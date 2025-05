Veškeré práce běží podle plánu. Navyšování prostředků podle zřizovatele stavby nehrozí, a co víc, daří se koordinovat i úpravy okolních ulic. Po víkendové pokládce nového asfaltu je například část Jiráskovy ulice mezi pivovarem a arénou od včerejška opět plně průjezdná.

„Víme, že pohyb po městě nyní vyžaduje větší plánování. Člověk musí vědět, co je kde uzavřeného, nemůže jezdit po paměti jako dřív,“ říká manažer výstavby HMA David Beke, který je zároveň radním za ODS. „Chápu, že to může omezovat, a pár stížností jsem v poslední době kvůli dopravě v Jihlavě i zaznamenal, ovšem jen na sociálních sítích, konkrétně mě nikdo nekontaktoval,“ tvrdí.

Možná jedním z důvodů, proč řidiči tolik nenadávají, je i to, že se město spojilo s ministerstvem dopravy a posunula se například uzavírka Jihlavského tunelu.

„Aby nebyl zavřený ve stejném termínu jako Jiráskova ulice, protože pak by tady byla doprava opravdu hodně komplikovaná,“ vysvětluje Beke.

Každopádně různým uzavírkám a objížďkám ještě není v Jihlavě zdaleka konec. „Vždy se ale snažíme zkoordinovat práce tak, aby nestálo všechno najednou. Pokaždé zatím nějaká trasa přes město fungovala,“ je si jist jihlavský radní.

Zafungovaly kontakty jednatele ve Finsku

Co se samotné arény týká, objevují se v poslední době v souvislosti s ní jen samé dobré zprávy. Tak například bude mít jako vůbec první na světě LED zobrazovač přímo pod ledovou plochou. Panel umožní promítat reklamní loga, nejrůznější efekty, animace i oslavy gólů.

„Hned na začátku musím říct, že jeho pořízení je zadarmo. A to díky kontaktům pana jednatele Dukly Jihlava Bedřicha Ščerbana a slečny Terezy Ščerbanové s Finskem,“ prozrazuje Beke. „Dohodli se na jakési barterové spolupráci. Finská firma svůj zobrazovač ráda otestuje v Jihlavě, přičemž o případný zisk, který snímač může vygenerovat, se obě strany rozdělí.“

Významný vizuální efekt přinese také barevné nasvícení takzvané korunky arény. „Takhle to bylo naplánováno hned od začátku, jenže pak jsme začali trochu škrtat a šetřit, tak jsme od barevného nasvícení ustoupili. Ovšem nakonec se ho přece jen podařilo do plánů znovu vrátit. Prostě jsme ušetřili jinde,“ přibližuje manažer HMA Martin Lindovský.

Podle něj se plánuje také propojení světelné show s hudební produkcí prostřednictvím venkovních reproduktorů. „Představte si, že každou hodinu se rozezní hudba a korunka se rozzáří do barvohry - bude to turistická atrakce,“ věří.

Počítá se i s venkovním promítáním

Navíc jedno ze schodišť v Horácké aréně bude příležitostně využíváno na instalaci velkoplošné obrazovky. „Chceme být připraveni také na venkovní akce, jako je promítání filmů, různé sportovní přenosy nebo třeba koncert Coldplay přenášený živě z druhého konce světa,“ nešetří plány Lindovský. Už nyní se podle něj hlásí promotéři o volné termíny v posledním kvartálu letošního roku.

Jedno je jisté - na první ligu bude mít hokejová Dukla Jihlava od října opravdu mimořádnou arénu. A to jak v otázce kvality samotné haly, tak jejích doplňků i plánů.

„Pokud se podaří dotáhnout jednání s investorem, tak ten určitě nebude chtít, aby Dukla zůstala jen v první lize,“ připomíná Beke, že primátor Jihlavy Petr Ryška (ODS) už nějakou dobu jedná o možném prodeji klubu. „Podle mě by to v červnu mělo jít do zastupitelstva. Jsem optimista,“ dodává Beke.

V souvislosti s možným prodejem hokejové Dukly se přitom v Jihlavě mezi lidmi nejvíc skloňuje jméno jednoho z nejbohatších Čechů Slavomíra Pavlíčka. Ten chtěl před časem koupit hokejové Kladno.