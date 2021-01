Kašpar, Melichar a Baltazar. Unikátní igráčci v aukci podpoří sbírku

Trio igráčků, kterým vývojářka dala podobu Kašpara, Melichara a Baltazara, se od pondělního večera stala předmětem aukce, jejíž celý výtěžek poputuje na účet Tříkrálové sbírky Charity Česká republika. Tyto figurky existují pouze v jediném exempláři, vyvolávací cena celé kolekce je jedna koruna.

„Zájemci o sběratelský unikát v podobě Tří králů mají jedinečnou příležitost. Mohou se zapojit do aukce a unikátní figurky v ní získat,“ uvedl majitel firmy Efko-karton Miroslav Kotík.

„Pandemie letos znemožňuje malým koledníkům fyzické koledování, a tak i Charita musela přistoupit k získání prostředků formou online koledy. Rozhodli jsme se tedy podpořit tuto sbírku prostřednictvím našeho igráčka. Výherce získá nejen originální sbírkový předmět, ale zároveň udělá radost potřebným,“ dodal.

Aukce na portálu Aukro potrvá do 21. ledna.

Se samotným nápadem na tříkrálové figurky přišla kamarádka jednoho ze zaměstnanců novoveselské firmy. „Neváhal jsem a zadal šikovné kolegyni z našeho vývoje, aby unikátní figurky vytvořila. Když mi následně toto královské trio přivezla, začal jsem hned přemýšlet, jak krásné figurky využít. Přišlo mi škoda, aby z nich byl jen krásný artefakt v naší firemní vitrínce,“ vysvětluje marketingový manažer Efka Zbyněk Čech.

Při letošní Tříkrálové sbírce nemohou koledníci vyrazit do ulic, protože stále platí pátý stupeň protiepidemického systému. On-line sbírka a také přispívání do charitních kasiček na vybraných místech potrvá do 24. ledna.