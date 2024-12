Hrozí pomalé mizení našich největších atrakcí, říká nový ředitel zooparku

Co považujete za největší výzvu ve své nové pozici a jak plánujete využít svých zkušenostní, například z řízení knihovny, k jejímu překonání?

Během své profesní kariéry jsem se vždy zaměřoval na rozvoj organizací, kde jsem působil. Ve všech předchozích angažmá byla mojí metou nejen spokojenost stávajících návštěvníků, ale především jejich navýšení. Nejsem veterinář ani zoolog, ale když jsem zvažoval přihlášku do výběrového řízení, tak mě lákal potenciál zooparku. Ředitel nemocnice také nemusí být nejlepší zubař či chirurg. Na péči o zvířata jsou v zooparku profesionálové, na jejichž odbornost a zkušenosti budu spoléhat.

Tomáš Ondrášek Je mu 69 let a žije v Mostě.

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze.

Patnáct let byl ředitelem Městské knihovny v Mostě, šéfoval Severočeské filharmonii Teplice nebo Středočeské vědecké knihovně.

Je ženatý, má dvě dospělé děti a roční štěně – boxerku Boxinu.

Baví ho hudba, fotografování a sport.

Jaké jsou tedy vaše plány? Jen připomenu, že park vedete od 1. prosince.

K hlavní činnosti, tedy péči o zvířata a jejich prezentaci, bych rád přidal další zážitkové a vzdělávací programy. Hodně mě zajímá větší využití jezdeckého areálu a skanzenu Stará ves. S denním provozem, ekonomikou a zaměstnanci zooparku se však seznamuju teprve druhý týden, tak mi, prosím, dejte ještě chvilku času.

K zooparku náleží také rekreační areál Kamencové jezero, do nějž město nedávno investovalo přes sto milionů korun. Jak o něm uvažujete?

Stejně jako u zooparku, i v případě Kamencového jezera se budu zaměřovat na zkvalitnění služeb, jako jsou možnosti ubytování či počet převlékacích kabinek, a na oslovení návštěvníků v dojezdové vzdálenosti do Chomutova. Jako ekonom považuji za klíčovou návratnost investic v rozumném čase.

V jakém časovém horizontu byste rád své vize realizoval?

Rád bych s realizací svých vizí začal co nejdříve. Je zřejmé, že po padesáti letech provozu vykazuje zoopark známky opotřebení. Mým prvním cílem je navrátit mu lesk. Soustředím se na řadu drobných, avšak podstatných detailů, jako je třeba dostatek odpadkových košů, míst k relaxaci, dostatek laviček ve stínu a podobně.

Před dvěma lety zoopark zaznamenal rekordní návštěvnost téměř 290 tisíc lidí. Jaké jsou vaše ambice pro další růst?

Domnívám se, že rekordní rok byl ovlivněn především velkým zájmem o novou expozici s medúzami. Chtěl bych, aby se podařilo tento trend udržet a ideálně ještě mírně navýšit.

Před Tomášem Ondráškem chomutovský zoopark vedla Věra Fryčová. Městští radní ji odvolali poté, co byla obviněna v kauze údajných machinací s veřejnými zakázkami. Policie v případu stíhá bezmála dvacet lidí a několik společností, například i dnes již bývalého primátora Chomutova Marka Hrabáče (dříve ANO), jemuž hrozí až 12 let, nebo někdejšího šéfa krajských silničářů Libora Tačnera.

V příštím roce bude mít zoopark k dispozici rozpočet 113 milionů korun. Došlo k mírnému snížení městského příspěvku, který bude 52 milionů korun. Jak se s tím vypořádáte?

U sestavování rozpočtu jsem nebyl, přišel jsem k hotovému. Jsem zvyklý pracovat s tím, co je k dispozici.

Kvůli úsporám město zastavilo chystanou investici do areálu pro tygra ussurijského. Budování nového výběhu mělo začít v roce 2025. Nemrzí vás to?

Zaměstnanci i návštěvníci parku byli možná rok motivováni, že tady bude tygr, a všichni se na to těšili. Já jsem nastoupil, když už zřizovatel rozhodl, že tygr nebude. Nepřemýšlím, jestli je to dobře, nebo špatně, beru to jako fakt.

Při uvedení do funkce jste řekl, že chcete skladbu zvířat rozšířit o krušnohorskou faunu, zmínil jste tetřívka, sýčka či plcha. Co vás k tomu motivuje?

Jedním z hlavních poslání zoologických zahrad je ochrana živočišných druhů. V Krušných horách je mnoho těch, které už vyhynuly či patří mezi velmi ohrožené. Samozřejmě se můžeme dlouho bavit o tom, zda je atraktivnější tetřev, plch, nebo tygr... Ale úkolem zooparku by přece mělo být i zdánlivě neatraktivní zvířata prezentovat tak, aby byla pro návštěvníky atraktivní. Moje děti, když byly malé, se v zooparku víc zajímaly o oslíka, kterého si mohly podrbat, než se ze sto padesáti metrů dívat na medvěda, který byl zalezlý pod větví.

V minulosti zoopark choval vlky. Chcete je zpátky?

Jistě. Ovšem je nutné si uvědomit, že k takovému chovu je nutný výběh, který musí splňovat určitá kritéria. Někdejší výběh pro vlka tato kritéria nesplňoval. Tento problém se týká výběhů i u dalších zvířat. Hrozí pomalé mizení největších atrakcí zooparku. Zmíním třeba oba přestárlé tuleně. Nového tuleně nezískáme, jejich vodní nádrž už nesplňuje současná kritéria k chovu. Postavení nové je za desítky milionů korun. Budeme muset hledat cestu, jak nahradit odcházející zvířata jinými, u kterých budeme schopni ekonomicky zajistit podmínky chovu.

V novém roce dojde k navýšení vstupného o deset korun. Neodradí to některé návštěvníky?

Na kalkulaci cen vstupenek jsem se nepodílel, přišel jsem opět k hotovému. Nicméně se domnívám, že vstupné není drahé. Za 160 korun je v restauraci guláš se šesti, v zooparku půlden krásných zážitků.