Starý bazén padne, nový vyroste u koupaliště. Brod začne připravovat projekt

„Stav krytého plaveckého bazénu je žalostný. Nevíme, jakou měrou k tomu přispěly nedostatky při jeho stavbě v devadesátých letech a jakou používání slané vody, na což nebyl projektován. Faktem ale je, že podle statika by měl být do pěti let uzavřen,“ prohlásil na jednání zastupitelů místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Vážné poruchy se objevují jak na technologiích, tak ve stavební části celé budovy. Prosakují bazénové vany, výrazné vady vykazují betonové prvky, velmi zkorodované jsou kovové výztuže. Problémů je tolik, že je to na kompletní rekonstrukci celého pavilonu.

Podle podkladových materiálů pro zastupitele by cena rekonstrukce bazénu v parku vyšla na více než 101 milionů korun. Odhad však vznikl už v roce 2019 a nezahrnoval zásahy do nosné konstrukce budovy. Ty se nyní zdají být nezbytné. V parku by bylo rovněž nemožné bazén rozšířit.

Oproti tomu náklady na výstavbu nového bazénu u koupaliště byly před dvěma roky odhadnuty na 363 milionů korun. Projektová příprava má stát dalších šest milionů.

Už dříve se zastupitelé shodli, že nebudou usilovat o rekonstrukci, ale o přestěhování bazénu ke koupališti. Nyní toto usnesení rozšířili. Všichni přítomní zastupitelé souhlasili s tím, aby vedení města zahájilo ve věci stavby nového bazénu projekční přípravu.

Kupujete zajíce v pytli, namítal kritik

Jednoznačnému rozhodnutí však předcházela poměrně dlouhá a vzrušená debata. Zastupitelé se dohadovali, zda v takovém případě uspořádat architektonickou soutěž, nechat si zpracovat studii proveditelnosti, jak to bude s parkováním i do budoucna se stávající budovou bazénu.

Že město nejprve potřebuje vypracovanou studii proveditelnosti, se snažil zastupitele přesvědčit člen výboru pro územní plán Petr Vozáb. „Nemáte teď žádné podklady. Máte jen blíže nedefinovatelné odhady nákladů, ale žádnou statistiku návštěvnosti, předpokládané provozní náklady, koncepci parkování. Kupujete zajíce v pytli,“ upozorňoval.

Pro Brod nebude bazén nikdy výhodný. Bude

to služba občanům a rozhodnutí v této věci bude vždy politické. Okresní město krytý bazén mít

prostě musí. Jan Matějka radní Havlíčkova Brodu (TOP 09)

Orodoval za to, aby zastupitelé nechali takovou studii zpracovat hned v pěti variantách. Aby řešila, co bude pro město znamenat uzavření stávajícího bazénu bez náhrady, rekonstrukce budovy v levnější a dražší variantě i novostavba v obou variantách. Aby došlo ke srovnání jejich ekonomické výhodnosti.

„Pro Brod nebude bazén nikdy výhodný. Bude to služba občanům a rozhodnutí v této věci bude vždy politické. Okresní město krytý bazén mít prostě musí,“ reagoval na jeho slova radní Jan Matějka (TOP 09).

„Studie proveditelnosti k tomu být může. Ale je otázka, zda by změnila něčí názor. Je fakt, že v parku bazén rozšířit nelze. Nelze oddělit plavce od dětí. Je jasné, že v Kotlině bude parkování vždy horší než u koupaliště. Vypracování studie by trvalo měsíce, stálo peníze, a přitom všichni vědí, kde by nový bazén měl stát,“ vysvětloval Matějka.

Zřejmě vyhlásí architektonickou soutěž

Podobného názoru byl i místostarosta Honzárek. Podle něj se v případě propojení koupaliště a bazénu třeba na provozu výrazně ušetří. Úspory přinesou moderní stavební materiály, ale i například fotovoltaika na střeše, kterou v parku kvůli hlubokému údolí a velkému zastínění využít nelze.

Že chtějí bazén přestěhovat ke koupališti, už ostatně zastupitelé naznačili loni na jaře. Tehdy záměr jeho přestěhování schválili, byť se nemusí jednat o rozhodnutí definitivní. V té době městský úřad zveřejnil i vizualizace, jež si v rámci úvodní studie nechal zpracovat.

„Neupínejme se však k této vcelku rozšafné studii. Až na to přijde čas, necháme vypracovat dvě až tři varianty řešení, jak by měl nový bazén vypadat a co obsahovat. A protože půjde o jednu z největších investic v historii města, zřejmě vyhlásíme i architektonickou soutěž,“ nadnesl starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

„Mít více variant řešení by bylo vhodné. Nechtěl bych, aby se to městu vymklo z rukou. Mělo by být dopředu jasné, co vše by měl nový bazén mít. Měli bychom stavět jen to, na co máme,“ vzkázal opoziční zastupitel Jan Schwarz (nezávislý - Broďáci).

O osudu stávajícího bazénu jasno zatím není

Zatím není jasné, co by bylo se současnou budovou. „Vedení města se tím dosud nezabývalo,“ konstatoval starosta Stejskal.

Všeobecně se počítá s demolicí budovy. „Na ní územní plán novou výstavbu povoluje. Ale bude pak na zastupitelích, zda územní plán nezmění a nevrátí plochu zpět parku,“ dodal starosta.

Pondělní rozhodnutí brodských zastupitelů znamená, že může začít projekční příprava nové stavby. Nikde ale už není uvedeno, co přesně prvními úkony bude a v jakém časovém horizontu se uskuteční. Podobně je v tuto chvíli nejasné i financování této investice. K novému bazénu v Brodě tak vede ještě hodně dlouhá cesta.