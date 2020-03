Pašije a Zahrada už jsou zrušené, v ohrožení jsou pouť i světový pohár

Bývala to tradiční oslava jara, zahrádkaření i kutilů. Na třídenní výstavu Zahrada do Havlíčkova Brodu už 26 let každoročně zavítalo až patnáct tisíc lidí. Letos se do města trmácet nemusí. Pořadatel výstavy oznámil zrušení letošního ročníku.

Výstava pro zahrádkáře a kutily se letos měla konat poslední dubnový víkend. Řádění koronaviru však letošní ročník definitivně zrušil.

„Bohužel, nedalo se nic dělat. Letošní ročník výstavy musíme zcela zrušit,“ oznámila Jana Koubková z pořádající společnosti Geonova.

„Všechny veřejné akce jsou zrušené zatím do 13. dubna. Osobně si nemyslím, že by od toho dne byly opět bez omezení povolené. Spíš se obávám, aby se to neprodloužilo až do léta,“ konstatovala Koubková.

Zrušit oblíbenou výstavu déle než měsíc před jejím zahájením podle ní není nikterak brzy. „Minulý týden byl pro nás nejzazší termín. Už bychom museli spoustu věcí závazně potvrzovat,“ vysvětluje.

Město také přijde o obvyklý ohňostroj, který býval nedílnou součástí programu výstavy a který ke břehu Sázavy vždy přilákal několik tisíc lidí.