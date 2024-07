Hlavní je arénu do prvního sněhu zastřešit. Stavba má za sebou první rok

„Jsme stále ve fázi hrubé stavby,“ vysvětlil na středeční prezentaci pro iDNES.cz David Beke, radní města a zároveň manažer výstavby Horácké multifunkční arény (HMA), jak zní její oficiální název.

„Čekají nás dokončovací práce hrubé stavby směrem k vysoké škole. Jakmile budou hotové všechny čtyři věže – což jsou jádra, kde jsou výtahy, schodiště a instalace – tak se začnou navážet komponenty pro stavbu střechy,“ doplnil.

Jedná se o obrovské ocelové nosníky, které jsou až 60 metrů dlouhé a 7 metrů vysoké. „Ty se začnou v jednotlivých částech stavby pomocí jeřábů montovat tak, aby byla střecha do zimy hotová,“ nastínil Beke harmonogram dalších prací.

Ve chvíli, kdy bude hala zastřešena, může se začít s dokončovacími pracemi – nutnými rozvody či instalacemi. „Najednou to do sebe začne všechno zapadat. Jakmile bude střecha hotová, začne to valit,“ očekává Beke.

Práce jdou podle plánu, Dukla sezonu nestihne

Termín dokončení stavby je plánován na podzim příštího roku. „Chtěli bychom, aby v září či říjnu 2025 byla hala hotová. Je to přání i zhotovitele, protože je pod sankcemi, pokud by se to nepodařilo,“ vysvětlil Beke.

„Zatím jde vše podle plánu. Samozřejmě, některé části stavby jsou lehce napřed, jiné lehce se zpožděním. Ale celkový rámec držíme. Zatím nás nic velkého nepřekvapilo, jsou to jen takové drobnosti, které jsou v rámci takové velké stavby spíše drobnějšího charakteru,“ pokračoval manažer výstavby.

„Jsme zatím spokojeni, se stavební firmou i se stavebním dozorem, který máme. Myslím, že jsme si sedli i lidsky, takže o to lépe spolupráce funguje,“ podotkl Beke.

Fanoušky jihlavských hokejistů zajímá, zda Dukla stihne začátek sezony 2025/26 v domácím prostředí. Poslední dvě sezony totiž Jihlava strávila v exilu, který jí poskytl nedaleký Pelhřimov.

„Myslím si, že se to o pár měsíců nepotká,“ kroutí hlavou Beke. „Nemůžeme se na to hlavně úplně spolehnout, protože stát se může cokoliv. Může zima začít v listopadu, zbrzdí se montáž střechy a celé se to zkomplikuje,“ nechtěl přebíhat událostem.

„Musíme být připraveni i na variantu, že se to nestihne. Myslím, že jednotky měsíců bude Dukla ještě muset vydržet v azylu. Ale věřím, že do konce roku 2025 se vrátí zpátky a od nového roku už tady může začít hrát,“ očekává Beke.

Bude to veliký kulturák, tvrdí radní

Změnit by se neměla ani očekávaná cena stavby. „Snažíme se ji dodržet. 1,9 miliardy bylo vysoutěženo, 1,9 miliardy by hala měla stát,“ má jasno Beke, podle kterého se už rozjela i výběrová řízení na dodávky vybavení, jako jsou AV technika, rolba, vysokozdvižné vozíky či gastro vybavení.

„Od začátku jsme říkali, že dalších 150 až 200 milionů budou stát dodávky. Podle toho, co vše budeme chtít. A toho se držíme. Cena kolem 2,1 miliardy bez DPH stále platí,“ dodal Beke.

Multifunkční aréna by však rozhodně neměla sloužit pouze potřebám hokejové Dukly. „Věříme, že hala bude během roku vytížena různými typy akcí. Potenciál bude mít veliký,“ je přesvědčen Beke.

Plánovaný program akcí v HMA je v gesci Martina Lindovského, jednatele Horácké multifunkční arény. „Samozřejmě mu klademe na srdce, aby hala byla skutečně vytížena, aby se tady těch akcí točilo hodně,“ přeje si Beke.

„Já to vnímám jako multifunkční prostor krajského města, ve kterém mohou být různé akce: od kongresové turistiky, přes sportovní utkání, výstavy až po kulturní akce,“ věří Beke. „Za mě to bude víc veliký kulturák, ne pouze stánek Dukly. Byť samozřejmě hokej v tom hraje významnou roli. Dukla je nedílnou součástí integrity města, za dob minulých stmelila lidi nejen v Jihlavě, ale v celém regionu. A její přesah jde i do zahraničí. To musí uznat i člověk, který Dukle nefandí,“ tvrdí Beke.

„Pro Duklu je to samozřejmě příležitost. Ten stánek se nestaví proto, aby Dukla mohla hrát první ligu. To by nedávalo smysl. Ale je to i pro ní příležitost se nadechnout. A dosáhnout zase nějakých větších úspěchů, než tomu bylo v nedávné minulosti,“ dodal na adresu dvanáctinásobného mistra československé ligy.