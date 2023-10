Vysočina Arena se chystá na šampionát, je z ní nejlepší biatlonový areál

„Projednávali jsme to strašně dlouho. Ale zaplať pánbůh, už jsme dostali konečné rozhodnutí,“ oddechl si Hamza. „Musím poděkovat jak vládě, tak NSA a Kraji Vysočina. Ten nám pomáhá s dofinancováním, zbytek platíme z peněz svazu biatlonu a rozpočtu mistrovství světa,“ doplnil Hamza, jenž je zároveň i prezidentem Českého svazu biatlonu a viceprezidentem Mezinárodní biatlonové unie IBU.

„Musím poděkovat i firmám, které úpravy provádějí. Protože jsme jim poměrně dlouho dlužili peníze,“ otevřeně přiznal Hamza. „Společnými silami jsme to dokázali překlenout a dořešit. Takže z toho bude opravdu jeden z nejlepších stánků pro biatlon na světě.“

Kolaudace stavby bude na konci listopadu, podle všeho však veškeré práce budou moct skončit dříve. „Už budeme skoro hotovi,“ prohlásil spokojený Hamza, podle kterého má nová Vysočina Arena sloužit dalších třicet let.

„Samozřejmě, dost nás to brzdilo. Ale myslím, že všichni dělali, co mohli. Teď si můžeme společně oddechnout a věnovat se samotným přípravám,“ řekl Hamza.

Nová je tribuna E s kompletním zázemím

Nejdůležitější úpravou Vysočina Areny je výstavba nové tribuny E, ve které najdou kompletní zázemí jak závodníci, tak diváci.

„Opravovaly se ale také tribuny, tratě, některé stavby už byly zastaralé. Areál – tam, kde bylo potřeba – prošel v podstatě kompletní rekonstrukcí. Jeli jsme podle projektu, který jsme měli od začátku namyšlený. A jsem rád, že se to povedlo,“ potěšilo Hamzu.

Světový šampionát v biatlonu se do Nového Města na Moravě vrátí po jedenácti letech. Jak moc se podle Hamzy mění podmínky pořadatelství? „Jedna věc je, že výrazně narostly rozpočty. Kvůli inflaci, vyšším prize money nebo i většímu počtu závodů,“ uvědomil si Hamza. „Ale myslím, že je to pro nás teď paradoxně jednodušší.“

Organizátoři totiž mohou čerpat nejen ze svých dlouholetých zkušeností. „Pořadatelský tým se v podstatě skoro nezměnil. A spousta věcí, které pro nás byly tehdy organizačně novinkami, je teď spíše automatická. Protože velké závody pořádáme minimálně třikrát za čtyři roky,“ zmínil Hamza přípravy Světových pohárů v biatlonu či běhu na lyžích.

„Mistrovství světa je samozřejmě jiné v tom, že je dlouhé, probíhá čtrnáct dní v kuse. Ale myslím si, že dnes víme, kam sáhnout,“ tvrdí Hamza. „Zkušenosti s pořádáním takových akcí jsou pro nás strašně důležité.“

Z minulého šampionátu těží region dodnes

Klíčové jsou i dobré vztahy s institucemi. „Jednání s krajem či NSA je samozřejmě jiné, než bývalo. Musím říct, že současná vláda pořádání těchto velkých akcí podporuje, takže i přístup NSA je velice dobrý,“ těší Hamzu. „A spolupráce s Krajem Vysočina je na skvělé úrovni celé roky.“

Úpravy spojené s pořádáním světového šampionátu se podle Hamzy pozitivně dotknou celého kraje. „Před jedenácti lety se stavěly silnice, železnice, nádraží. Vše se rekonstruovalo, protože doprovodná infrastruktura na to nebyla nachystaná. Před mistrovstvím světa 2013 jsme se všichni snažili stihnout vše, co šlo. A myslím, že Nové Město na Moravě a celý žďárský okres z toho těží do dneška,“ je přesvědčen.

Bronzová medaile smíšené štafety z domácího světového šampionátu v roce 2013 odstartovala biatlonový boom v České republice. Ten zažil vrchol v podobě Zimních olympijských her v Soči 2014, kde čeští biatlonisté v čele s Ondřejem Moravcem, Jaroslavem Soukupem a Gabrielou Soukalovou vybojovali šest medailí (3x stříbro, 3x bronz).

„Jeden bronz z mistrovství světa je pro mě minimum. Ale věřím, že i když nás letos v přípravě trošku kosí zdravotní problémy, budeme úspěšnější,“ přeje si Hamza. „Na minulém mistrovství světa v Oberhofu jsme sice měli jen ten jeden bronz z prvního dne, ale spoustu čtvrtých, pátých a šestých míst. Tak snad jsme si něco schovali na domácí šampionát,“ přeje si prezident českého biatlonu.

Podle něj by případní zájemci neměli dlouho váhat s nákupem vstupenek v předprodeji. „Lístky ještě jsou, pouštíme prodej ve vlnách. Ale především víkendové závody v druhém týdnu se blíží úplnému limitu. Takže budou velice rychle vyprodané,“ vzkázal Hamza.