektován. Faktem ale je, že podle statika by měl být do pěti let uzavřen,“ řekl tehdy Honzárek.

Bez krytého bazénu si město velikosti Havlíčkova Brodu nemůže dovolit existovat. Obyvatelům by možnost jít si zaplavat chyběla. A do hodně velkých problémů by se dostaly školy, které by složitě musely hledat náhradní zařízení pro výuku plavání. Už v minulosti zastupitelé, včetně těch opozičních, zmiňovali, že nabídka plaveckého bazénu je jednou ze základních služeb okresního města.

Před zhruba třemi roky si radnice nechala zpracovat studii, jak by třeba jednou mohl relaxační a sportovní areál vypadat. „Líbila se nám. Architektonická soutěž by z ní měla vycházet. Ale zatím žádné mantinely nestanovujeme, to bude otázka až dalších jednání,“ pravil starosta Stejskal.

Radnice chce detaily o provozu i nákladech

Stejně tak bude vedení města řešit konkrétní podobu soutěže. Chce, aby byla co nejpodrobnější. Aby kromě vizuální podoby přinesla i detailní technické údaje, například o počtu, rozmístění a velikosti bazénů, o úpravě vody i třeba o následném provozu.

„Nový plavecký bazén je pro Havlíčkův Brod klíčovým projektem. Díky transparentní architektonické soutěži zajistíme, že výsledný návrh bude nejen esteticky a funkčně vynikající, ale také ekonomicky efektivní,“ vysvětlil Honzárek.

Už teď je jasné, že půjde o největší a nejnákladnější projekt, do něhož se město ve své historii pustí. Před třemi roky se náklady bez detailních podkladů odhadovaly na přibližně 370 milionů korun. Dnes se mluví až o půl miliardě. To je zhruba polovina celého brodského ročního rozpočtu.

„Na stavbu se musíme připravit. Máme na to ještě asi pět let. Něco už teď máme našetřeno, další peníze uspoříme, určitě budeme hledat dotační možnosti. Pokud budeme potřebovat větší částku najednou, nejspíš bychom si museli vzít úvěr,“ naznačuje možnosti financování Zbyněk Stejskal.