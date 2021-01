Armádě chybí lidé specifických profesí, přijímá i civilní piloty

Když se poručík Lukáš Novotný před lety rozhodoval, na jakou vysokou školu nastoupí, chtěl si vybrat program Letový provoz na Univerzitě obrany v Brně. Tento studijní program ale nebyl v daném roce otevřen, a proto začal studovat civilní obor Profesionální pilot na Vysokém učení technickém v Brně.



Když se však po čase naskytla příležitost stát se armádním pilotem vrtulníku, neváhal. Spolu s dalšími dvěma kolegy patří ke třem novým pilotům, kteří letos nastoupili na 22. základnu vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou z civilu.

„Odmalička jsem byl fascinován stíhačkami. Postupem času se myšlenky urovnaly a okouzlila mě jakási vzdušná nezávislost vrtulníku. Šel jsem si za svým cílem, i když cesta ke splnění byla klikatější,“ říká Lukáš Novotný ke svému působení u vzdušných sil.

Armádu vedl k náboru civilních pilotů nedostatek personálu ve specifických profesích, jako jsou piloti, technici a pracovníci řízení letového provozu. Do té doby platilo, že pokud se chce zájemce stát vojenským pilotem, musí absolvovat studium na Univerzitě obrany v Brně, obor vojenský pilot. Na náměšťskou základnu od roku 2019 nastoupilo celkem sedm pilotů z civilu.

Adepti musí mít kurz pilota, šance zvyšuje praxe

Základním předpokladem pro získání této práce je mít ukončené minimálně bakalářské vzdělání technického směru, ideálně v oboru pilot letadla.

„Dále musí tito adepti mít absolvovaný teoretický kurz pilota dopravních letadel, což značí, že nejsou úplnými zelenáči v létání. Míra praktických zkušeností s létáním letounů či vrtulníků samozřejmě u každého uchazeče zvyšuje šance na přijetí, stejně jako tělesná zdatnost či znalost anglického jazyka. Důležitý je rovněž dobrý zdravotní stav,“ vysvětluje mluvčí vrtulníkové základny Jindřiška Budiková.

Adepti nejprve musí zvládnout kurz základní přípravy na Velitelství výcviku - Vojenské akademii ve Vyškově. V následujících měsících je čeká náročný výcvik v Centru leteckého výcviku v Pardubicích. Podle mluvčí Budikové je pro ně připravena nejenom teorie a výcvik na leteckých simulátorech, ale i praktický letový výcvik na vrtulníku Enstrom 480B v rozsahu 150 letových hodin.

„Teprve poté, až se z nich stanou opravdoví ‚profesionální vojenští piloti‘, bude rozhodnuto, zda budou pokračovat jako piloti vrtulníků Mi-17 a 171Š, nebo se stanou jedněmi z prvních pilotů nově pořizovaných armádních vrtulníků,“ dodává Budiková.



Nováčky přijímá Náměšť i základna v Praze-Kbelích

Na práci armádního pilota se poručík Lukáš Novotný těší. „Dosavadní přístup ve výcviku je velice profesionální a věřím, že instruktoři i my uděláme vše pro to, abychom výcvik úspěšně absolvovali a mohli se zapojit do dalších vojenských aktivit. Armádní piloti mají rozmanité létání, ať už jsou to služby SAR, různá vojenská cvičení nebo zahraniční mise, kde sbírají cenné zkušenosti k nezaplacení,“ říká.

V současnosti je možné stát se pilotem vrtulníku u 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou a u 24. základny dopravního letectva v Praze-Kbelích. Nábor nových pilotů bude pokračovat v dalších dvou až třech letech. Jedním z důvodů je i plánovaná rozsáhlá modernizace a nákup nových vrtulníků.

Vrtulníková základna v Náměšti nad Oslavou má ve své výzbroji dva typy vrtulníků. Jde o bitevní Mi-24V/35 a transportní Mi-171Š. Zatímco s typem Mi-171Š se počítá i do budoucna a tyto stroje se průběžně modernizují, v roce 2023 má skončit provoz Mi-24V/35, tyto stroje by mělo nahradit osm víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom a čtyři bojové vrtulníky AH-1Z Viper od firmy Bell.