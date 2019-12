Vánoční skleněné skvosty rodinné firmy z Krupky už zdobily i Bílý dům

Malířka Hana Hajná sedí tiše za stolem a v ruce drží modrou skleněnou kouli. Pomalu ji otáčí a desítkami až strojově přesných tahů štětcem na ní během maličké chvíle vykouzlí zelené stromečky a zasněženou chaloupku.

Poté přidá několik bílých teček, posype kouli stříbrnými třpytkami a odloží ji zpátky na stůl. Ručně vyráběná vánoční ozdoba je právě hotová.

Paní Hana a její kolegyně jich týdně namalují až 3,5 tisíce kusů. Při sledování jejich titěrné práce, u které je zapotřebí především manuální zručnost a trpělivost, se tají dech. Člověk jen žasne a přemýšlí, jak je vůbec možné něco tak pěkného namalovat. Vždyť mně by to trvalo celou věčnost, říkám si.

Na návštěvě krupské firmy Zmítko Czech Glass, která své výrobky vyváží jako regionální produkt Krušnohoří do 12 zemí celého světa, nepřestávám vycházet z údivu. Když vidím to obrovské množství vánočních ozdob nejrůznějších tvarů a barev v celé budově, připadám si jako v pohádce. Přesto se musím malířky, která denně namaluje až osmdesát ozdob, zeptat, jestli se jí o nich v noci nezdá.

„Dnes už ani ne. Ale dřív se mi stávalo, že když jsem šla na vycházku do lesa, každý strom jsem viděla ozdobený,“ směje se. Vzápětí už ale vážnějším tónem vysvětlí: „Tahle práce nás všechny moc baví. Jinak by to ani nešlo. Když to neděláte rád, není to hezké. Na ozdobách by to bylo vidět.“

Za nic na světě by prý neměnila. Ve firmě manželů Zmítkových pracuje od samotného začátku v roce 1998. „Tehdy jsem byla vůbec první zaměstnanec,“ vzpomíná. Dnes rodinný podnik zaměstnává celkem 20 lidí včetně majitele, jeho manželky, a dokonce i dcery.

Zatímco v začátcích se firma orientovala na dekorativní sklo a nejrůznější vázy, dnes už se tu vše točí kolem Vánoc. Vyrábí se zde jak klasické kulaté ozdoby, tak třeba andělíčci, svícny nebo olejové lampy. „My máme prostě Vánoce hrozně moc rádi,“ přidává prozaický důvod majitel firmy Marcel Zmítko.

Ročně se tu vyrobí desetitisíce nejrůznějších ozdob, nechybí mezi nimi ani hvězdičky, stromečky, sněhuláci či vločky. Kuriozitami jsou pak okurky, fotbalové míče nebo puky z vánoční kolekce vyrobené speciálně pro hokejový Litvínov.

Skleněné ozdoby si foukají zaměstnanci doma v garáži

„Je toho obrovské množství, řekl bych tisíce druhů. Jen andělíček se u nás dělá ve 180 dekorech. Ročně jich vyrobíme 24 tisíc kusů,“ vypočítává majitel firmy.

Skleněné ozdoby se foukají ze žáruvzdorných trubic různých průměrů. „Foukají je přímo naši zaměstnanci doma v garáži. Potřebují k tomu jen plynovou bombu a kahan,“ přibližuje Zmítko s tím, že z výrobního procesu právě jen foukání neprobíhá kvůli nedostatku prostor přímo ve firmě.

Vše ostatní už se ale dělá zde, v Mlýnské ulici. Od nástřiku přes malování až po balení a následnou distribuci. Firma své výrobky vyváží do Rakouska, Itálie, Německa, Norska, Maďarska, Francie, Belgie, ale třeba i do dalekých Spojených států amerických.

„Máme zákazníky na 70 vánočních trzích po celé Evropě. Když začnou, rozjede se pro nás ten nejšílenější kolotoč,“ říká majitel firmy, že výroba ozdob tak probíhá celoročně až do 23. prosince. „Tohle datum všichni vyhlížíme jako náš cíl, pak přichází na řadu zasloužená dovolená,“ usmívají se manželé Zmítkovi.

Výrobky z Krupky loni zdobily dokonce i strom v Bílém domě ve Washingtonu. „Máme zákazníka v USA, který zdobí Bílý dům, a loni jsme pro něj dělali speciální kolekci. Je to pro nás samozřejmě moc hezká reklama,“ uvědomuje si majitel.

Novou kolekci ozdob každý rok vytváří paní Zmítková

Aby firma v tvrdém konkurenčním prostředí obstála, musí výrobky často inovovat, což má na starosti paní Zmítková, která každý rok vytváří novou kolekci ozdob.

„Konkurence nikdy nespí, takže se musíme stále zlepšovat. Ale je pravda, že v posledních letech už máme na trhu docela dobré jméno, spousta zákazníků už nás cíleně hledá,“ všímá si Zmítko.

Hlavní devízou jejich firmy jsou prý právě zaměstnanci. „Musím říct, že máme fakt strašně šikovná děvčata, v tom je naše největší know-how. Právě díky nim děláme top výrobky. Stačí si uvědomit, že malířka vezme každou kouli do ruky v průměru 28×, než má jeden motiv hotový,“ překvapí Zmítko další zajímavostí.

Nejrůznější čísla při našem rozhovoru doslova sype z rukávu. Dozvídám se například i to, že kilogram zlatého posypu, kterým se zdobí vánoční koule, vyjde až na 2 tisíce korun. A jak jsou na tom zaměstnanci, kteří jsou pro firmu tím nejcennějším, po platové stránce?

Děvčata odcházejí, jen když jdou na mateřskou, říká majitel

„Myslím, že dobře. Děvčata od nás odcházejí, jen když jdou na mateřskou. V rámci svého oboru jsou zaplacená dobře. Ale klidně se zeptejte přímo jich,“ nabádá majitel firmy s úsměvem.

Scházíme o patro níž do tvořivé dílny, kam jezdí nejmenší návštěvníci. Firma totiž spolupracuje se školami a školkami po celé republice a děti si sem v rámci exkurzí jezdí vyzkoušet, jak se zdobí pravé skleněné ozdoby. K dispozici mají barvy, štětce i blyštivé třpytky.

„Děti to tu milují, vždycky jsou nadšené. Rozdělíme je na dvě skupiny, jedna půlka si maluje a druhá jde na exkurzi. A pak se prostřídají,“ vypráví Zmítko.

„Ale největší radost má stejně vždycky řidič autobusu, který má pak třpytky úplně všude,“ uzavírá majitel firmy povídání hlasitým smíchem.